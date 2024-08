„To ja”: zabójca z Solingen oddaje się w ręce policji

Ein Verdächtiger wurde am Samstagabend in dem Asylheim unweit des Anschlagsorts abgeführt. (Bild: REUTERS)

Podejrzany został zabrany z ośrodka dla azylantów niedaleko miejsca ataku w sobotę wieczorem. (Zdjęcie: REUTERS)

Aresztowanie: „Prawdziwy podejrzany” oddał się w ręce patrolu policyjnego w sobotę wieczorem, jak donosi Der Spiegel. Jego ubranie było brudne i pokryte krwią, magazyn cytował informacje z kręgów bezpieczeństwa.

Minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul potwierdził to w sobotę wieczorem w telewizji ARD i mówił o „prawdziwym podejrzanym”, który był poszukiwany przez cały dzień. Wcześniej wielokrotnie pojawiały się doniesienia o aresztowaniach, w tym o nalocie na ośrodek dla azylantów. Tak zwany „prawdziwy podejrzany” w końcu sam się zgłosił.

Wniosek o azyl 2022 jako „osoba ubiegająca się o ochronę” z Syrii

Według BILD, morderca rzekomo powiedział patrolowi policji „Jestem tym, którego szukacie” i ukrywał się na podwórku od czasu popełnienia straszliwej zbrodni. Mówi się, że „zbieg” to Syryjczyk o imieniu Issa al H. (26). Wjechał do kraju w 2022 roku i od tego czasu korzystał z ochrony uzupełniającej.

Nie sądzimy, aby przesadą było sugerowanie, że politycy, którzy dają się nabrać oszustom azylowym, takim jak ten, są częściowo odpowiedzialni za śmiertelne konsekwencje ich programu migracyjnego. Dlatego to wyborcy muszą nacisnąć przycisk stop w nadchodzących wyborach w Niemczech i Austrii we wrześniu. Jeśli nie, będzie to kontynuowane. Można na to liczyć!

+++

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.