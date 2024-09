Ende der bürgerlichen Privatsphäre durch EU-Vermögensregister

Bild: screenshot Perspektive Ausland

Die Gefahr eines weiteren weitreichenden Eingriffs in die Privatsphäre der Bürger in Europa nimmt nunmehr konkrete Formen an.

In den Ausschüssen der EU herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass ein zentrales EU-Vermögensregister eingerichtet werden muss.

Beendigung der bürgerlichen Privatsphäre

Dieses Vorhaben wird erhebliche Auswirkungen auf jeden einzelnen Bürger haben. Externe Dienstleister sind momentan mit der juristischen und logistischen Ausgestaltung dessen beschäftigt. Es sei „sehr bald“ so weit, betonte dazu eine Sprecherin der EU-Kommission.

Ursula von der Leyen, die wiedergewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, forciert die Einführung des Vermögensregisters derzeit massiv, wie auch focus-online berichtet hatte.

Die EU-Kommission prüft also aktuell die derzeitige Handhabung betreffend der Vermögensregister in der Union und der Möglichkeit, eine länderübergreifende Plattform dafür einzurichten. Ob es nun dazu kommt, wird derzeit diskutiert.

Die EU-Kommission hatte bereits 2021 eine Studie in Auftrag gegeben, die prüfen soll, ob und wie die Einführung eines Vermögensregisters in der EU möglich wäre. Im Fokus der Machbarkeitsstudie geht es darum, wie Mitgliedsstaaten schon derzeit die Vermögensverhältnisse ihrer Bürger erfassen und wie sich diese Daten zentral in der EU sammeln und miteinander verknüpfen ließen. All dies einschließlich der Kosten von rechtlichen und technischen Herausforderungen.

Die Ergebnisse der Studie sollen nun „bald“ veröffentlicht werden, wie eine Sprecherin der Kommission gegenüber der Wirtschaftswoche zitiert hatte. Auf der Grundlage des Resultates müsste die EU-Kommission dann entscheiden, ob und wie sie ein solches Register einzuführen ist. Nach einem diesbezüglichen Bericht des focus-online über diese Studie, hatte sich ein EU-Sprecher beeilt sofort zu dementieren. Die Europäische Kommission würde eine zentrale Datenbank über Vermögen von EU-Bürgern nicht in Planung haben. Dennoch sorgten die Berichte berechtigter Weise für Wirbel.

Vermögensregister und seine Bedeutung

Ein Vermögensregister ist eben genau, was der Name bereits verrät. Erfasst werden hierbei die Besitztümer der Bürger. Es geht hierbei allerdings nicht um jeden „Haushaltsgegenstand“, sondern vielmehr freilich um Eigentum wie Häuser, Autos, Aktienpakete, Yachten, Privatjets und Dergleichen.

Wo genau die Grenze liegen würde, ist allerdings noch nicht bekannt. Manche Webseiten hatten bereits seit dem vergangenen Jahr ein Limit von 200.000 Euro pro Vermögenswert kommuniziert. Dieses stammte jedoch aus einem Vorschlag des Europäischen Parlamentes für das, im Frühjahr beschlossene Anti-Geldwäsche-Paket. Dort wurde das Limit schlussendlich jedoch nicht übernommen.

Diese Vermögenswerte würden dann beim Erwerb in diesem Register landen. Händler von entsprechenden Waren wären dann verpflichtet, deren Verkauf einer Meldestelle mitzuteilen und ebenfalls die Personalien des Käufers aufzunehmen. Dieses Register soll auch vorerst nur für Personen gelten, nicht für Unternehmen oder andere Entitäten.

Bisher in Deutschland nicht existent

In Deutschland gibt es bisher kein zentrales Vermögensregister, in dem all Ihre Besitztümer erfasst sind. Immobilienbesitzer etwa müssen jedoch in die jeweiligen kommunalen Grundbücher eingetragen werden, in der Einkommensteuererklärung müssen Sie Ihre Erträge aus Kapital und Immobilien angeben, woraus sich zumindest Rückschlüsse auf die dahinterstehenden Werte ziehen lassen. Finanzinstitute wissen ebenfalls über Ihre Konten und Depots Bescheid. Die Daten zu letzteren könnten daher unter Umständen auch von Finanzbehörden angefordert werden.

Die Daten über Ihr Vermögen sind bis dato jedoch nur stark fragmentiert bei mehreren Stellen erfasst und werden nicht keinesfalls zentral gesammelt. Damit ist es für Behörden aktuell sehr mühsam, eine komplette Vermögenssituation zu überschauen. Das jedoch würde sich mit einem EU-Register drastisch ändern.

In erster Lesung davon betroffen

In Deutschland würden damit fast alle Immobilienbesitzer erfasst werden. Die Deutschen, die andere einzelne Vermögenswerte mit einem Wert von mehr als 200.000 Euro besitzen, wären ebenfalls in erster Lesung einmal davon betroffen. Allerdings können diese nur geschätzt werden, denn ohne Vermögensregister weiß eben niemand, wer genau wie viele teure Autos, Schmuck, Kunstgegenstände, Aktiendepots, Kryptowährungen, Yachten oder Privatjets besitzt.

Befürworter solcher zentraler Datenbanken argumentieren mit einem weiteren bereits hinlänglich bekannten Narrativ, einer leichteren Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismus-Finanzierung. Mit eine Rolle gespielt hatte zweifelsfrei die Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Oligarchen, die die EU in den vergangenen Jahren vor Probleme gestellt hatte. Deren Vermögenswerte in der EU sollten ja bekanntlich beschlagnahmt werden, doch gerade zahlreiche Güter wie Yachten und Kunstgegenstände waren eben weder bekannt noch auffindbar.

Ebenso wie bei der „schleichenden Bargeldabschaffung“ muss auch hier das Argument der möglichen Geldwäschegefahr, seitens der EU, herhalten.

Auch kritische Stimmen gegen ein Vermögensregister

Der deutsche EU-Abgeordnete Markus Ferber (CSU) etwa sprach sich gegen ein zentrales Registeraus. Er nannte es einen „Irrweg, den wir gar nicht erst beschreiten sollten“ und argumentiert damit, dass es ein weiterer Schritt zu einem „finanziell gläsernen Bürger“ wäre.

Tatsächlich jedoch wäre der Datenschutz eines der wichtigsten Argumente gegen ein zentrales Vermögensregister. Ein Aspekt der Studie für die EU-Kommission befasst sich daher auch damit, inwieweit ein solches Register mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar wäre. Zentral gespeicherte Informationen über Privatpersonen wären anfällig für Missbrauch, entweder durch staatliche Stellen oder durch Diebstahl von Daten.

Das zweite Gegenargument stellt der enorme administrative Aufwand dar, der für ein solches Register betrieben werden müsste. Es bräuchte schließlich 27 nationale Meldestellen, die die Daten ihrerseits wiederum an die EU melden müssten. All dies auch noch mit entsprechendem Personal, Räumlichkeiten, IT-Systemen und so weiter. Ob die Erträge diesen Aufwand rechtfertigen würden, müsse sich daher zeigen.

