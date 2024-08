Eilmeldung: Massive Luftschläge auf gesamte Ukraine – Hyperschall-Raketen im Einsatz

Die russischen Streitkräfte führten heute Morgen Raketenangriffe auf das gesamte Gebiet der Ukraine mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durch. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg.

Ukrainischen Angaben zufolge setzte die russische Armee zeitweise elf Langstreckenbomber Tu-95 ein, die Träger von Marschflugkörpern sind. Außerdem wurden demnach Hyperschallraketen Kinschal auf die Ukraine abgefeuert. Auch aus dem Schwarzen Meer sei die Ukraine beschossen worden.

In der ukrainischen Hauptstadt kam es zu mindestens sieben Explosionen, die Strom- und Wasserversorgung ist nach dem Angriff teilweise unterbrochen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitteilte. In verschiedenen Regionen der Ukraine kam es zu Stromausfällen in der Eisenbahninfrastruktur, berichtet die Ukrainische Eisenbahn. Die Reserve-Diesellokomotiven wurden zurückgezogen, alle Fernverkehrszüge sollten weiterhin verkehren. Bei den elektrischen Vorortzügen kommt es zu Verspätungen.

Viele Regionen der Ukraine sind von einem Stromausfall betroffen. In manchen Gebieten gibt es Stromausfälle oder gibt es überhaupt keinen Strom. Außerdem ist auch die Wasserversorgung betroffen. So wurde etwa die Wasserversorgung von Zhitomir nach den Raketenangriffen komplett eingestellt.