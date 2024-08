Podejrzenie terroryzmu umożliwia – BKA (Federalny Urząd Policji Kryminalnej) z „tajnymi” przeszukaniami domów

Według raportu, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje upoważnić Federalny Urząd Policji Kryminalnej do potajemnego przeszukiwania domów.

Zezwolenie to ma być jednak przyznawane tylko w „wyjątkowych przypadkach”.

Powód znowu walka z terroryzmem

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce teraz upoważnić Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) do potajemnego wchodzenia i przeszukiwania domów w przyszłości, jak donosi również Tagesschau.

Według raportu, BKA ma również centralną pozycję w ściganiu karnym i obronie przed zagrożeniami związanymi z międzynarodowym terroryzmem.

Według kręgów bezpieczeństwa wymagałoby to skutecznych i nowoczesnych instrumentów zarówno w świecie analogowym, jak i cyfrowym.

Projekt reformy ustawy o BKA, który jest dostępny dla głównego studia ARD, obejmuje zatem „zezwolenie na potajemne wejście do domów jako środek towarzyszący przeszukaniom online i źródłowemu nadzorowi telekomunikacyjnemu”, tj. instalację oprogramowania szpiegującego na komputerach stacjonarnych lub smartfonach, a także zezwolenie na „potajemne przeszukiwanie domów”, zgodnie z projektem.

Wszystko „w ramach porządku konstytucyjnego”

Wiceprzewodniczący frakcji Zielonych w Bundestagu, Konstantin von Notz, powiedział mediom RND, że są to „poważne czasy”. BKA potrzebuje zatem „nowoczesnych uprawnień i zasobów śledczych”. Jednocześnie „jest absolutnie jasne, że uprawnienia te mogą istnieć tylko w ramach porządku konstytucyjnego”. Federalny Trybunał Konstytucyjny określił jasne wytyczne, zwłaszcza w kwestii podsłuchiwania i korzystania z urządzeń technicznych. Projekt ustawy powinien teraz zostać przeanalizowany pod tym kątem.

Do tej pory policja musiała jednak wskazać oskarżonego i przestępstwo podczas przeszukania domu oraz określić, co ma zostać znalezione. W związku z tym musieli złożyć odpowiedni wniosek do prokuratury, która z kolei przedkładała go właściwemu sędziemu śledczemu. Zainteresowana osoba musiała zatem zostać poinformowana. Do tej pory wyjątki miały miejsce tylko w przypadkach bezpośredniego zagrożenia.

+++

