Woker Irrsinn der Wiener Jung-Sozis: “Gratis bluten und budan („ficken”) (Video)

Der ganze realitäts-vermesse Woke-Irrsinn linker Sex- und Mitleids-Kultur erreicht – nach dem gefühlt 100.000-sten mutmaßlichen Multikulti-Messer-Angriff in Solingen – eine geradezu grotesken Höhepunkt:

“Wir wollen gratis bluten und budan.” (hochdeutsch für “ficken”)

Einen Tag nachdem die ultra-linke und als besonders aggressive Willkommens-Schreier bekannte, „Jungen Generation der SPÖ Wien“, diese Forderung (als Jugend-Slogan für die bevorstehende österreichische Nationalratswahl am 29. September) ins Netz stellte, wurde diese erneut durch die Wirklichkeit getoppt: Gratis bluten kann man seit 2015 beinahe täglich…

Freilich meinten die ultralinken Youngster-Wokers nur, dass Menstruationsartikel an allen öffentlichen Orten gratis aufliegen sollen.

32 Cent täglich für Menstruations-Artikel

Dann folgt eine geradezu groteske Mildmädchenrechnung: Würden doch Frauen während der gesamten Zyklusdauer bis zu horrende 3.500 Euro für Menstruationsartikel ausgeben. Kampffeministischer Nachsatz:

“Dabei verdienen Frauen in Österreich noch immer 17 Prozent weniger als Männer.“

Über den Daumen hochgerechnet wären das dann – bei einem Gesamtzyklus von in etwa 30 Jahren (15-45) Ausgaben von 117.-EUR / pro Jahr, 9,7.-EUR pro Monat und ca. 32 Cent pro Tag. – Offensichtlich ein gewichtiges Argument gegen die in Österreich grassierende Neue Armut.

Die Ungerechtigkeit, mit einem heterosexuellen Partner in einem Patriarchat zusammen leben zu müssen, zeige sich aber auch am Verhütungsbericht des grünen Gesundheitsministeriums: Wonach nämlich 46 Prozent der Frauen die Kosten für Verhütungsmittel auch noch alleine schultern müssen.

Sicherlich übernehmen dann die neu “Zugroasten” Multikultis die Verhütungskosten 50 : 50.

Linke Früh-Sexualisierungs-Kampagnen gescheitert

„Ganz schlecht“…

…aber auch: Dass…

…”33 Prozent der Befragten übrigens gar nicht verhüten.“

Die Forderung deshalb auch hier nach Gratis-“Budan”-Verhütungs-Mitteln – vor allem in Hinblick auf die kommende Nationalrats-Wahl, welche für die Sozialisten wohl mit dem desaströsen 3. Platz, mit ca. 22 Prozent, enden wird.

Was kommt als nächstes?

Die linken Wiener Sozi-Youngsters habe sich wohl ein Vorbild genommen an Kanada (s.u:) In greifbarer Nähe also wohl bald: Mobile Gratis-Abtreibungs-Kliniken beim Shopping oder bei Fun-Veranstaltungen? Oder gar Abtreibungs-Roboter als Schoßhündchen fürs Spazierengehen?

Längst out: Gratis-Vibratoren

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

