Wohin kippt die Stimmung? – Deutschland zwischen Revolution, linker Reaktion, Terror und Bürgerkrieg (Video)

Mittlerweile braut sich in Deutschland – ob des bewussten Versagens der deutschen links-woken Staatsorgane in punkto illegaler Migrationspolitik – eine Mischung aus prä-revolutionärer und links-reaktionärer Putsch-Stimmung zusammen. Langsam verstehen dieses Systemversagen mittlerweile aber auch deutsche Boulevardzeitungen, welches aus Deutschland in vielen Bereichen einen Failed- State gemacht hat.

Niemand anderer als der Ex-Chef des deutschen Auslandsnachrichtendienstes (BND) August Hanning (78) spricht es offen aus:

„Innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet“ (BILD)

Dystopische Forderungen in Richtung Orwellschem Überwachungsstaat

Dessen Forderungen zeichnen aber ein dystopisches Bild eines versagendes Staatswesen, das zwangsläufig in einen totalen Überwachungsstaat abkippen muss. Denn zur „endlich(en) und unverzüglich(en) Wiederherstellung der inneren Sicherheit“ (Hanning) fordert er Maßnahmen, die eher an Nordkorea erinnern als an das, vom selbstgefälligen 68er-Sozi-Bundespräsidenten Steinmeier ausgerufenem, „besten Deutschland aller Zeiten“.

Wie recht hatte doch Karl Popper:

„Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Dieser Versuch führt zu Intoleranz, zu religiösen Kriegen und zur Rettung der Seelen durch die Inquisition.“ (in: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde”)

Genau das aber ist die Konsequenz der nun erforderlichen Polizeistaats-Maßnahmen, um die links-woke-grüne Republik vor dem Aller-Schlimmsten, nämlich vor totalem Chaos, bürgerkriegsähnlichen Zuständen und Terror verzweifelt bewahren zu wollen. August Hanning fordert:

1.) Für den „Schutz von öffentlichen Festen und Versammlungen” müssten “die Schutzvorkehrungen erhöht“, erstere zu Messerverbotszonen erklärt werden. Anlasslose Einlasskontrollen wie Taschendurchsuchungen sollen jeden Bürger unter Generalverdacht stellen. Es sollen auch Schnellgerichtsverfahren eingerichtet werden, einen „aufgestockten Bereitschaftsdienst von Haftrichtern und Staatsanwälten“,

2.) Eine Orwellsche Video-Überwachung von „zentralen Orten und jeder größeren Veranstaltung“ soll kommen.

3.) Und auch der grenzenlose EU-Schengenraum ist durch Merkels und des EU-Migrations-Willkommens-Wahnsinn gescheitert:

„Solange die Kontrollen an den EU-Außengrenzen nicht funktionieren, muss das an unseren Grenzen und Flug- und Seehäfen geschehen.“

Doch gerade Länder, welche wie Ungarn diesen Grenzschutz vehement umsetzen, werden von der EU-Migrations-Agenda in den wirtschaftlichen Ruin getrieben.

Der Schengen-Vertrag soll also ausgesetzt werden, migrations-feindliche Staaten wie Ungarn oder Griechenland sollen endgültig ausgrenzt werden:

„Deutsche Gerichte verbieten, Migranten, die über das sichere Herkunftsland Griechenland zu uns kamen, dorthin zurückzuschieben. Begründung: Dort halte man sich nicht an europäisches Recht und EU-Standards. Daraus muss folgen: Wir setzen die Schengen-Verträge mit Staaten wie Griechenland aus! Heißt unter anderem: Keine Reisefreiheit mehr aus Griechenland zu uns – jeder Flug aus Griechenland wird konsequent an den Flughäfen so kontrolliert, als käme er nicht aus der EU.“

4.) Selbst die von rechten Parteien geforderte Remigration, kommt plötzlich aufs Tapet:

“Straftäter raus: Jeder straffällige Asylbewerber muss abgeschoben werden. Auch nach Afghanistan oder Syrien.”

