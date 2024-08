Delon begraben: “Sieht immer gut aus. Immer makellos, elegant. Wie ein guter Wein. Ewig groß.” (Video)

letztes Foto von Alain Delon

Die sterblichen Überreste von Alain Delon, dem französische Filmstar von Weltruhm wurden im engen Familienkreis sowie einiger Freunde am Samstag der Erde auf einem Landsitz im zentralfranzösischen Douchy mit einer religiösen Zeremonie übergeben. Kurz vor der Trauerfeier – 16.00 Uhr – hatten noch seine beiden Söhne, Anthony und Alain-Fabien, rund hundert Bewunderer Delons am Zaun des Anwesens begrüßt.

Delon war am 18. August im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Kinder Anthony (59), Annouchka (33) und Alain-Fabien (30) verstorben. Der Schauspieler selbst hatte bereits Jahre vor seinem Tod über sein Begräbnis entschieden, welches Jean-Michel di Falco, der ehemalige Bischof von Gap, lange Zeit seelsorgerischer Hirte französischer Berühmtheiten, zelebrierte.

Nur etwa fünfzig Personen hatten an der Zeremonie teilgenommen, darunter Rosalie van Breemen, Ex-Frau des Schauspielers und Mutter seiner beiden jüngeren Kinder, und Paul Belmondo, Sohn eines alten Freundes und Rivalen, des Schauspielers Jean-Paul Belmondo.

Delons ehemalige Partnerin, die Heldin aus dem Film „Der Panther“, Claudia Cardinale, 86, nahm nicht an der Abschiedszeremonie teil, weil es “zu schmerzhaft” für sie gewesen wäre. Bei der Verabschiedungsfeier mussten alle Anwesenden aufgrund des vertraulichen Charakters der Veranstaltung ihre Handys abgeben. Auf Antrag der Familie verboten die Behörden für das Wochenende alle Flüge über das Gelände. Die Trauerfeier fand in der Kapelle des Anwesens La Brulerie statt, das Delon 1971 gekauft hatte. Delon wurde in der Nähe der Gräber seiner Hunde begraben.

“Delon wird immer Delon bleiben. Er sieht immer gut aus”

Das innigste Verhältnis hatte Delon zu seiner Tochter Anouchka, welche ihren Vater zeitlebens verehrte:

“Denn egal was passiert, wie wie man sagt: ‘the show must go on!’ Delon wird immer Delon bleiben. Er sieht immer gut aus. Immer makellos. Immer elegant. Wie ein guter Wein. Ewig groß.“

– wie Annouchka Delon zu einem Photo noch im Juli schrieb. Es zeigt Alain während eines Friseurtermins – somit das letzte veröffentlichte Fotos von Delon

“Wie schön ich ihn fand. Er fand sich auch schön.“

– wie Annouchka ergänzte. Sie bedankte sich auch bei dem Hairstylisten Fabien Provost für dessen “unerschütterliche Freundschaft“.

Anouchka verehrt ihren Vater Alain Delon

Die tiefe gegenseitige Zuneigung konnte die Welt bereits im Mai 2024 teilen, als Anouchka Aufnahmen aus dem Jahre 2019 während der Filmfestspiele in Cannes veröffentlichte:

“Einer der schönsten Momente meines Lebens … Du und ich gegen die ganze Welt, ad vitam aeternam [dt.: bis in alle Ewigkeit].”

Anouchka stammt aus Delons Beziehung mit dem niederländischen Model Rosalie van Breemen, 55, und arbeitet als Schauspielerin. Zusammen mit ihrem Ehemann Julien Dereims und einem gemeinsamen Sohn lebt die 33-Jährige in der Schweiz.

Der Letzte einer untergegangenen Ära

Welches Loch Alain Delon hinterlässt, erkennt man daran, dass mit ihm einer letzten vom Stil eines alten Welt des alten, weißen, weisen Mannes gegangen ist. Selbst der postmoderne belibig-nichtssagende französische Präsident Emmanuel Macron drückte das auf „X“ so aus:

“Melancholisch, beliebt, geheimnisvoll, er war mehr als ein Star: ein französisches Denkmal.“

Und Delons Freund der rechte Politiker Jean-Marie Le Pen:

“Die Legende ist verschwunden. Alain Delon hinterlässt uns Waisen des goldenen Zeitalters des französischen Kinos, das er so gut verkörpert hat. Es ist ein kleiner Teil Frankreichs, den wir lieben, der mit ihm geht.“,

Alain Delon hatte nie einen Hehl aus seinen konservativen Überzeugungen und seiner geistigen Nähe zur Rechten gemacht. Diese würdigte ihn nun mit letzten Worten:

„Als aufrichtiger Patriot und Mann der Rechten hat Alain Delon immer eine bestimmte Idee von Frankreich verteidigt.“

– wie Eric Ciotti, Chef der Republikaner, der sich dem RN angeschlossen schrieb. (rfi)

Und die zurückgetretene Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Aurore Bergé, erinnerte sich an…

…”seine Schönheit, ein Aussehen, seine Stimme, seine Eleganz, seinen Stil, seine Freiheit… Riesen sind ewig und unsere nationalen Emotionen immens.“

Und selbst der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Fabien Roussel, zollte ihm Respekt

“Mit dem Tod von Alain Delon ist es eine Ikone des Kinos gegangen, und um die die ganze Welt heute Morgen trauert.”

Auch die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, welche Alain Delon bei den Kommunalwahlen 2014 unterstützt hatte, würdigte ihm als einen…

…”Giganten“, der “Köpfe und Herzen geprägt haben wird (…) und hinterlässt eine Karriere von außergewöhnlicher Langlebigkeit.” (rfi)

Delon und die Frauen

Alain kultivierte – wie wohl wenige vor und nach ihm – die heterosexuelle Begierde nach weiblicher Verführung. Und führte so auch die sublimierte Leidenschaft der französischen Troubadors zu Ende und nahm Goethe beim Wort:

“Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.“

Delon kokettierte wie jeder erfolgreiche alte, weiße, weise Mann, damit, die Frauen nie verstanden zu haben:

„Die Frauen sind ein notwendiges Übel. Ich werde wohl sterben, ohne sie jemals verstanden zu haben.“

Und weil gerade Delons Frauen diese Koketterie als eine solche verstanden, haben sie Delon diese nachgesehen.

Es gibt nur wenige so eindringliche Momente zwischen einem Mann und einer Frau, einem Vater und einer Tochter, die zeigen, wie ein alter weißer weiser Mann, am Ende seines von Gebrechlichkeit, Trauer und Todessehnsucht gezeichneten Lebens angekommen, sich noch einmal, etwas widerwillig, aufmacht zu einer Homage in der Öffentlichkeit, um dort die neue Rolle seiner Tochter als Mutter anzunehmen (siehe Video unten).

“Man sieht am Abend die Sonne untergehen. Und erschrickt dann doch, wenn es dunkel wird.” (Franz Kafka)

Wie alle großen Männer und Frauen ist Alain zu früh gegangen. Doch die Ungeduld, die sie alle mit ins Grab nehmen mussten, weicht nun einer souveränen Nonchalance aus dem Geiste der Ewigkeit.

“Die Vernunft, sie, die ewige und still geduldige, kann warten und beharren. Manchmal, wenn die anderen trunken toben, muss sie schweigen und verstummen. Aber ihre Zeit kommt, immer kommt sie wieder.“ (Stefan Zweig)

