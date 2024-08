Po nakazie deportacji siły bezpieczeństwa zostały pobite aż do hospitalizacji, a biuro zostało zdewastowane

Po otrzymaniu zawiadomienia o deportacji, trzech migrantów z frustracji pobiło dwóch ochroniarzy w ośrodku dla uchodźców i poważnie ich zraniło. Podejrzani przyznali się do ataku. Z dobrze znanymi konsekwencjami dla brutalnych przestępców migrantów.

W środę wieczorem w ośrodku dla azylantów w Distlersaal w Bawarii doszło do poważnego incydentu, w którym trzy osoby ubiegające się o azyl, w tym dwóch obywateli Turcji w wieku 23 i 29 lat, zaatakowało i zraniło pracowników ochrony ośrodka. Trzeci sprawca jest nadal nieznany. Dwóch ochroniarzy, w wieku 36 i 40 lat, było w stanie uciec na zewnątrz, ale zostali tak ciężko ranni, że musieli być leczeni na oddziale ratunkowym szpitala w Ansbach. Podczas ucieczki ochroniarzy migranci zdewastowali biuro służby bezpieczeństwa. Dwóch sprawców zostało złapanych przez policję i tymczasowo aresztowanych, ich wspólnik uciekł.

Incydent wstrząsnął urzędnikiem opieki społecznej Holgerem Nießleinem, który jest odpowiedzialny za miejskie ośrodki dla azylantów. Nießlein podkreślił jednak, że taka przemoc nie miała jeszcze miejsca w domach, nawet jeśli od czasu do czasu pojawiają się problemy z agresją lub nadużywaniem narkotyków. Przypomniał jednak o innym poważnym incydencie z września 2022 r., kiedy to osoba ubiegająca się o azyl zaatakowała policję nożem i została zastrzelona. To tyle, jeśli chodzi o to, że „taka przemoc nie zdarza się w ośrodkach opieki!”.

Natychmiastowe zwolnienie zamiast deportacji

Szczególnie niepokojące dla Nießleina jest to, że dwóch złapanych sprawców zostało już zwolnionych, mimo że prokuratura prowadzi przeciwko nim dochodzenie w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia. Ponieważ przyznali się do winy, a ich miejsce pobytu jest znane, brutalni migranci zostali zwolnieni. Jednak na wniosek miasta rząd Środkowej Frankonii wydał już zawiadomienia o przeniesieniu dwóch osób ubiegających się o azyl do państwowych ośrodków w Lauf i Herzogenaurach. Ponadto podwojono liczbę pracowników ochrony w ośrodku zakwaterowania.

Według gazety Fränkische Landzeitung, eskalacja wydaje się być spowodowana zawiadomieniem o deportacji, które otrzymał jeden ze sprawców. Sprawa rodzi pytania o bezpieczeństwo w ośrodkach dla azylantów i sposoby radzenia sobie z agresywnymi mieszkańcami. Odpowiedź miasta: pieniądze podatników są przeznaczane na zwiększenie środków bezpieczeństwa.

Ten artykuł został opublikowany na stronie ournalistenwatch.com, naszego partnera w ramach EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

