„Ich töte euch und eure Familien“ – Polizei überwältigt vorbestraften Messer-Somalier

„Ich töte euch und eure Familien“ – Polizei überwältigt vorbestraften Somalier mit Messer

Vor einem Supermarkt in Waltershausen ist ein Mann aus Somalia von der Polizei überwältigt worden. Der 27-jährige Schuztsuchende soll mehrere Kunden belästigt haben – einen 46-Jährigen griff er dabei mit einem Messer an. 30 Beamte waren im Einsatz.

Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung über den Fall, in dem ein 27-Jähriger aus Somalia erst wahllos Menschen vor dem Supermarkt angehustet haben soll. Später soll er die Kundschaft des Supermarkts in Streitigkeiten verwickelt und bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr. Als ein 46-jähriger Mann den Somalier aufforderte, dies zu unterlassen, soll der Beschuldigte den Mann mit dem Tode gedroht haben. weiter. Im Verlauf des Streits wurde der um Deeskalation bemühte 46-Jährige mit einem Messer angegriffen. Laut der Zeitung soll der Beschuldigte dabei gezielt nach dem Hals gestochen haben. Weiterlesen auf welt.de

Was kommt im Chaos-Haushalt noch alles ans Licht? Der Ampel droht ein 30-Milliarden-Loch

Was kommt nach der Bürgergeld-Verarsche noch alles ans Licht? Zuletzt kam raus: Die Ampel-Regierung kürzt im Haushalt 2025 die Ausgaben für das Bürgergeld künstlich runter (BILD berichtete).

Sie erwartet plötzlich fünf Milliarden Euro weniger als 2024, weil wegen der „Wachstumsinitiative“ mit mehr Jobs und weniger Stütze-Beziehern gerechnet wird. Ohnehin ist die Finanzierung eines Haushalts-Lochs von 12 Milliarden Euro („globale Minderausgabe“) völlig unklar. Dazu kommt: Im Finanzplan des Bundes rechnete die Regierung schon im Frühjahr mit Steuereinnahmen von 388 Milliarden Euro im Jahr 2025 – knapp 14 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Denn: Die Ampel ging davon aus, dass sich das aktuelle Wachstum von 0,5 auf bis zu 1,5 Prozent steigert und so zu mehr Steuereinnahmen führt. Weiterlesen auf bild.de

Heftiger Streit in Chemnitz: Jugendlicher nach Messerangriff schwer verletzt!

Messer-Attacke auf einen Jugendlichen (16) in Chemnitz-Helbersdorf am Montagnachmittag! Ein bislang Unbekannter stach nach einem Streit auf den 16-Jährigen ein. Der Teenager ging zu Boden und wurde schwer verletzt.

CHEMNITZ – Gegen 15.25 Uhr waren zwei junge Frauen, eine Libanesin (18) und eine Syrerin (17), in einer Straßenbahn unterwegs. An der Haltestelle “Südring” stiegen die beiden jungen Frauen aus. Ein bislang unbekannter Mann verfolgte und beleidigte sie in arabischer Sprache. Daraufhin rief die 17-Jährige einen Angehörigen (16, syrische Staatsangehörigkeit) hinzu. Der Teenager eilte den jungen Frauen zur Hilfe. Dann geschah es! “Auf einer Grünfläche, nahe der Haltestelle, gerieten der 16-Jährige und der Unbekannte zunächst in Streit”, heißt es von der Polizei. Plötzlich zog der Unbekannte zückte ein Messer und verletzte den 16-Jährigen damit schwer. Laut Polizei erlitt der Teenager mehrere Stichverletzungen, ging nach der Attacke zu Boden! Weiterlesen auf TAG24

Berliner Polizei empfiehlt Bürgern bei Messerangriffen: „Fangen Sie an, laut zu singen“

Messerangriffe und Gewalttaten in ganz Deutschland nehmen zu. Immer mehr Bürger haben Angst. Die Polizei gibt Tipps für den Umgang mit Aggression und rät zu „unerwartetem Verhalten“.

