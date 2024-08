Hisbollah-Angriff auf Israel – 48 Stunden Ausnahmezustand ausgerufen

Laut Hisbollah soll dies nur die erste Welle ihrer Rache sein.

Am Sonntagmorgen tagte in Israel das Sicherheitskabinett. Die Behörden riefen in Israel, nördlich des Gebiets von Tel Aviv im Hinterland für die nächsten zwei Tage den Ausnahmezustand aus, sagte ein Militärsprecher. Versammlungen sind eingeschränkt, nicht mehr als dreihundert Menschen dürfen sich in geschlossenen Räumen versammeln. In Galiläa und auf den Golanhöhen sollten sie sich in der Nähe von Luftschutzbunkern aufhalten. (MTI)

Die israelische Armee (IDF) hatte am Sonntag kurz vor 5 Uhr Ortszeit einen Präventivschlag im Südlibanon gestartet. Daraufhin feuerte die libanesische schiitische Hisbollah-Bewegung – als Reaktion auf die gezielte Hinrichtung von Fuad Sukar am 30. Juli in Beirut – dreihundertzwanzig Geschosse und Drohnen in Richtung Nordisrael ab.

Laut israelischen Angaben waren rund 100 Kampfjets im Einsatz

Allerdings besteht die Befürchtung, die Hisbollah könnte die erste Angriffswelle mit relativ billigen günstigen und ungelenkten 122mm-Raketen und Drohnen lediglich ausgeführt haben, um die Kapazität der israelischen Luftverteidigung zu leeren bzw. zu überfordern.

