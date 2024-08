Frankreich: Telegram-Chef festgenommen – Anschlag auf freie Kommunikation

Um noch einen drauf zu setzen, unterstellt der französische Geheimdienst Durow, dass er Putin in Aserbaidschan getroffen habe. In Wahrheit ist klar: Die EU hat es auf die freie Kommunikation abgesehen. Frankreich führt nun aus, was lange geplant ist: Die Zerschlagung von Telegram.

Vom Westen gefeiert, bis sich westlicher Widerstand formierte

Noch 2018 berichtete der westliche Mainstream wohlwollend über die Nutzung von Telegram durch die iranische Opposition. Doch mit der breiten Protestbewegung gegen den Corona-Wahnsinn wurde Telegram als Kommunikationsmittel ab 2020 auch beim westlichen Widerstand populär. Seither versuchen die Regierungen, Telegram zu bekämpfen. Gleichzeitig begann die Negativ-Kampagnisierung der westlichen Mainstream-Medien gegen die freie Kommunikation über den verschlüsselten Messenger.

Am Samstagmorgen soll Durow mit seinem Privatjet und seiner Frau am französischen Flughafen Le Bourget einen Zwischenstopp gemacht haben. Nach einem Aufenthalt in Aserbaidschan habe er das Flugzeug auftanken wollen. Am Ende des Tages wurde er dort vom französischen Geheimdienst abgeführt. Man unterstellt ihm, sich bei “wichtigen Ermittlungen” nicht kooperativ gezeigt zu haben. Auch in Deutschland zeigte sich Durow zuvor “nicht kooperativ”. Wie eine Anfrage an die Bundesregierung ergab, beantwortete Durow keine “Bestandsdatenanfragen an das BKA”. Er stellte den Datenschutz seiner Nutzer also auch in Europa über die Zensur-Gelüste der Regierungen. Pawel Durow drohen 20 Jahre Haft.

IT-Millionär empfiehlt: Verläufe löschen, Backup erstellen

Der Krieg des Westens gegen IT-Größen, die für Meinungsfreiheit im Internet eintreten, begann allerdings schon Tage zuvor. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der IT-Millionär (“Gigaupload”) Kim Dotcom, der sich auf Twitter/X für Meinungsfreiheit stark macht, aus Neuseeland an die USA ausgeliefert werden soll. Dort wird er seit Jahren vom FBI und der NSA verfolgt. Kim Dotcom, der mit bürgerlichem Namen Kim Schmitz hieß und 1974 in Kiel geboren ist, kündigte an, den Auslieferungsbescheid zu bekämpfen.

Anlässlich der Festnahme des Telegram-Chefs rät er auf Twitter/X: “Sichern und bereinigen Sie Ihr Telegram-Konto, solange Sie noch können.” In einem X-Space erklärte Kim Dotcom:

“Telegram ist die Hauptinformationsquelle im Ukraine-Proxy-Krieg. Um die Leute angesichts der Niederlage belügen zu können, muss Telegram aus deren Sicht beseitigt werden.”

Telegram-Quellen: Sicher trotz Festnahme

Angebliche Infos aus dem Umfeld des Telegram-Chefs behaupten, dass Telegram weiterhin sicher sei. Es gebe einen Aktionsplan für den Fall der Festnahme Durows. Das Unternehmen sei fähig ungestört weiterzuarbeiten, berichtet die Newsplattform “Bellum Acta” mit Verweis auf Insider. Die Festnahme komme nicht unerwartet, so das Medium. Schon zuvor sei zu beobachten gewesen, dass Frankreich die geopolitische Niederlage des Westens durch Einfluss auf die Information zu beeinflussen versuche:

“Die französische Regierung hat in den letzten 4 Monaten die ‘Internetregulierung’ in Ländern in ihrer geopolitischen Sphäre gefördert (einschließlich einiger Länder, die das pro-russische OSINT-Lager hier und auf Twitter/X gerne gefördert hat), nämlich Brasilien, Kolumbien und einige westafrikanische Länder (wie die frühere pro-französische Regierung von Senegal)”.

Wird Elon Musk der nächste sein?

Es stellt sich die Frage, ob die Behörden Telegram durch die Festnahme Durows nun knacken können. Wird er kooperieren oder seiner starken Idee von Meinungsfreiheit treu bleiben? In Gefahr befindet sich angesichts der Ereignisse nun auch Elon Musk. Sein Befreiungsschlag für Twitter/X, die Einführung der Meinungsfreiheit, dürfte den Eliten ebenso ein Dorn im Auge sein. Zumindest sofern es sich um kein Instrument der “kontrollierten Opposition” handelt.

Dieser Beitrag in gekürzter Form erschien zuerst auf derstatus, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

***

Hier unser Artikel über das Gespräch von Pavel Durov mit Tucker Carlson samt Transcript in deutscher Übersetzung.