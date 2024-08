Wann ist es vorbei? – Deutschland in der Woke-Psychose +UPDATE+ “eindeutige” Täterbeschreibung

+UPDATE+ “eindeutige” Täterbeschreibung

Wir von UME möchten uns nicht an Spekulationen über die Täterbeschreibung beteiligen.

Aber bach “BILD”-Informationen soll der Täter wie folgt aussehen:

► männlich, 20 – 30 Jahre alt ► 1,70 – 1,75 Meter groß ► südländisches Erscheinungsbild ► sportliche Statur ► dichter kurzer Vollbart ► schwarz gekleidet, Mütze

Es soll auch schon zu einer Festnahme gekommen sein: Laut “BILD” soll es iam frühen Samstagmorgen eine SEK-Festnahme gegeben haben. Eine Zeugin soll den mutmaßlichen Täter bei seinem Messerangriff erkannt haben. Sie habe den jungen Mann bereits als Tatverdächtigen von einer anderen Straftat her gekannt. Er soll ihn in der Wohnung seiner Eltern überwältigt worden sein. Der Jugendliche werde nun aktuell von der Polizei vernommen. Es gilt – noch – die Unschuldvermutung.

ERST-Artikel

Wann ist es vorbei? – Deutschland in der Woke-Psychose es “Ungeschehen-Machens” (Mitscherlich)

Bis die totalitaristisch manipulierte Öffentlichkeit dieses “besten Deutschland aller Zeiten” (dt. Bundespräsident Steinmeier) endlich versteht: Es ist vorbei mit dem „Fest der Vielfalt“, auf dem zum gefühlt 100.000-sten Male ein Wahnsinniger wohl auch unter vielen unschuldigen Multikulti-Klatschern gewütet hat…

Willkommens-Zensur

Wann werden deutsche Willkommens-Medien endlich ihre Lügen und ihre verzweifelten Framing-Versuche aufgeben, welche die Täterherkunft ihrer Endkampf-Mutikulti.Berichte verschleiern?

Denn obwohl “BILD” längst titelte:…

„Der Täter, laut Zeugenaussagen ein arabisch aussehender Mann ist auf der Flucht.“

…zensieren die allseits bekannten Willkommens-Medien nach wie vor:

Einer der schlimmsten Links-Propaganda-Medien, der österreichische „ORF“, framte die Täterherkunft gleich schon im Untertitel weg, und zwar noch Stunden nach den Erstmeldungen (22h56 – Update 24.08 / 7h14)

„Die Fahndung nach dem Täter läuft weiter auf Hochtouren.“

Danach zieht sich diese Verschleierung durch den ganzen Artikel durch: Von einem…

…„unbekannten Mann“ sowie „Es gebe keine gesicherten Informationen zum Täter.“

…ist da die Rede

Und auch links-woke „Standard“ klammerte sich an den letzten Woke-Strohhalm:

„Keine genaue Personenbeschreibung bekannt.“

Dasselbe betrifft den „SPIEGEL“:

„Zum Aussehen des flüchtigen Verdächtigen gebe es keine gesicherten Erkenntnisse.“

Wann ist es vorbei?

Dass sich zum gefühlt 100.000sten Male in Golgahta-Deutschland, die Verantwortlichen endlich eingestehen, dass wir das nicht geschafft haben. Und die verantwortlichen Woke-Politiker endlich mehr tun, als wie infantile Jammerlappen, Teddybären auf die blutgetränkten Straße zu stellen und Kerzen-Lichter-Meere anzuzünden?

„Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer.“ (Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach auf „Facebook“)

Und weiter:

„Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen. Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.“

Wann ist es zu Ende mit dem dummen Mantra-Mitgefühls-Gejammere…

„ Ganz Nordrhein-Westfalen steht an der Seite der Menschen in Solingen, vor allem an der Seite der Opfer und ihrer Familien.“ (Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU)

…und werden endlich wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen, gegen den gefühlt 100.000-sten…

…„Akt brutalster und sinnloser Gewalt“ der „unser Land ins Herz getroffen hat“. (Wüst)

Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint. In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen. Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt hat unser Land ins Herz getroffen. (1/2) — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) August 23, 2024

Die Unfähigkeit deutscher Spitzenpolitiker, zeigt sich etwa auch in diesem geradezu peinlichen Posting des deutschen Gesundheitsministers Lauterbach auf “X”:

“Hoffentlich gelingt es den Rettungskräften, die noch lebenden Verletzten zu retten und der Polizei, den feigen und erbärmlichen Täter auf der Flucht zu fassen.“

Unfähig auch Innenministerin Faeser:

„Der brutale Anschlag auf das Stadtfest in Solingen erschüttert uns zutiefst. Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden. Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten.“

Wer sind die politisch Verantwortlichen?

