Messerangriff in Solingen: Mehrere Tote beim “Festival der Vielfalt”!

Die Morde sollen laut gegen 21.45 Uhr begonnen haben. Der Täter sehe „arabisch“ aus und sei auf der Flucht. Der KILLER soll mit dem Messer gezielt auf den Hals seiner Opfer eingestochen haben. Deshalb ordnen die Ermittler die Tat als Terroranschlag und nicht mehr als Amoklauf ein. (Anm.: Diese “Einordnung” hätte man sich sparen können.)

Die Polizei stehe inklusive Hubschraubern im Großeinsatz. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Das das Veranstaltungsgelände wurde abgesperrt. Die Menschen werden gebeten, die Innenstadt zu verlassen. Der Rettungsdienst soll um das Leben von neun Menschen kämpfen, wie das „Solinger Tageblatt“ berichtet. Laut „Bild“-Informationen gibt es mindestens drei Tote und drei Schwerverletzte. Außerdem wurde bestätigt, dass es noch keine Festnahme gebe.

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Laut dem „Bild“-Bericht sind schwer bewaffnete SEK-Einheiten aus ganz Nordrhein-Westfahlen mit Spezialfahrzeugen im Einsatz. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.

🚨#BREAKING: Several people killed, injured in knife attack at Festival of Diversity in Solingen, Germany.

📌#Solingen | #Germany

Several people have been killed with several others injured in a knife attack at the Festival of Diversity in Solingen, Germany, local media… pic.twitter.com/j49bWkR51G