Stellen Sie sich vor, Sie werden von einer fremden Person am Arm gepackt. Möglicherweise steht Ihnen der Täter dann nicht gegenüber. Vielleicht hält er sogar ein Messer in der Hand. Wie verhalten Sie sich? Eine schwierige Frage, auf die die Berliner Polizei eine bemerkenswerte Antwort gibt: Sie rät bei gefährlichem und gewalttätigem Verhalten zum Singen. Was sich anhört wie ein schlechter Scherz, ist tatsächlich ernst gemeint. berliner-zeitung.de

Österreich: Schwindel-Abschiebezahlen, um die Wähler für blöd zu verkaufen

Hoher Polizeigewerkschafter überführt Kanzler und seinen Innenminister Karner der “Fake-Politik” durch “Statistiken-Bluff” – beide ÖVP-Versager müssten sofort zurücktreten!

„Die Abschiebezahlen von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und seinem Innenminister Gerhard Karner sind nichts anderes als ein Bluff gegenüber der eigenen Bevölkerung – das bestätigt jetzt sogar einer der höchsten Polizeigewerkschafter. Beide müssten eigentlich in der Sekunde zurücktreten, denn wer die Sicherheitslage bewusst verdreht, ist für die Sicherheit nicht mehr tragbar“, so reagierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz auf die Abrechnung des stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses und der Polizeigewerkschaft, Hermann Greylinger, mit Forderungen Nehammers zu Abschiebungen aktuell in der „Kronen Zeitung“. Weiterlesen auf fpö.at

Schweiz: Abgewiesene Asylsuchende tatverdächtig – Zwei Männer nach Angriff auf Juden in Davos festgenommen

Die Kantonspolizei Graubünden zwei Männer verhaftet. Die beiden Schutzsuchenden griffen mutmaßlich einen 19-jährigen Orthodoxen tätlich an. Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden hat die Meldung, wonach ein jüdischer Feriengast von zwei unbekannten Männern tätlich angegriffen wurde.

Kurz darauf konnten die alarmierten Einsatzkräfte zwei verdächtige Männer in Davos Platz feststellen. Diese versuchten sich einer Kontrolle zu entziehen, was jedoch misslang. Die beiden abgewiesenen Asylsuchenden, ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger mit nicht geklärter Staatsangehörigkeit aus dem Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina, wurden daraufhin festgenommen. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund registriert in letzter Zeit einen massiven Anstieg solcher Vorfälle. Weiterlesen auf blick.ch

„Schwere Verbrechen“ – Südkorea erklärt Deepfake-Pornos den Kampf

Südkorea hat führende Internetkonzerne wie Telegram aufgefordert, beim Kampf gegen pornografische Deepfakes mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, die mittels Künstlicher Intelligenz erstellte Pornografie zu löschen und zu blockieren, teilte die Medienaufsichtsbehörde am Mittwoch mit.

„Die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von Deepfake-Sexvideos sind schwere Verbrechen, die die individuelle Würde und persönlichen Rechte zerstören“, sagte Behördenchef Ryu Hee Lim. Aus diesem Grund soll ein neues Gremium ins Leben gerufen werden, um die Kommunikation mit den Social-Media-Betreibern zu erleichtern. Zudem startet die Koreanische Nationalpolizei nach eigenen Angaben eine siebenmonatige Initiative zur Bekämpfung von Online-Sexualdelikten. Weiterlesen auf krone.at

Deutschland ist wieder sicher: Behörden stoppen 1,8 Millionen illegale Strohhalme

Wenigstens das können die Deutschen: Hamburger Zollfahnder haben den Import von 1,8 Millionen illegalen Strohhalmen verhindert. Die Trinkhalme waren aus Plastik, was seit dem 3. Juli 2021 in der EU verboten ist. Sie trifft nun die volle Härte des Gesetzes.

Kein Strohhalm ist illegal? Von wegen! Das EU-Verbot von Plastiktrinkhalmen wird in Deutschland rigoros durchgesetzt. Stolze 1,8 Millionen illegale Trinkhalme stellten Zollfahnder am Hamburger Hafen am 30. Juli und am 15. August sicher. Die verbotenen Plastikgüter sollten Medienberichten zufolge über den freien Warenverkehr nach Deutschland importiert werden. Weiterlesen auf report24.news

