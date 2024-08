Orwellscher Gesinnungsstaat: Deutsches BKA ermittelt wegen “dicker” Ricarda Lang

Laut mehreren Bloggern soll das Bundeskriminalamt gegen einen Nutzer der Social-Media-Plattform “Gab” ermitteln. Sein Verbrechen: Verdacht auf realistische Beschreibung der Ober-Grünen Ricarda Lang, indem er sich abfällig über die Bundestagsabgeordnete als “dick” geäußert haben soll.

Ein Nutzer, der als “@Die_Lunte_brennt_schon”für seine respektlosen Posts bekannt ist, hatte offenbar in seinen Beiträgen Lang als “aufgebläht” beschrieben.

Das Bundeskriminalamt (BKA) rsuchte nun zwecks polizeilicher Ermittlungen “Gab” um Nutzer-Angaben.

“Gab” allerdings will dem Orwellschen Ansuche nicht nachkommen. Die Bemühungen des BKA sind aber in einem größeren Rahmen Orwellscher Wirklichkeits-Zensur zu sehen: Nämlich als Teil einer umfassenderen Initiative zur Bekämpfung von Online-Belästigung und zur Rechenschaftspflicht für Hassreden gegen Personen des öffentlichen Lebens – wie “vadhajtasok” und “der status” berichtet.

Die BKA-Anfrageumfasst detaillierte Nutzerdaten wie Konto-ID, Registrierungsdaten und IP-Adresse. Ebenfalls wurde Verlaufs-Daten über den Status des Benutzerkontos und Identitätsdaten angefragt.

One of the more ridiculous foreign data requests that Gab received (and turned down) from Germany was when they wanted us to dox a user for calling a female politician fat. pic.twitter.com/ZGrBUeqwXd — Andrew Torba (@BasedTorba) August 24, 2024

“Gab”-Besitzer Andrew Torba via “X” zu dem Vorfall:

“Eine der lächerlichsten ausländischen Datenanfragen, die Gab aus Deutschland erhielt (und ablehnte), war, als sie wollten, dass wir einen Benutzer doxen, weil er eine Politikerin als fett bezeichnet hat.“

Nice way to not mention Gab or me at all and still get your engagement bait posted. https://t.co/SyoXOfsfzn — Andrew Torba (@BasedTorba) August 28, 2024

“Würde von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens”

Laut dem “Digital Services Act” (DSA) sind Social-Media-Plattformen zwar in Deutschland zur Zusammenarbeit bei solchen Ermittlungen verpflichtet, die abweisende Antwort von “Gab” lässt allerdings einen komplizierten Prozess erwarten.

Die deutschen Behörden unter der Regierung der links-rot-grünen Ampelregierung betonten freilich die Wichtigkeit, die Würde (! Anmerkung) von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu respektieren, und warnten, dass Verunglimpfungen im Internet nicht toleriert würden. Eine geradezu feudalistische Forderung, die Linke nicht einmal mehr dem Heiligen Vater oder der christlichen Religion zuerkennen.

Did she eat all the Germans freedoms? https://t.co/CN9aWIPViD — Alex Jones (@RealAlexJones) August 28, 2024

Gesinnungs-Diktatur Deutschland – freie Rede in Ungarn

Eine solche Posse wäre etwa im Ungarn unter Orban völlig unmöglich: Hatte doch der. für sein dumm-dämliches Grinsen bekannte links-grüne Budapester Soros-Bürgermeister, Gergely Karacsony, im angesehenen “Economist” den ungarischen Ministerpräsidenten als ” klein und dick” bezeichnet und diesen mit sich selbst verglichen: “Ich bin groß und dünn.” (444.hu) Und zwar in einem Zeitungs-Beitrag mit eine non-slef-full-fillin-prophecy vom Mai 2021:

“Lernen Sie den Mann kennen, der Viktor Orban, Ungarns starken Mann, stürzen könnte.“

Den Unterschied zwischen Orban und den hysterischen deutschen Grünendem verläuft zwischen Demokratie und hysterischer Selbst-Darstellungs-Zensur frei nach Orbans Motto: “Die Hunde bellen. Die Karawane zieht weiter.”

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.