Soziologen und Historiker werden sich irgendwann einmal die Frage stellen: Wir war es möglich, dass Deutschland eine Spitzenpolitikerin auf dem Markt brachte, die allen Ernstes den Menschen einredete:

„Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das. Und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.“ (Ex-Kanzlerin Merkel 2015)

Warum waren die westlichen Multikulti-Gesellschaften so blind waren, das Naheliegende auf den Bildern der größten Völkerwanderung seit der Antike nicht richtig deuten zu wollen – so wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban:

„Das sind keine Flüchtlinge. Das sind Krieger.“

Und:

„Ein Land hat Grenzen. Was keine Grenzen hat, ist kein Land.“

Das große “Ungeschehen-Machen” (Mitscherlich)

Und irgendwann werden Historiker zu diesem Schluss kommen: Dass Deutschland – knapp 80 Jahre nach dem Ende der schrecklichsten Diktatur auf deutschem Boden – ein zweites Mal wieder nicht sehen will:

Wenn der ganze Gutmenschen-Krypto-Fascho-Spuk sein Ende gefunden haben wird, werden die getäuschten Massen wieder aufs Neue „Verleugnungsarbeit“ leisten müssen: Anstatt auf „Schuld“ mit „Reue und Wiedergutmachung“, anstatt auf „Verlust“ mit „Trauer“, und anstatt auf die Verletzung des Ideals mit „Scham“ zu reagieren. (Mitscherlich: „Die Unfähigkeit zu trauern“, 1967)

Zuvor aber wird noch eine vulgäre Fremdkulti-Wirklichkeit für alt-links-feministisch-sexistische Vorurteile zurechtgebeugt:

“Das einende Merkmal bei Männern, die Frauen ermorden, ist, dass sie Männer sind. Das scheint für manche Kommentatoren so … unvorstellbar zu sein, dass sie sich die Gewalt mit Konstruktionen von Nationalität und Kultur zu erklären versuchen.” (Die österreichische Spitzen und Grüne Ex-Wissenschaftssprecherin Sigi Maurer, oe24)

Die ewige Wiederholung ist wohl das größte Übel in der menschlichen Geschichte: Nachdem in Nazideutschland das ganze Ausmaß der Vernichtung sichtbar wurde, hielten Nazi-mitläufer sich eine „überwältigende Schuldlast“ vom Leibe: Mit einer…

…”auffallende(n) Gefühlsstarre wurde auf die Leichenberge in den Konzentrationslagern, das Verschwinden der deutschen Heere in Gefangenschaft, … den millionenfachen Mord an Juden geantwortet“ (Mitscherlich)

Auf diese „quasi-stoische Haltung der De-Realisierung“ folgte dann ein „Identitätswechsel“, um „die Gefühle des Betroffenseins abzuwenden“. Am Schluss der „Verleugnungsarbeit“ erfolgte dann „das manische Ungeschehen-machen“. (Mitscherlich) Indem alle behaupt(et)en, von nichts gewusst zu haben, nicht dabei gewesen zu sein, oder dass alles gar nicht so schlimm gewesen wäre (oe24: „Mädchen erdrosselt, Horror-Mord: Manuela (16) nach Bluttat geschändet“- damals wie heute (Demo gegen Silvesternachts-vergewaltigungen in Köln)

Muss Nietzsche immer das letzte Wort haben?

„Sind nicht alle Werte Lockmittel, mit denen die Komödie sich in die Länge zieht, aber durchaus nicht einer Lösung näherkommt? Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts. Das ist die extremste Form des Nihilismus: das Nichts (das »Sinnlose«) ewig!“ („Der Wille zur Macht“)

____________________________________________________________________________________________________________

