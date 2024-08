Linksradikale EU-Parlamentarierin: Von Migranten unter Zwang begangene Straftaten sollen straflos bleiben

Wie nicht anders zu erwarten, betätigt sich die wegen Immunität aus ungarischer Haft als Parlamentarierin ins EU-Parlament eingezogene Ilaria Salis als ultra-linke Ideologin in Sachen aggressiver Migrations-Agenda:

Die Haftsituation in italienischen Gefängnissen sei höllisch, Italien verletze die Rechte der Gefangenen – wie Ilaria Salis am Mittwoch der ilinken talienischen Tageszeitung “La Repubblica” bekant gab, nachdem sie als Europaabgeordnete der “Allianz der Grünen und der Allianz der Linken” (AVS) das Mailänder Gefängnis San Vittore besucht hatte.

Laut Salis erinnerten sie die Hände der Häftlinge, die durch die Gitterstäbe der Zellen gestreckt seien, an ihre Zeit in einem Budapester Gefängnis, als Angeklagte linksradikale Schlägerin gegen unschuldige Bürger.

“Ich sah mich wieder in den stickigen Zellen, in denen drei Menschen schliefen, und konnte aus Platzmangel nicht aufstehen. Ich habe die Not der ausländischen Gefangenen gespürt, die seit zwei Monaten festgehalten werden und noch niemanden anrufen konnten.”

– jammerte Ilaria Salis. Laut ihrer Behauptung, wäre es ihr erst nach sechs Monaten Haft gelungen, einen Brief an ihre Eltern über die Haftbedingungen in Ungarn zu schreiben. Naturgemäß bezeichnete sie ihre Inhaftierung in Budapest als unmenschlich.

Ilaria Salis, seit Juni EU-Parlamentarierin für die “Allianz der Grünen und der Linken” (AVS) nutzte also ihr neues Mandat für einen ersten offiziellen Besuch im Gefängnis San Vittore in Mailand, wo sie unangekündigt erschien. Während des dreistündigen Besuchs wurde sie vom stellvertretenden Gefängnis-Direktor durch den Frauentrakt, den Bereich für unter 25-Jährige und einen Teil des Männertrakts geführt

Salis hatte ihrerseits fünfzehn Monate in ungarischer Untersuchungshaft verbracht, nachdem sie im Februar 2023 in Budapest festgenommen worden war. Die bekennende Antifa-Aktivistin stand Anfang des Jahres unter anderem wegen und schwerer Körperverletzung, begangen in einer Gruppe, vor Gericht. Im Juni wurde sie unter strafrechtlicher Aufsicht unter Hausarrest gestellt und nach ihrer Wahl ins EU-Parlament wieder freigelassen. Schon in ihrer ersten Wahlkampfbotschaft versprach sie, die Rechte der Gefangenen zu gewährleisten und ihre Bedingungen zu verbessern.

San Vittore gilt als das überfüllteste Gefängnis Italiens und beherbergt mehr als tausend Gefangene in einem Gefängnis mit 450 Sitzplätzen. 75 Prozent der Gefangenen sind Ausländer, die meisten von ihnen Einwanderer.

Ilaria Salis glaubte, dass “San Vittore die Hölle ist und Italien die Rechte der Gefangenen verletzt“. Sie bezeichnete die Gefängnispolitik der rechten Meloni-Regierung, als rachsüchtig. Ilaris fordert deshalb in einigen Fällen statt Gefängnis andere Bestrafungslösungen, eine Änderung für die Untersuchungshaft sowie dass Strafen für geringfügige Verbrechen, die “unter Zwang” begangen werden, erlassen werden sollen. Etwa, wenn jemand stiehlt, weil er Hunger hat, oder “weil er nirgendwo wohnen kann, sondern leere Gebäude besetzt“.

Diesbezüglich war Salis bereits in der Provinz Lombardei wegen Hausbesetzung als Mitglied linksextremer Gruppen angeklagt worden. Die betroffenen Kommunen fordern nun 90.000 Euro an unbezahlten Miet- und Nebenkosten. Nach ihrer EU-Wahl meinte Salis, dass “wir” mit der Besetzung leerstehender Wohnungen “niemandem etwas weggenommen haben“. (Mandiner, vadhajtasok)

