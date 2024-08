Grüne Migrations-Agentin G.-Eckardt vergleicht philippinische Krankenschwestern mit syrischen Terroristen (Videos)

Die Verteidigung einer längst kriminell gewordenen, unverantwortlichen aggressiven globalistischen Migrations-Agenda durch die ultra-links-grüne Vizepräsidentin des deutschen Bundestages nimmt immer verzweifeltere Ausmaße an:

In der TV-Diskussionsrunde “Hart aber fair” attackierte Katrin Göring-Eckardt die Forderung von CDU-Oppositionschef Friedrich Merz nach einem Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen mit absurden und zurrecht-gebeugte Zahlen aus Thüringens Gesundheitswesen.

“Krankenschwester und Terroristen”

In Thüringen hätten – so Göering-Eckardt…

..„16 Prozent der Ärzte in Krankenhäusern Migrationshintergrund. Die meisten kommen aus Syrien. Der Laden würde komplett zusammenbrechen!“

Goerigs-Eckardts absurde Migrations-Logik liegt darin, dass sie unterstellt, dass unter den Abertausenden männlichen Aggro-Flüchtlingen also nur arbeitswillige, bestausgebildete Ärzte und Krankenschwestern ins Mukti-Kulti-Paradies Deutschland einwandern.

Dagegen lief dann CDU-Politiker Wolfgang Bosbach Sturm:

„Es geht nicht um die philippinische Krankenschwester! Es geht nicht um den syrischen Arzt! Es geht nicht um den italienischen Pizzabäcker!“

Sondern, so Bosbach sichtlich empört:

„Es geht im Kern um junge, bindungslose Männer aus bestimmten Regionen, aus dem arabischen Raum, Subsahara, Nordafrika, mit einer hohen Gewaltbereitschaft!“

Die Angst der System-Politiker vor dem Macht-Wechsel

Getrieben wird der System-Politiker Bosbach aus den Reihen der Ex-Willkommens-Partei von Ex- Kanzlerin Merkel freilich von etwas ganz anderem – dem sich abzeichnenden Machtverlust bis hin zum Systemwechsel.

„Wenn wir uns diesem Problem nicht stellen, wenn wir die Augen verschließen vor unübersehbaren Problemen, aus lauter politischer Korrektheit, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren!“

Anhaltender Beifall folgte…

“Politik löst Probleme nicht wie ein Dienstleistungs-Unternehmen” (Goering-Eckardt)

Die Migrations-Agentin Göering-Eckardt versuchte sich (angesichts der letzte ARD-Umfrage, wonach die AfD in Thüringen 30 Prozent, die Grünen dagegen mit nur noch drei Prozent aus dem Landtag fliegen könnten) mit einer geradezu grotesken Antwort als moralisierende linke Haltungs-Politikerin:

„Man hätte gern, dass die Politik das (die Probleme, d.Red.) wie so ein Dienstleistungsunternehmen löst!“

Mit anderen Worten: Wählt uns ins Parlament! Und dann löst doch die durch unsere Migrations-Politik entstehenden Kollateralschäden selber!

Die verzweifelte Rhetorik von CDU-System-Politiker Bosbach vor der sich abzeichnenden Polit-Götter-Dämmerung:

„Ich bekämpfe die AfD nicht, OBWOHL ich konservativ bin, sondern WEIL ich konservativ bin.“

Und die Historikerin und Autorin Katja Hoyer (39) ordnete den sich abzeichnenden politischen Umsturz als internationales Phänomen ein:

„Wir sind im Osten nicht so viel anders als in Frankreich oder Italien.“

Denn:

„Da sagt auch keiner: Warum verstehen die Franzosen die Demokratie nicht? Oder warum verstehen die Italiener die Demokratie nicht? Und man vergisst auch gerne, dass auch in Hessen die AfD bei 20 Prozent ist!“

“Nehmen wir afghanische Terroristen sicherheitshalber bei uns in Gefängnissen auf!”

Doch es geht sogar noch absurder: G.E. plädiert sogar dafür, in Deutschland verurteilte afghanische Terroristen nicht an in den Hidukusch abzuschieben, weil die dann dort sogar als Helden gefeiert und wieder auf freiem Fuß zu uns zurückkehren würden.

Man darf freilich von einer ideologisch-manipulierten Migrations-Agentin nicht verlangen: Dass diese den weiteren Logik-Schritt, dass man dann als Präventiv-Maßnahme nur die Grenzen kontrollieren sollte, um diese kriminellen Element vor der deutschen Bevölkerung abzuhalten… Dazu ist G.E. wohl auch geistig nicht fähig.

