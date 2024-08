We wczesnych godzinach porannych w sobotę założyciel Telegramu Pavel Durov został aresztowany przez francuskie służby specjalne podczas tankowania swojego prywatnego odrzutowca. Władze oskarżyły go o wszelkiego rodzaju potworne przestępstwa: posiadanie pedofilskiej pornografii dziecięcej, narkotyki, terroryzm, przyjmowanie skradzionych towarów, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy..

Na domiar złego, francuskie służby specjalne oskarżyły Durowa o spotkanie z Putinem w Azerbejdżanie. Prawda jest jasna: UE celuje w swobodną komunikację. Francja realizuje teraz to, co od dawna było planowane: demontaż Telegramu.

Celebrowany przez Zachód do czasu powstania zachodniego oporu

W 2018 r. zachodni mainstream nadal przychylnie (wohlwollend) informował o korzystaniu z Telegramu przez irańską opozycję. Jednak wraz z szerokim ruchem protestacyjnym przeciwko pandemii koronawirusa, Telegram stał się również popularny jako środek komunikacji z zachodnią opozycją w 2020 roku. Od tego czasu rządy próbują zwalczać Telegram. W tym samym czasie zachodnie media głównego nurtu rozpoczęły negatywną kampanię przeciwko swobodnej komunikacji za pośrednictwem zaszyfrowanego komunikatora.

Mówi się, że w sobotę rano Durov zatrzymał się swoim prywatnym odrzutowcem z żoną na lotnisku Le Bourget we Francji. Po pobycie w Azerbejdżanie chciał zatankować samolot. Pod koniec dnia został zabrany przez francuskie służby specjalne. Oskarżono go o brak współpracy przy „ważnych dochodzeniach”. Durow wykazał się również wcześniej „brakiem współpracy” w Niemczech. Zapytanie skierowane do niemieckiego rządu ujawniło, że Durow nie odpowiedział na „prośby o dane inwentaryzacyjne skierowane do BKA”. Innymi słowy, przedkładał ochronę danych swoich użytkowników nad dążenie rządów do cenzury również w Europie. Pawłowi Durowowi grozi 20 lat więzienia.

Milioner IT radzi: usuwaj historie, twórz kopie zapasowe

Wojna Zachodu przeciwko celebrytom IT, którzy bronią wolności słowa w Internecie, rozpoczęła się jednak kilka dni wcześniej. Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że milioner z branży IT („Gigaupload”) Kim Dotcom, który prowadzi kampanię na rzecz wolności słowa na Twitterze/X, ma zostać poddany ekstradycji z Nowej Zelandii do USA. Od lat jest tam ścigany przez FBI i NSA. Kim Dotcom, którego prawdziwe nazwisko brzmi Kim Schmitz i który urodził się w Kiel w 1974 roku, zapowiedział, że będzie walczył z nakazem ekstradycji.

Z okazji aresztowania szefa Telegramu, doradził on na Twitterze/X: „Zrób kopię zapasową i wyczyść swoje konto Telegram, póki jeszcze możesz”. W X-Space Kim Dotcom wyjaśnił:

„Telegram jest głównym źródłem informacji w proxy wajnie na Ukrainie. Aby móc okłamywać ludzi w obliczu porażki, Telegram musi zostać wyeliminowany z ich punktu widzenia”.

Źródła Telegramu: Bezpieczny pomimo aresztowania

Rzekome informacje z kręgu dyrektora generalnego Telegrama twierdzą, że Telegram jest nadal bezpieczny. Istnieje plan działania na wypadek aresztowania Durowa. Firma jest w stanie kontynuować pracę bez zakłóceń, donosi platforma informacyjna „Bellum Acta”, powołując się na osoby wtajemniczone. Według medium aresztowanie nie było nieoczekiwane. Już wcześniej zauważono, że Francja próbuje wpłynąć na geopolityczną porażkę Zachodu poprzez wpływanie na informacje:

„Francuski rząd w ciągu ostatnich 4 miesięcy promował ‘regulację Internetu’ w krajach znajdujących się w jego sferze geopolitycznej (w tym w niektórych krajach, które prorosyjski obóz OSINT chętnie promował tutaj i na Twitterze/X), a mianowicie w Brazylii, Kolumbii i niektórych krajach Afryki Zachodniej (takich jak były profrancuski rząd Senegalu)”.

Czy Elon Musk będzie następny?

Pytanie brzmi, czy władze będą w stanie złamać Telegram teraz, gdy Durov został aresztowany. Czy będzie współpracował, czy pozostanie wierny swojej silnej idei wolności słowa? Elon Musk jest teraz również w niebezpieczeństwie w świetle tych wydarzeń. Jego wyzwalające posunięcie dla Twittera/X, wprowadzenie wolności słowa, również może być cierniem w boku elit. Przynajmniej tak długo, jak nie będzie to narzędzie „kontrolowanej opozycji”.

