Solingen-Terror: 15-Jähriger als möglicher Komplize festgenommen

Es gibt eine erste Festnahme und bundesweite Polizeieinsätze. Stunden nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen haben Einsatzkräfte einen 15-Jährigen festgenommen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich aber nicht um den gesuchten Täter. Die Beschreibung des Täters durch Zeugen vor Ort soll nicht mit dem Festgenommenen übereinstimmen.

„Nach vorliegenden Zeugenaussagen soll eine bislang unbekannte Person kurz vor dem Angriff mit dem Jugendlichen über Absichten gesprochen haben, die zur Tatausführung passen würden“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Markus Caspers. Der Jugendliche sei daraufhin am frühen Samstagmorgen festgenommen worden und sitze in Gewahrsam. Ihm wird das Nichtanzeigen einer geplanten Straftat vorgeworfen. Es werde „geprüft, ob es möglicherweise Tatzusammenhänge gibt“, teilte die Polizei Düsseldorf am Samstag mit. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in einem Mülleimer entdeckt. Quelle: berliner-zeitung.de

Weitere „Feste der Kulturen“ abgesagt

Nach dem Angriff in Solingen vom Freitagabend haben mit Hilden und Haan zwei nahegelegene Städte geplante Feste abgesagt.

Auch der Prießnitz-Verein verzichtet auf das Sommerfest. Die Stadt Haan hat das Weinfest abgesagt.



In Hilden wird man das geplante „Fest der Kulturen“ nicht durchführen: „Wir können nicht feiern, wenn unsere Nachbarstadt trauert“, so der Hildner Bürgermeister Claus Pommer gegenüber der Rheinischen Post. Zudem zitiert er Sicherheitsbedenken.

Autos explodiert: Explosion vor Synagoge in Südfrankreich – Macron spricht von „Terrorakt“

Eine Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet: Ein Mann hat vor einer Synagoge in Südfrankreich zwei Autos in Brand gesetzt. Es explodierten Gasbehälter. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt. Ein Polizist wurde verletzt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Feuer und die Explosion vor einer Synagoge im südfranzösischen La Grande-Motte als „Terrorakt“ bezeichnet. Es werde „alles getan, um den Urheber dieses Terrorakts zu finden“, erklärte Macron am Samstag im Onlinedienst X. Aus Ermittlungskreisen verlautete, Überwachungskameras hätten einen Mann aufgenommen, der kurz nach der Explosion eine palästinensische Flagge geschwenkt habe. Weiterlesen auf welt.de

Prozess in Feldkirch: „Rumäne“ attackierte Busfahrer mit Faustschlägen

21-Jähriger fühlte sich provoziert und ließ die Fäuste sprechen. Der Vorfall hatte am Donnerstag ein gerichtliches Nachspiel am Landesgericht in Feldkirch (Österreich). Anwaltlich zwar nicht vertreten, dafür mit der Mama im Schlepptau erscheint der Angeklagte zum Prozess.

„Ich rechne Ihnen das hoch an, dass Sie extra aus Ihrem Urlaub in Rumänien angereist sind, um sich dem Verfahren zu stellen“, lobt ihn Richterin Silke Sandholzer. Denn oft ist sie anderes von den Delinquenten gewohnt. Im Prozess gegen den dreifach vorbestraften Kellner wegen Körperverletzung geht um einen Vorfall Mitte März in Feldkirch. Weil sich der Busfahrer an einer Haltestelle weigert, den 200-Euro-Schein des „Rumänen“ anzunehmen und dem stark Betrunkenen den Einstieg verwehrt, reagiert der 21-Jährige mit Schlägen gegen den Bus. Als der 49-jährige Chauffeur ein paar Haltestellen weiter erneut auf den Aggressiven trifft geht dieser auf ihn los und versetzt ihm zwei Faustschläge ins Gesicht. Urteil: 1040 Euro Geldstrafe.

Österreich: Keine Entscheidung – Weiter Posse um Abschiebung von IS-Verdächtigem

Nächstes Kapitel um die Abschiebung jenes 29-jährigen Tadschiken, der mutmaßlich gemeinsam mit seiner Frau und einem in Deutschland lebenden IS-Mann in der Weihnachtszeit einen Anschlag auf den Wiener Stephansdom geplant hatte. Am Freitag wurde in Wien erneut stundenlang verhandelt.

Wie die „Krone“ berichtete, bekämpfte der mutmaßliche Islamist den Abschiebungsbescheid, indem er Asyl beantragt hat: „Ich möchte sagen, dass ich nicht zurückkehren kann. Ich bin Mitglied der politischen, Gruppe 24‘. Die Regierung in Tadschikistan glaubt, dass wir eine terroristische Gruppe sind“, erklärte er. Nachdem der Asylantrag abgelehnt wurde, ging es am Freitag im Bundesverwaltungsgericht weiter. Beziehungsweise wieder von vorne los. Weiterlesen auf krone.at

Anm.: Man kann getrost davon ausgehen, dass man diesen asylansuchenden „Schutzsuchende“ vor lauter „Humanität“ nicht loswerden wird.

Nach Jacht-Unglück vor Sizilien: Tochter (†18) von Briten-Milliardär aus Wrack geborgen

Auch die Tochter von Briten-Milliardär Mike Lynch (†59), die 18-jährige Hannah, ist tot! Das berichten italienische und britische Medien. Nach dem Jacht-Unglück vor Sizilien waren Taucher unterwegs, um die Leichen zu bergen.

Der tote Körper der jungen Frau befand sich noch in einer Kabine im Unterdeck, die nur schwer zu erreichen war. Damit steht nun fest, dass insgesamt sieben Menschen bei dem tragischen Jacht-Unglück ihr Leben ließen. Schon kurz nach dem Unglück wurde der tote Schiffskoch geborgen, am Donnerstag dann die Leiche des Tech-Milliardärs sowie vier weitere Tote – zwei Ehepaare aus den USA und Großbritannien, die auf Einladung des Milliardärs an Bord waren. Quelle: bild.de

