Orwellowskie państwo ideologiczne: niemiecki BKA prowadzi dochodzenie w sprawie „grubej” Ricardy Lang

Według kilku blogerów, Federalny Urząd Policji Kryminalnej prowadzi dochodzenie w sprawie użytkownika platformy mediów społecznościowych „Gab”. Jego przestępstwo: Podejrzany o realistyczne opisywanie Ricardy Lang, liderki Partii Zielonych, poprzez rzekome obraźliwe komentarze na temat posłanki Bundestagu jako „grubej”.

Użytkownik znany jako „@Die_Lunte_brennt_schon” za swoje lekceważące posty najwyraźniej opisał Lang jako „nadętą” w swoich postach.

Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) poprosił teraz „Gab” o dane użytkownika w celu przeprowadzenia dochodzenia policyjnego.

„Gab” nie chce jednak spełnić tego orwellowskiego żądania. Wysiłki BKA należy jednak postrzegać w szerszych ramach orwellowskiej cenzury rzeczywistości: Mianowicie, jako część szerszej inicjatywy mającej na celu zwalczanie nękania w Internecie i odpowiedzialności za mowę nienawiści wobec osób publicznych – jak donoszą „vadhajtasok” i „der status”.

Żądanie BKA obejmuje szczegółowe dane użytkownika, takie jak identyfikator konta, dane rejestracyjne i adres IP. Zażądano również danych historycznych dotyczących statusu konta użytkownika i danych identyfikacyjnych.

One of the more ridiculous foreign data requests that Gab received (and turned down) from Germany was when they wanted us to dox a user for calling a female politician fat. pic.twitter.com/ZGrBUeqwXd — Andrew Torba (@BasedTorba) August 24, 2024

Właściciel „Gab” Andrew Torba o incydencie za pośrednictwem „X”:

„Jednym z najbardziej absurdalnych zagranicznych wniosków o udostępnienie danych, jakie Gab otrzymał (i odrzucił) z Niemiec, było żądanie, byśmy doxowali użytkownika za nazwanie polityczki grubą”.

Nice way to not mention Gab or me at all and still get your engagement bait posted. https://t.co/SyoXOfsfzn — Andrew Torba (@BasedTorba) August 28, 2024

„Godność osób publicznych”

Zgodnie z ustawą o usługach cyfrowych (DSA), platformy mediów społecznościowych w Niemczech są zobowiązane do współpracy w takich dochodzeniach, ale lekceważąca odpowiedź ze strony „Gab” sugeruje skomplikowany proces.

Niemieckie władze pod rządami lewicowo-czerwono-zielonej koalicji podkreśliły znaczenie poszanowania godności (! Uwaga) osób publicznych i ostrzegły, że zniesławienie w Internecie nie będzie tolerowane. To niemal feudalistyczne żądanie, którego lewica nie uznaje już nawet u Ojca Świętego ani w religii chrześcijańskiej.

Did she eat all the Germans freedoms? https://t.co/CN9aWIPViD — Alex Jones (@RealAlexJones) August 28, 2024

Dyktatura opinii w Niemczech – wolność słowa na Węgrzech

Taka farsa byłaby całkowicie niemożliwa na Węgrzech pod rządami Orbana, na przykład: lewicowo-zielony burmistrz Budapesztu Soros Gergely Karacsony, znany ze swojego głupiego uśmiechu, opisał węgierskiego premiera jako „niskiego i grubego” w szanowanym Economist i porównał go do siebie: „Jestem wysoki i szczupły”. (444.hu) W artykule prasowym z przepowiednią z maja 2021 roku:

„Poznaj człowieka, który może obalić Viktora Orbana, węgierskiego siłacza”.

Różnica między Orbanem a histerycznymi niemieckimi Zielonymi polega na demokracji i histerycznej autocenzurze, zgodnie z mottem Orbana: „Psy szczekają. Karawana idzie dalej”.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]