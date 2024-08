Papież już nie z tego świata: „Grzechem śmiertelnym jest powstrzymywanie migrantów”

Papież nadal nie jest pod wrażeniem szkód ubocznych, z których niektóre są śmiertelne w wielu miejscach. Podkreślił, że „migranci odważnie podejmują ryzyko, aby żyć w pokoju i bezpieczeństwie”.

Podczas audiencji generalnej w środę, Ojciec Święty ubolewał, według „vaticannews.va”, że ludzkość odwraca się od migrantów, którzy wyruszają w zagrażające życiu podróże przez pustynie i morza w poszukiwaniu lepszego życia.

Odnosząc się do Morza Śródziemnego, powiedział: „Kiedyś był to kanał komunikacji między narodami i cywilizacjami, ale dziś stał się cmentarzem”. Wielu ofiarom śmiertelnym można było również zapobiec, a on wyraźnie potępił wszystkich tych, którzy próbują odstraszyć migrantów w jakikolwiek sposób. Robienie tego świadomie „jest grzechem śmiertelnym”. Dodał: „Według Biblii nie wolno nękać nowo przybyłych”.

Morze i pustynia w Biblii o symbolicznym znaczeniu

„Jesteście świadkami dramatu ludzi uciekających przed uciskiem i niewolnictwem. To miejsca cierpienia, strachu i rozpaczy, ale także miejsca wyzwolenia, odkupienia i spełnienia Bożych obietnic”.

Franciszek dodał, że sam Bóg dzieli cierpienie migrantów:

„On jest z nimi, cierpi, płacze i ma nadzieję razem z nimi”.

Następnie papież uogólnił. Wszyscy zgodziliby się, że migranci nie powinni znajdować się na śmiercionośnych morzach i pustyniach. Celu tego nie da się jednak osiągnąć poprzez zaostrzenie prawa czy ochronę granic.

„Możemy to zapewnić, tworząc bezpieczne i regularne szlaki migracyjne oraz oferując ochronę osobom uciekającym przed wojną, przemocą, prześladowaniami i różnymi katastrofami” – powiedział Ojciec Święty.

I dalej:

„Możemy to również osiągnąć poprzez budowanie globalnej polityki migracyjnej na wszystkich poziomach w oparciu o sprawiedliwość, braterstwo i solidarność”.

Z całym szacunkiem…

…dla świętości Ojca Świętego, z pewnością pozostawia on wszystkich żyjących przynajmniej trochę w rzeczywistości tego strasznego świata bezradnie z pytaniem: czy on już żyje „w królestwie, nie z tego świata” (Jezus), czy też reprezentuje inne interesy, a mianowicie wulgarne interesy władzy, takie jak interesy globalistów?

Od czasu do czasu Jego Świątobliwość zajmował również całkiem rozsądne stanowiska: Na przykład w sprawie węgierskiej polityki rodzinnej czy aborcji.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]