5.) Null Toleranz gegen Schein-Asylanten

„Wer in den angeblichen Verfolgerstaat zum Urlaub oder Besuch reist, muss automatisch seinen Schutzstatus in Deutschland verlieren, nicht mehr einreisen dürfen.

„Wer bei einer Messerstecherei mitmacht, kommt derzeit nicht in Untersuchungshaft, wenn er einen festen Wohnsitz hat – eine Asylunterkunft gehört dazu. Das geht so nicht: Wer mit einem Messer angreift, gehört aus dem Verkehr gezogen!“

6.) Orwellsche „Kommunikations-Überwachung“ :

„Deutschland muss endlich die Überwachung der Messenger-Dienste wie Signal oder Telegram erlauben, … (eine) richterlich kontrollierte Vorratsdatenspeicherung.“ (BILD)

Luft für die Illegal-Willkommens-Migrations-System-Parteien immer dünner

“Diese Politik ist unfähig!“

– wie “BILD“-Vize-Chefredakteur Paul Ronzheimer ein der vielen dummen Politaussagen von SPD-Chefin Esken kommentiert.

Diese hatte am Samstag im TV allen Ernstes gemeint: Man könne aus dem Terror-Anschlag in Solingen „nicht viel lernen“ , um dann die angeblichen Erfolge der ultra-links-grünen Ampelregierung in punkto Migration zu preisen.

“Das Schlimme ist: Esken ist nur eine von vielen aus den Ampel-Parteien, die jetzt beschwichtigt, beschönigt und dabei gar nicht merkt, dass sie so das Signal gibt, wir müssten uns an diesen Terror nun mal irgendwie gewöhnen.” (BILD)

Und auch „Focus“ reagiert mittlerweile geradezu empört auf dieses Politversagen:

„Esken hat wie viele andere Politiker aus dem linksgrünen Spektrum noch immer nicht erkannt, dass die Politik der „Willkommenskultur“ längst krachend gescheitert ist…Vor allem muss die Politik sich eingestehen, dass der gutmenschliche Glaube an die „Bereicherung“ unseres Landes durch möglichst viele Flüchtlinge ein schrecklicher Irrtum war.“ (Focus)

Und die von “Focus” aufgestellten „sechs Lehren von Solingen“ (Focus) zeugen von einem radikalen Stimmungswechsel in der deutschen Bevölkerung, welche freilich die Boulevardmedien als erste aufnehmen. Etwa:

„Illegale Migration stoppen”

“Deutschland ist unverändert ein Magnet für Menschen, die hier nicht Schutz vor Krieg oder Verfolgung suchen, sondern ein besseres Leben.

„Von den Dänen lernen”: Dort…

…”müssen die meisten Asylbewerber in Sammellager, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Wird dieser abgelehnt, kann so leichter abgeschoben werden.

Was die deutschen System-Medien aber immer noch wagen…: In den Mund zu nehmen, dass vor genau diesen Zuständen der ungarische Ministerpräsiden Orban bereits 2015 gewarnt hatte:

“Das sind keine Flüchtlinge. Das sind Krieger.“

„Im großen Stil abschieben“

„Schluss mit der Praxis, dass, wer es einmal nach Deutschland geschafft hat, faktisch hier bleiben kann.“

“Nicht länger schönreden, was nicht schönzureden ist”

“Wer kein Recht hat, hier zu bleiben, ist in Gewahrsam zu nehmen. Der Attentäter von Solingen ist nicht der erste Mörder, der sich seiner Abschiebung leicht entziehen konnte.“

“Unbequeme Wahrheiten nicht unterdrücken”

“15 Prozent Ausländer … bei uns leben sind für 35 Prozent aller Gewaltdelikte verantwortlich. Das heißt: Je höher die unkontrollierte Zuwanderung, umso größer die Gefahr für Sicherheit und Ordnung.“

Merkels Willkommenspolitik ist am Ende – Ungarns Orban hatte recht

Die offensichtlichste Kehrtwende unternehmen aber die ehemaligen Willkommens-Blätter bei der Abrechnung mit Merkels Willkommenspolitik, welche erst der jetzigen Multikulti-Dystopie den Boden bereitete:

„Bei der Zuwanderung wurden die Weichen 2015/16 von der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) falsch gestellt. Unter den Folgen leiden wir bis heute. Deutschland wurde zum beliebtesten Zielland von „Flüchtlingen“.

