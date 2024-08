Jednak „transformacja energetyczna”, którą rozpoczęła już Angela Merkel, a obecnie forsuje z całą siłą rząd niemiecki, w coraz większym stopniu okazuje się koszmarem dla przyrody, krajobrazów, flory i fauny.

Szkodliwe skutki „odnawialnych” form produkcji energii dodały teraz kolejny katastrofalny aspekt.

Ostrzeżenie przed spożywaniem wątroby dzika

Państwowe biuro dochodzeniowe w Nadrenii (Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz ) obecnie zdecydowanie odradza spożywanie wątroby dzika. Ich wprowadzanie do obrotu i dalsze przetwarzanie w inne produkty zostało już zakazane. Powodem tego są ogromne zagrożenia dla zdrowia, które wykryto podczas dochodzeń zleconych przez Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii i Mobilności (MKUEM), jak również podało ansage.org.

Wątroba dzika jest tak skażona tak zwanymi wiecznymi substancjami chemicznymi, takimi jak PFAS, że nie można jej już bezpiecznie spożywać. Są to tak zwane perfluorowane i polifluorowane substancje alkilowe, które są wykorzystywane w wielu procesach przemysłowych. Są one trudne do rozkładu i mogą gromadzić się w wodzie, glebie i organizmie człowieka.

Powstaje zatem pytanie, skąd pochodzą omawiane PFAS, które mają charakter coraz bardziej kumulujący się? Odpowiedź jest równie jasna, co szokująca, szczególnie w przypadku turbin słonecznych i wiatrowych. Badanie dobrych 60 próbek od dzików odstrzelonych w Nadrenii wykazało, że wszystkie wątroby dzików znacznie przekroczyły maksymalną zawartość PFAS obowiązującą w UE od 1 stycznia 2023 r. Tymczasowy związek z etapami ekspansji „zrównoważonych” form produkcji energii jest zatem więcej niż wyraźny. Te PFAS występują prawie wszędzie, ale nie w takich ilościach i nie w stężeniu porównywalnym do tego występującego w środowisku „wychwytywania zielonej energii”. Należy zatem natychmiast zakazać takich praktyk. Jednak jednym z najbardziej zdeterminowanych bojowników przeciwko zakazowi stosowania tych wiecznych chemikaliów jest niewątpliwie przemysł energii słonecznej i turbin wiatrowych. PFAS, o których mowa, są uważane za absolutnie niezbędne do produkcji turbin wiatrowych, systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.

„Transformacja energetyczna – zatruwanie krajobrazu tylnymi drzwiami”

Ekspert ds. prawa ochrony środowiska Thomas Mock określił tę sytuację jako wysoce niepokojącą, ponieważ „w zasadzie oznacza to dla nas licencję na stopniowe wprowadzanie naszego krajobrazu w bardzo krytyczny stan toksyczny w ciągu następnych kilku dekad, jeśli materiały te po prostu trafią do środowiska”. Grad, deszcz i inne zjawiska spowodowałyby szorstkość powierzchni łopatek wirnika. Zmniejsza to wydajność i dlatego „powstał obecnie duży przemysł zajmujący się naprawami przetartych lub uszkodzonych powierzchni. Ale z drugiej strony to, co się wyciera, gdzieś zostaje” – kontynuował Mock. Można przyjąć około 100 kilogramów ścierania rocznie na turbinę wiatrową.

Oznaczałoby to ścieranie się trzech ton materiałów w ciągu 30 lat eksploatacji. Mówiąc prostym językiem, oznacza to, że krajobraz jest całkowicie nasycony tymi toksycznymi chemikaliami. Dostają się do ziemi, do wód gruntowych i tym samym do łańcucha pokarmowego. Chociaż turbiny wiatrowe nie są tego jedyną przyczyną, przyczyniają się do tego w ogromnym stopniu, zwłaszcza że ekspansja gorączkowo postępuje. Te „straszne potwory” nie tylko niszczą krajobraz, ale także prowadzą do chemicznego skażenia żywności. Do tego dochodzą inne, obecnie dobrze znane (hinlänglich bekannten Schadfolgen), szkodliwe skutki, w szczególności energetyki wiatrowej, które powodują ogromne problemy ze względu na jej powszechne wykorzystanie. Energia kinetyczna jest odbierana z atmosfery, przez co gleba wysycha, a masy ptaków, nietoperzy i owadów zostają „rozdrobnione”. Wbrew wcześniejszym wyliczeniom szczególnie owady, jako ważny element łańcucha pokarmowego, przemieszczają się nie tylko blisko ziemi lub na wysokościach poniżej 10 metrów, ale także na wysokości wirników ze względu na termikę, co oznacza, że ​​duże ilości biomasy ulega zniszczeniu.

„Transformacja energetyczna” jakim kosztem?

Podstawy turbin wiatrowych muszą także pozostać w ziemi na zawsze, nawet po ich usunięciu, gdyż ich demontaż wiązałby się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Prowadzi to jednak do zasklepiania i zagęszczania gleby, co ma konsekwencje w postaci erozji w bezpośrednim sąsiedztwie. Woda deszczowa nie może już lokalnie wsiąkać, co zwiększa ryzyko powodzi. W przypadku „pól słonecznych” zielone krajobrazy są również zacienione i częściowo uszczelnione, co ma fatalne skutki dla różnorodności biologicznej i siedlisk zwierząt. Jednak w szczególności turbiny wiatrowe okazują się katastrofą dla ludzi, zwierząt i środowiska. Korzyści z nich, w najlepszym wypadku minimalne, są absurdalnie nieproporcjonalne do wyrządzanych przez nie szkód, które w sumie przewyższają wielokrotnie szkody, jakie rzekomo powstają w wyniku energii nuklearnej nawet w najgorszych horrorach.

Dalsze szokujące dowody zarówno całkowitej niekompetencji niemieckiego rządu, jak i ślepego trzymania się „biorącej narracji klimatycznej, za którą Niemcy muszą teraz płacić”. Wszystko to jednak ostatecznie nie daje efektu „neutralnego dla klimatu”.

