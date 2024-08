Austria: Kickl (FPÖ) po morderstwach IS: Masowa inwigilacja nie zapobiega terrorowi

Zaledwie kilka tygodni po planowanym ataku na koncert Taylor Swift w Wiedniu, gdzie w ostatniej sekundzie udało się zapobiec rozlewowi krwi, ponieważ występ został odwołany ze względów bezpieczeństwa, kilka dni temu doszło do kolejnego aktu terroryzmu.

W Solingen (NRW), jak powszechnie wiadomo, kilka osób zostało zamordowanych przez uchodźcę z Syrii. Wczoraj, w sobotę, Państwo Islamskie przyznało się do ataku: „zemsta na chrześcijanach” była motywem bogobojnego muzułmanina, „zemsta”, którą ten przestępca mógł przeprowadzić dzięki nieodpowiedzialnej polityce migracyjnej w (wciąż) chrześcijańskiej Europie.

Każdy, kto zapoznał się z żądaniami Kickla przeciwko nielegalnej migracji i repatriacji osób wyłudzających azyl, wie, dlaczego w Brukseli panowała wielka nerwowość, gdy Kickl był austriackim ministrem spraw wewnętrznych w ówczesnym rządzie ÖVP/FPÖ. Jako minister spraw wewnętrznych był nawet przygotowany na spory z międzynarodowymi kręgami, którym oszuści azylowi i imigranci kryminalni mogli zawdzięczać odmowę deportacji. I wreszcie, co nie mniej ważne, skandal na Ibizie został wywołany z Niemiec, co zostało następnie wykorzystane przez kanclerza Sebastiana Kurza jako pretekst do zaprzestania kontynuowania koalicji z Kicklem jako ministrem spraw wewnętrznych. Rachunek za to zapłaciły ofiary terroryzmu i osoby zamordowane przez ludzi szukających ochrony.

Wszystkie ofiary w Solingen również nadal by żyły, gdyby środki takie jak te przewidziane przez Kickla w Austrii zostały szybko wdrożone w Niemczech przez rząd złożony z przyzwoitych polityków.

Oto środki podjęte wówczas przez Herberta Kickla, które wtedy zaczęto wdrażać, aby położyć kres błędnej polityce migracyjnej.

Zawieszenie wniosków o azyl na terytorium Austrii

Środki mające na celu zmniejszenie atrakcyjności Austrii jako „miejsca azylu”

Wyraźne zobowiązanie całego rządu do deportacji, w tym do Afganistanu i Syrii.

Natychmiastowe anulowanie procedury azylowej dla osób ubiegających się o azyl, które popełniły przestępstwa i natychmiastowa deportacja za granicę.

Cofnięcie statusu azylanta lub innych tytułów ochronnych w przypadku jakiejkolwiek formy przestępstwa i natychmiastowe wydalenie z kraju.

Priorytetowe działania mające na celu weryfikację zasadności powodów ucieczki osób ubiegających się o azyl

Wprowadzenie aresztu prewencyjnego dla niebezpiecznych osób ubiegających się o azyl

Wdrożenie ośrodków powrotów w krajach trzecich

Zmiana paradygmatu europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej (np. zaprzestanie składania wniosków o azyl na terytorium Europy).

Nie nadawanie obywatelstwa osobom ubiegającym się o azyl

Wszystko inne jest w dużej mierze nieskuteczne, a Herbert Kickl wyjaśnia, dlaczego tak jest w kontekście środków uspokajających:

Text: ÖVP-odszary z zakazem broni i masowa inwigilacja nie zapobiegną terrorowi IS!

Drodzy przyjaciele, moje pokolenie dorastało w pokoju, bezpieczeństwie i wolności. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy również dorastali w tych dobrych czasach, staje się boleśnie jasne, w jakie straszne warunki wmanewrowała nas Partia Jedności przez lata błędnej polityki azylowej i całkowicie błędnej „tolerancji”: Wielokrotne śmiertelne pchnięcia nożem, przerażające gwałty i straszne plany ataków na ludzi stały się straszną codziennością dla dzisiejszego młodego pokolenia.

To czyste szaleństwo, co dzieje się teraz w naszym kraju i nie ma absolutnie nic wspólnego z „normalnością”.

A jakie jest rozwiązanie ÖVP? Ta partia poważnie myśli, że napastników IS można powstrzymać przed popełnianiem przestępstw za pomocą stref zakazu noszenia noży lub broni. To niedorzeczne – żaden zabójca, żaden brutalny przestępca na świecie nie może zostać powstrzymany przez takie strefy zakazu. To tylko kolejna próba odwrócenia uwagi od własnych niepowodzeń. Kolejnym nonsensem są plany masowej inwigilacji autorstwa ministra spraw wewnętrznych ÖVP Karnera. Musisz to wiedzieć: Federalny trojan jest rzeczywistością w Niemczech od jakiegoś czasu. Śledczy są upoważnieni do uzyskiwania dostępu do urządzeń użytkowników i instalowania oprogramowania monitorującego od 2017 roku. Porozumienie zostało również osiągnięte w Bundestagu w 2021 roku: Największa niemiecka policja, Policja Federalna, powinna również mieć możliwość korzystania z trojanów państwowych, a także wszystkich krajowych służb wywiadowczych.

Faktem jest, że federalny Trojan NIE mógł zapobiec straszliwej zbrodni w Solingen, a w przeszłości miały miejsce liczne ataki islamistów. W rzeczywistości ÖVP zajmuje się czymś zupełnie innym. Tylko FPÖ mówi: prawdziwe bezpieczeństwo będzie tylko wtedy, gdy takich ludzi nie będzie już w kraju.

My, członkowie Partii Wolności, nigdy nie zaakceptujemy tych strasznych warunków. Dlatego 29 września potrzebujemy KAŻDEGO GŁOSU, aby móc wprowadzić pożądane zmiany na lepsze: Ponieważ jako Kanclerz Ludu zrobię WSZYSTKO, aby przywrócić wam bezpieczeństwo, na które zasłużyliście, a które Partia Jedności wam odebrała!

Wasz Herbert Kickl

+++