Dann aber versucht auch „Focus“ wieder zu beschwichtigen. Denn in einem hat Esken – wohl oder übel – recht: Deutschland muss zwangsläufig ein Orwellscher Polizei-Staat werden – weil die woke-grüne Politik die Demokratie zerstört hat:

„Niemand will in einem Polizeistaat leben. Niemand will, wie Esken suggeriert, die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgeben. – Aber selbst Esken müsste wissen: Wirklich frei leben lässt sich nur in einem sicheren Staat.“ (Focus)

“Wo Demokratie scheitert, regiert die Herrschaft der Angst” (J.C.Fest)

Die Zeichen sind in vielem so eindeutig wie damals vor der Machtergreifung Hitlers (siehe Video unten), jetzt aber mit umgekehrten Vorzeichen: Wird die real existierende links-grüne Dystopie endgültig mittels Notstandgesetzen, einen demokratischen System-Wechsel zugunsten ihrer Fassaden-Demokratie verhindern?

Denn längst hat dies auch der Boulevard erkannt:

“Olaf Scholz besucht den Tatort – und ignoriert die Bürger. In Solingen fällt der Bundeskanzler mit Volksferne auf und erntet von Stadtbewohnern heftige Kritik für seinen Auftritt.” (focus)

Mit Spannung und Angst muss man derzeit auf die bevorstehenden Wahlen in Thüringen und Sachsen schauen… Denn die Menschen lassen sich auch in Deutschland nicht ewig für dumm verkaufen:

“Terror-Anschlag von Solingen: Die Politiker-Floskeln, die niemand mehr hören kann.” (BILD)

“Plant Steinmeier die Wahlen für ungültig erklären zu lassen?” (Philosophia Perennis)

“Wer die „Grundfesten unserer Demokratie“ angreife, in dessen Hände dürfe Macht nicht gelangen“ so Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. Man müsse stattdessen für diejenigen kämpfen, „die für das von manchen verhasste System stehen“. Gemeint sind damit die Altparteien, die derzeit – besonders in Thüringen – um ihre Macht fürchten müssen und deren gleichgeschalteter Staatsfunk:

„Dabei gehe es um die Politik, politische Institutionen, Gewerkschaften, Parteien, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und freie Medien, sagte Steinmeier. Solche Anti-Establishment-Parteien machten keine „Angebote, die dieses Land jeden Tag ein Stück besser machen wollen, sondern die ein anderes Land wollen“.

Und mit denen, die Steinmeiers System hassen, sind natürlich die AfD und ihre Wähler gemeint. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Bundespräsident die AfD als Rattenfänger und somit ihre Wähler als Ratten beschimpft.” (David Berger, Philosophia Perennis)

Meint Steinmeier mit “Demokratie” jene Bedeutug , welche sie für die stalinistischen Gründer der DDR hatte, der “Deutschen DEMOKRATISCHEN Republik”.

„Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.” (Walter Ulbricht, 1950 – 1971 DDR-Machthaber)

Was wird dieses Mal passieren, wenn die Menschen wieder fordern:

“Wir sind das Volk!“

“Wenn der Faschismus zurückkehrt, wird er nicht sagen: ‘Ich bin der Faschismus!’ Nein, er wird sagen: ‘Ich bin der Antifaschismus.’ ” (Ignazio Silone)

Die Zeichen in Deutschland sind düstere. Denn in dieser links-grünen Fassaden-Demokratie

…”herrscht Freiheit nicht!” (der linke Schriftsteller Erich Fried)

Doch wäre Freiheit die Grundvoraussetzung von Demokratie:

“Freiheit ist die Möglichkeit, zu zweifeln, zu suchen und jeder Autorität mit ‘Nein’ zu antworten.” (I. Silone)

