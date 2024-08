Kickl (FPÖ) nach IS-Morden: Massenüberwachung verhindert keinen Terror

Nur wenige Wochen nach einem geplanten Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien bei dem in letzter Sekunde ein Blutbad verhindert werden konnte, da die Show aus Sicherheitsgründen abgesagt wurden, folgte vor wenigen Tagen der nächste Terrorakt.

In Solingen (NRW) wurden bekanntlich mehrere Menschen von einem Schutzsuchenden aus Syrien ermordet. Am gestrigen Samstag bekannte sich dann der Islamische Staat zum Attentat: “Rache an Christen” sei das Motiv des Gottesfürchtigen gewesen, eine „Rache“ die dieser Verbrecher dank einer verantwortungslosen Migrationspolitik im (noch) christliche Europa verüben konnte.

Wer Kickls Forderungen gegen die illegale Migration und die Rückführung von Asylbetrügern kennt, weiß warum damals, als Kickl österreichischer Innenminister war, von Brüssel abwärts große Nervosität herrschte, als Kickl unter der damaligen ÖVP/FPÖ-Regierung war. Als Innenminister war er sogar bereit, sich auch international mit den Kreisen anzulegen, denen Asylbetrüger und kriminelle Einwanderer verdanken können, nicht abgeschoben zu werden. Und nicht zuletzt wurde damals der Ibiza-Skandal von Deutschland aus losgetreten, der dann von Kanzler Sebastian Kurz als Vorwand genommen wurde, eine Koalition mit Kickl als Innenminister nicht mehr fortzusetzen. Die Rechnung dafür bezahlten die Terroropfer und von Schutzsuchenden Ermordete. Alle Opfer in Solingen würden ebenfalls noch am Leben sein, wenn Maßnahmen, wie von Kickl in Österreich angedacht, auch in Deutschland von einer Regierung aus anständigen Politkern bestehend, zügig umgesetzt worden wären. Hier die seinerzeitigen, sich damals gerade in Umseetziung befindlichen Maßnahmen von Herbert Kickl um die verfehlte Migrationspolitik zu beenden.

Aussetzen der Asylanträge auf österreichischem Boden

Maßnahmen zur De-Attraktivierung des „Asylstandorts“ Österreich

Ein klares Bekenntnis der gesamten Regierung zu Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien

Sofortiger Abbruch des Asylverfahrens von straffälligen Asylwerbern und sofortige Außerlandesbringung

Aberkennung des Asylstatus beziehungsweise sonstiger Schutztitel bei jeder Form einer Straftat und sofortige Außerlandesbringung

Schwerpunktaktionen zur Überprüfung der Aktualität der Fluchtgründe von Asylberechtigten

Einführung einer Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber

Umsetzung von Rückführungszentren in Drittstaaten

Paradigmenwechsel in der europäischen Asyl- und Fremdenpolitik (zum Beispiel keine Asylanträge mehr auf europäischem Boden).

Keine Staatsbürgerschaft für Asylberechtigte

Alles Andere sei weitgehend wirkungslos und Herbert Kickl erklärt auch vor dem Hintergrund der Beruhigungs-Maßnahmen warumdem so ist: