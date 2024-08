Atak nożownika w Solingen: Kilku zabitych na „Festiwalu Różnorodności”!

Straszna masakra na miejskim festiwalu w Solingen (NRW): Napastnik zabił kilka osób i poważnie ranił inne. Narzędziem zbrodni był nóż. Festiwal miejski odbył się w piątek wieczorem pod hasłem „Festiwal różnorodności”. Policja ogłosiła „stan amoku” i poszukuje sprawcy.

Mówi się, że morderstwa rozpoczęły się około godziny 21:45. Sprawca wygląda na „Araba” i jest w trakcie ucieczki. Mówi się, że ZABÓJCA dźgnął swoje ofiary nożem w szyję. Dlatego śledczy klasyfikują to przestępstwo jako atak terrorystyczny, a nie szał zabijania. (Uwaga: można było zrezygnować z tej „kategoryzacji”).

Policja, w tym helikoptery, została rozmieszczona na dużą skalę. Mieszkańcy zostali poproszeni o pozostanie w swoich domach. Miejsce wydarzenia zostało odgrodzone. Ludzie zostali poproszeni o opuszczenie centrum miasta. Mówi się, że służby ratunkowe walczą o życie dziewięciu osób, jak donosi gazeta „Solinger Tageblatt”. Według informacji „Bild” są co najmniej trzy ofiary śmiertelne i trzy ciężko ranne. Potwierdzono również, że nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań.

Funkcjonariusze są obecnie na miejscu zdarzenia z bronią i zabezpieczają je. Według raportu „Bild”, silnie uzbrojone jednostki SEK z całej Nadrenii Północnej-Westfalii są rozmieszczone w specjalnych pojazdach. W całym mieście znajdują się bariery. Postawiono ekrany. Miejscem zbrodni jest Fronhof – rynek w centrum Solingen. Znajduje się tam scena z muzyką na żywo.

🚨#BREAKING: Several people killed, injured in knife attack at Festival of Diversity in Solingen, Germany.

📌#Solingen | #Germany

Several people have been killed with several others injured in a knife attack at the Festival of Diversity in Solingen, Germany, local media… pic.twitter.com/j49bWkR51G

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) August 23, 2024