Spektakuläre Animation: Russen stoppen ukrainischen Vormarsch

Am Ende der Animation ist zu erkennen, dass die russische Armee an mehreren Stellen die Initiative ergriffen hat.

Laut “Mandiner” veröffgentlichte “Rybar” via “X” eine aktualisierte Karte des ins Stocken geratenen ukrainischen Angriffs, indem die Russen den Angriff in mehreren Gebieten stoppten. Dabei sind die Kämpfe im Norden in der Nähe der Stadt Korenjowo mit etwa 5.000 Einwohnern äußerst intensiv.

❗️🇷🇺🇺🇦 Kursk direction

Situation as of 13:00 on August 23, 2024

🔻In Korenevo district, Russian troops are conducting drone strikes on enemy positions in the village of Krasnooktyabr’skiy, where the AFU have maintained their presence for at least several days. Fighting is also… pic.twitter.com/jnVB4oGrrO

— Rybar Force (@rybar_force) August 23, 2024