Woke Des-Information im ARD-Staatsfunk: Attentat von “Ausländer-Feinden” inszeniert (Video)

Während sich nach dem Messerterror von Solingen die für die Migrationskatastrophe mitverantwortlichen Politiker im Äußern von Selbstverständlichkeiten und Leerformeln („erschüttert“, “Täter muss bestraft werden” usw.) üben, brilliert die ARD mit der Vermutung, dass der Anschlag verübt wurde, „weil man vielleicht gegen Ausländer ist“.

Man fühlt sich dabei an die sowjetische Des-Informations-Poltitik zur Zeit des Kalten Krieges erinnert, als der Kreml immer noch den Unfall im AKW-Tschernobyl standhaft verschwieg, während die ganze Welt schon davon wusste. Grund dafür war damals u.a.: Man wollte die einige Tage später stattfindenden kommunistischen Maiaufmärsche nicht absagen. (Anmerkung von “UME”)

Widersinniger und perfide ver-framter dürfte es heute nicht mehr gehen als mit diesem Kommentar von Rupert Wiederwald. Aber wer weiß schon… Unser Tweet des Tages aus der Clown-World des Staatsfunks:

Bizarres Lachen statt „Mimimi“

Erinnern Sie sich noch an die Lacher von Armin Laschet beim Besuch der Hochwasseropfer vom Ahrtal und das gespielte Entsetzen der Mainstreammedien darüber? Etwas Ähnliches haben wir nun bei einem Vertreter ebendieser Medien auch hier beobachtet: Dass der Tagesschau-Journalist Ruprecht Wiederwald, der sich auf seinem A-Profil u.a. über den Massenansturm zur Anti-AfD-Demo in Köln freute, auch noch grinst, wenn er über die Messerattacke mit Toten und Verletzten in Solingen berichtet, macht es um so bizarrer:

Wieso lacht Tagesschau Journalist Ruprecht Wiederwald, wenn er über die Messerattacke mit Toten und Verletzten in #Solingen berichtet? #ReformOerr #OerrBlog via @matze2001 pic.twitter.com/5yQcHhIgEO — ÖRR Blog. (@OERRBlog) August 24, 2024

Cui bono? Gelten der ARD vielleicht ihre Gebührenzahler schon als Ausländer im eigenen Land, wie böse Zungen spötteln? Oder: Soll mit solchen und ähnlichen Mutmaßungen eine ähnliche Situation wie in England heraufbeschworen werden? Mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Massenverhaftungen von Regierungskritikern – während man im Hintergrund knallende Champagnerkorken der Great reset-Terroristen und Open-Border-Globalisten hört? Zu den Politikeräußerungen von Bundeskanzler Scholz bis zu Friedrich Merz hat Gerd Buurmann sehr treffend bemerkt: Mitschuld hinter Phrasen versteckt „Wenn Politiker anfangen, Selbstverständlichkeiten zu äußern, sollte man wachsam sein. Wenn ich höre: „Der Täter muss schnell gefasst und bestraft werden“, frage ich mich: Was denn sonst? Gibt es etwa einen Politiker, der fordert, der Täter solle langsam gefasst und nicht bestraft werden? Genauso absurd ist es, von „unschuldigen Opfern“ zu sprechen – gibt es auch „schuldige Opfer“? Ein sehr beliebter Satz lautet: „Ich fordere eine schnelle und lückenlose Aufklärung.“ Hat jemals jemand eine „langwierige und lückenhafte Aufklärung“ gefordert? Solche Floskeln zeigen, dass der Politiker keine Ahnung hat, wovon er spricht, und sich hinter Phrasen versteckt. Vielleicht trägt er sogar eine Mitschuld an der Situation.“ Update 24.08.24, 12.45h: Relativiert der Zusammenhang die perfide Unterstellung? Ein Leser hat mich darum gebeten, doch bitte den Satz im Zusammenhang zu veröffentlichen, dann würde man sehen, dass es gar nicht so schlimm sei, was die ARD da gesendet habe. Ich mache das aus Fairnessgründen. Auch wenn ich nicht sehe, dass der Zusammenhang die perfide Unterstellung relativieren würde. Zumal die Polizei längst von einem Terroranschlag ausgeht: Derzeit kursiert ein Clip von Rupert Wiederwald, der bewusst geschnitten wurde. Ich bin kein Freund der Tagesschau und es gibt genug Material für Kritik. Man sollte den ganzen Satz zeigen und nicht nur die zweite Hälfte. Es wird genug relativiert in #Solingen pic.twitter.com/jX8YaDygro — Boris von Morgenstern (@BvMorgenstern) August 24, 2024 Dieser Artikel erschien zuerst auf Philosophia Perennis, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION. ____________________________________________________________________________________________________________