Solinger Multikulti-Messer-Terror: “Danke Merkel und den Grünen”

Solingen trauerte zwei Tage nach dem vermutlich islamistischen Terroranschlag um die Opfer eines Messerangriffs auf dem Stadtfest am Freitag: Am Sonntagvormittag hatte die evangelische Gemeinde zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Stadtkirche geladen – unweit des Tatorts. Wie üblich wurden wieder viele infantile Stofftiere, hilflos-naive Briefe mit dem ewig fragenden “Warum”? sowie rührselige Kerzerln am Tatort aufgestellt. Doch unter dem Unfassbaren…:

“Wir wollten nur feiern, und dann kam der Tod.“

…mischt sich nun aber auch in den völlig woke-manipulierten West-Mainstream immer mehr Wut über die Migrationspolitik. Selbst stramme Willkommens-Zensurmedien thematisieren das:

“Olaf Scholz besucht den Tatort – und ignoriert die Bürger. In Solingen fällt der Bundeskanzler mit Volksferne auf und erntet von Stadtbewohnern heftige Kritik für seinen Auftritt.” (focus)

Eine Solingerin wird wie folgt zitiert:

„Warum machen die das nur für die Presse? Mir fehlen die Worte. So viel Aufwand und Absperrungen für so eine lächerliche Nummer“

“Focus” diplomatisch:

“Solinger wundern sich über den Auftritt des Kanzlers.“

Diese sehen das so:

„Scholz stellt sich der Bevölkerung nicht.“

“Danke, Angela Merkel und die Grünen”

– diese Tafel markiert aber wahrscheinich, dass mit diesem Messert-Terror-Attentat der berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Am Samstagabend fand in der Solinger Fußgängerzone eine Gebetsstunde statt, an der rund 1500 Menschen teilnahmen. Begleitet von ruhiger Musik fasste der Dekan von Solingen, Mihael Mohr, diesen Stimmungsumschwung so in Worte:

“Die Stadt ist heute anders als gestern. Es ist fast unmöglich, Worte zu finden”

Solingen ist zum Menetekel für die wok-links-grüne Fassaden-Demokratie geworden. Wachen die Menschen jetzt auf?

MANCINIS SCHARFBLICK: Danke – Angela Merkel, danke, ihr grünen Kuschelti… https://t.co/ZkMjv4uNh4 pic.twitter.com/jxdNqU46SZ — Claudio Michele Mancini (@Claudiotusa) August 25, 2024

