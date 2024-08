Die Todesboten: “IS” bekennt sich zu Terroranschlag in Solingen

Wie dramatisch sich die allgemeine Sicherheitslage in Woke-Bunt-Deutschland zuspitzt, erkennt man der Panik-Schlagzeile von “BILD“

Mittlerweile sollen SEK-Antiterroreinheiten-Polizisten eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt haben. Nach unbestätigten Informationen soll dabei ein Syrer festgenommen worden sein.

Am Samstagabend hat sich die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag auf das Solinger-Stadtfest bekannt.

„Der Angreifer auf die christliche Versammlung in der Stadt Solingen in Deutschland gestern war ein Soldat des Islamischen Staates.“

Der Terror-Islamist, der außerdem bei Tatausführung “Allahu Akbar” gerufen haben soll, (“Welt am Sonntag“) hätte die Tat als Rache für „die Muslime in Palästina“ begangen.

Innenministerin Faeser in düsterer Pose

Und auch der in Schwarz getragene Kondolenzbesuch vierer System-Politiker, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie Landes-Innenminister Herbert Reul (beide CDU), Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), in Solingen verstärkt optisch nur noch das Unsicherheits-Empfinden: Die im Gesicht aufgedunsene und mit einer Beinverletzung lädierte Faeser erinnert an eine Mischung von griechischer Erinnien-Rachegöttin und einer Todesbotin.

Auffallend: Zum Pseudo-Toten-Aufmarsch herrschte gähnende Leere. Diese Regierung hat endlich das Vertrauen der Bevölkerung verloren.

Machen wir uns nichts vor: Das woke Post-68er-Gebild Deutschland taumelt seinem Ende entgegen: Wie dumm, wie blind und verblendet können deutsche Politiker noch werden ? Wenn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mittlerweile zwar offen davon spricht, dass…

…„dieser Anschlag Terror verbreiten sollte.“ (BILD)

Wie blind waren Politiker seit Mama Merkel acht lange Jahre lang, um endlich zu kapieren: Die Tat habe sich…

..„gegen die Sicherheit und Freiheit unseres Landes und auch die Art, wie wir hier leben“…

…gerichtet. Uns „unser Land ins Herz getroffen“.

Um dann rhetorisch wieder so weitermachen wie eh und jeh:

„Terror soll unsere Art des Lebens ins Wanken bringen, aber unser Land wankt nicht… Wir werden uns nicht einschüchtern lassen von Terror und Hass, wir werden unsere Art zu Leben verteidigen.“

Davon ist aber nichts mehr übrig:

“Blankes Entsetzen, das sich im ganzen Land ausbreitet.” (BILD)

“BILD” droht dem Kanzler…

…ob seiner dauernden Sonntags-Reden

“Jetzt muss alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden“. Und: „Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden.“

“BILD”:

“Wenn das wieder nur Worte waren, denen keine entschiedenen Taten folgen, werden wir Sie Tag für Tag bis zur Bundestagswahl daran erinnern!

Mit dem Gerede von der wehrhaften Demokratie muss Schluss sein. Unsere Demokratie, unser Land muss endlich wirklich wehrhaft werden. Maximale Sicherheit der Bürger vor Terror, Gewalt und Kriminalität ist die wichtigste Aufgabe eines Staates. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Das erleben wir jede Woche wieder.” (BILD)

Angst vor dem System-Sturz

Getrieben wird aber auch “BILD” von purer Angst vor einem Systemwechsel, welcher die Fassaden-Demokratie und Orwellsche Gesinnungs-Diktatur tatsächlich ins Wanken gebracht hat:

“Wenn die Politik – also Ampel-Parteien und Union – bei der inneren und äußeren Sicherheit jetzt keine Wende hinbekommen, kann die AfD demnächst ganze Bundesländer allein regieren.“

Und “BILD” wagt endlich auch einen Vergleich mit jenen bleiernen Jahre des RAF-Linksterrors in der BRD:

“Damals ging es um die Mörderbande der RAF und der Bundeskanzler hieß Helmut Schmidt. Olaf Scholz hat ihn oft als Vorbild bezeichnet.”

Doch: Was das Boulevard-System-Blatt verschweigt: Dieses woke-links-grüne Woke-Detschland ist über die Politelite hinaus bis in jede hinterste Ecke des Staates mit den Nachkommen dieser Cancel-Culture-Links-Hasser zersetzt. Wie recht hatte der ultra-linke Revolutionstreiber und 68er-Studentenführer Rudi Dutschke:

„Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.“

Ihnen allen ist es zuzuschreiben, …

…”dass man auch in Nordrhein-Westfalen spätestens jetzt nicht mehr einfach auf eine Massenveranstaltung gehen kann. Leider schon gar nicht auf eine, die nicht nur ein Volksfest sein will, sondern sich einer klaren politischen Agenda verschrieben hat – und sich selbst als Feierraum für Vielfalt stilisiert.“( Focus)

