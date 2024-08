Block-Systemmedien in Angst vor AfD-Wahlsieg im Osten – “Staatsversagen beenden” (Waidel-Video)

Das US- Magazin “Politico” mit Ableger in Europa als Brüsseler-Sprachrohr im Mainstream-Medien-Imperium von Axel-Springer schlägt Töne einer Götterdämmerung an: Die Angst, die AfD könnte die Landtagswahl morgen in den beiden Ex-DDR-Bundesländern Sachsen und Thüringen haushoch gewinnen. Sollten sich die aktuellen Prognosen bestätigen, könnte das morgige Wahl-Ergebnis laut dem Brüsseler System-Medium in ganz Deutschland für Schockstimmung sorgen.

Außerdem folgt am 22. September die Wahl im ost-deutschen Bundesland Brandenburg. Und: Diese werden wohl auch diegesamt-deutsche Politik grundlegend neu ordnen. Denn die einstigen sogenannten Volks- in Wirklichkeit Blockparteien, werden es nicht mehr schaffen, ihre systemkritischen Herausforderer in der Minderheit zu halten und zu kontrollieren. Ab Sonntag werden sie sich wohl in einer Situation wiederfinden, in der sie in den neuen Legislaturperioden keine Mehrheit mehr haben werden. Mit anderen Worten: Nur mehr mit den System-Herausforderern könnten sie noch eine stabile Mehrheit bilden, um die Provinzen zu regieren.

Den beiden Herausforderer, die “AfD” auf der Rechten und das “Bündnis Sahra Wagenknecht” auf der Linken.

Darob zeigt sich das linke Propaganda-Magazin besorgt: Indem es weiter die anderen demokratischen Nicht-Block-Parteien desavoiert und vor einem Aufschwung der “extremen Rechten” und der “extremen Linken” warnt. In Wirklichkeit freilich wird die Wahl aber verdeutlichen, wie sehr die “Ost-“Wähler gegen die etablierten links-grün-ex-konservativen Block-Parteien rebellieren. Und: Dass eine Erneuerung der Fassaden-Demokratie nur von den Menschen der ehemaligen kommunistischen DDR-Diktatur ausgehen kann. Aus einem Grund: Weil diese Menschen noch die Mechanismen einer Diktatur-Dystopie vom “Neuen Menschen” kennen.

Angst vor der politischen “Götterdämmerung”

Und “Politico” stellt sich eine bange Frage:

“Warum steht so viel auf dem Spiel?“

Es ist eine Existenzfrage für das längst offenkundig geworden fassadendemokratische, kryto-meinungs-diktatorische Spät-Politsystem im gesamten Westen:

“Der Aufstieg radikaler Parteien in Ostdeutschland wird als unmissverständliche Zurechtweisung der deutschen Volksparteien gewertet werden – und insbesondere der linksgerichteten Dreierkoalition von Bundeskanzler Scholz.

Alle drei Parteien in Scholz’ Koalition – die SPD, die fiskalkonservative FDP und die Grünen – kämpfen darum, die 5-Prozent-Hürde zu erreichen, die für den Einzug in die Landtage erforderlich ist. Sollten diese Parteien es nicht schaffen, eine signifikante Anzahl von Sitzen zu gewinnen, wäre dies eine weitere Blamage für eine ohnehin schon schwache Koalition, die um ihren Erhalt kämpft.” (Politico)

Dann freilich versteigt sich “Politico” in längst überholte Schreckensbilder:

“Die Tatsache, dass eine Partei, die von den Mainstream-Politikern als extremistisch, ja sogar als nationalsozialistisch (SPIEGEL)gewarnt wird, an Boden gewinnt, dürfte im ganzen Land die Alarmglocken läuten lassen.“

Denn: Das “befürchtete” Wahl-Ergebnis “als Beleg dafür” zu werten,…

…”dass Deutschland nach dem Fall der Berliner Mauer bei der politischen Integration der ehemaligen DDR gescheitert ist” (Politico),…

…ist genauso so hanebüchern-dumm wie der abgeklatschte Versuch mit Putin den Teufel an die Wand zu malen.

“Einer, die das Ergebnis feiern dürfte, ist Putin. Der Aufstieg russlandfreundlicher Parteien im Osten Deutschlands verschafft Putin, einem ehemaligen KGB-Spion, der während des Kalten Krieges in Dresden stationiert war, ein Standbein in der deutschen Politik.” (Politico)

Das Menetekel

“Nach den Landtagswahlen im Osten hoffen sowohl Wagenknecht als auch die AfD, ihren Einfluss im ganzen Land auszubauen. Sollten sie erfolgreich sein, könnten die Ergebnisse im Osten ein Vorbote für die Zukunft sein.” (Politico)

“Die Wahrheit ist in dieser Zeit so sehr verdunkelt, und die Lüge so allgemein verbreitet, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, wenn man sie nicht liebt.” (Blaise Pascal)

Alice Waidel: “Das Staatsversagen beenden!”

“Ich habe die Nase voll von diesem dummen Geschwätz…. Spätestens nach Solingen: Wie viele Menschen müssen noch sterben ?“

