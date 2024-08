Die grüne Pest. Teil 1.

Das Anliegen

„Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ (George Orwell) 1

Seit Jahren schon beherrscht die linke Ideologie das gesellschaftliche Leben nicht nur in Europa. Genderismus, LGBT, Regenbogenfahne, Black Live Matter… Hörbar und sichtbar prägen sich die linken Protagonisten in das Bewusstsein der Menschen. Ihre angegebenen Ziele sind Gerechtigkeit und der Kampf gegen die angeblich überall stattfindende Diskriminierung wegen der Hautfarbe, sexueller Veranlagung oder auch ethnischer Herkunft. Nur das stimmt nicht ganz. Das vordergründliche Ziel dieser grünen, roten und bunten linken Vögel ist einfach die Beseitigung der Vergangenheit, der Geschichte und die Schaffung einer neuen Gesellschaft, eines neuen Menschen, der keine nationale Identität, keiner nationalen Geschichte und Tradition sich verpflichtet füllt. Man darf und vielmehr muss der politischen (linken) Korrektheit bedingungslos folgen. Heimat, Patriotismus, Brauchtum und Gott wird, da ein Relikt der schlimmen Vergangenheit, in der neuen Weltordnung nicht mehr gebraucht. Deshalb glauben auch so manche Kirchenvertreter sich dieser Ideologie anbiedern zu müssen, um überleben zu können. Dasselbe können wir in Bezug auf die Ausbreitung des Islams in Europa beobachten. Die jungen schwarzbärtigen Männer und die Kopftuchfrauen beherrschen das Straßenbild. Kebab-Buden verdrängten schon längst die Würstelstände. Immer öfter kommt es zu Ausschreitungen der zusammengerotteten Migrantengruppen. Diese Unruhen in den europäischen Städten werden sich noch mehr ausbreiten.

Die einzigen, die sich diesem Bestreben entgegenstellen sind die rechten Parteien in Europa. Auch gibt es noch christliche Würdenträger, die nicht auf den liken Zug springen wollen und das jüdisch-christliches Erbe Europas verteidigen. Heute spricht man schon von einem „Kulturkrieg“ in Europa. Der frühere britische Politiker Alastair Crooke bezeichnete die EU als „Moralokratie“, um den abgehobenen Befehlston der linken Ideologen und Politiker zu beschreiben. Es wird alles gefördert, was nur keine Kinder in die Welt bringt. Die demographische Veränderung in Europa ist im vollen Gang. Eine familienfreundliche Politik findet nicht mehr statt. Stattdessen wird ungehemmt die Massenmigration aus vorwiegend islamischen Ländern fortgeführt. Die Kritiker dieser Entwicklung werden stigmatisiert und bestraft. Genau wie Polen und Ungarn. Genau wie nicht linientreue Künstler, Lehrer, Journalisten und Zeitschriften. Und trotzdem: Wir müssen uns dem bunten Treiben der ewig gestrigen Linken entgegenstellen und unsere Werte, auf denen Europa erst aufgebaut wurde, unsere Religion, unsere Heimatländer und unsere Familien verteidigen. Das tun die erwähnten Visegrad-Staaten, deshalb stehen sie auf dem Pranger der linken EU-Bonzen.

Nun möchte ich klar und deutlich sagen, es geht hier nicht um einzelne Menschen, sondern um die linke, utopische Ideologie, die letztendlich weltzerstörend und menschenverachtend ist.

***

