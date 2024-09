Anwalt kündigt Rückkehr von einem der abgeschoben Afghanen an: “Wird wiederkommen”

Verurteilter Vergewaltiger von Illerkirchberg – Anwalt von abgeschobenem Afghanen kündigt an: „Er wird wiederkommen“

Die 28 nach Afghanistan abgeschobenen Männer sind nach offiziellen Angaben alle Straftäter. Einer von ihnen ist ein 31-Jähriger, der ein junges Mädchen in Illerkirchberg vergewaltigt hat. Der Anwalt des abgeschobenen Mannes kündigt nun an: Er „wird wiederkommen“.

Nach der Abschiebung aus Deutschland kündigt Rechtsanwalt Christoph Käss im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ an, dass sein Mandant mit einem Visum wieder nach Deutschland zurückkehren werde. Der Grund: Der Abgeschobene lebe in Deutschland in einer Beziehung, seine Partnerin sei schwanger. Quelle: dpa

Japanisches Fernsehen berichtet ausführlich über Impfschäden

Die japanischen Bürger waren fassungslos, als die NHK, Japans größter nationaler Fernsehsender, am 28. August einen umfassenden einstündigen Bericht über die Schäden des COVID-19 mRNA-Impfstoffs ausstrahlte.

Grüne „Klimaretter“ treiben Österreicher in die Armut

Schwarz-grüner „Energie- und Klimaplan“ will den Eurokraten-Irrsinn noch überbieten. Mit dem Überbieten der EU-Vorgaben will Schwarz-Grün bei der „Klimarettung“ den EU-Musterschüler spielen. Aber mit dem „Nationalen Energie- und Klimaplan“ treibe sie die Österreicher in die Armut, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker.

Spät, aber doch konnten die Grünen der ÖVP noch den von der EU eingeforderten „Klimaplan“ abpressen, wohl im Abtausch zum Ja zum ÖVP-Postenschacher. Autofahren wird künstlich verteuert. Mit einem menschenverachtenden Zynismus erläuterte die grüne Klimarettungsministerin Leonore Gewessler in der „ZIB2“ letzte Woche, was sie den Österreichern für die Rettung des Weltklimas alles zumutet: Verkaufsverbot für leistbare Benzin- und Diesel- und sogar Hybridautos schon ab 2030, weg mit Pendlerpauschale, Firmenwagensteuer und Stellplatzverpflichtungen. Quelle: fpoe.at

Schweiz: Zürcher fährt mit Hitler-Foto durch die Stadt

Ein Opel-Fahrer sorgt in Zürich für Entsetzen. Der Fahrzeugführer hat ein Bild von Adolf Hitler an seiner Heckscheibe montiert. Die Polizei kontrollierte das Auto. Welche Konsequenzen hat sein Verhalten nun für den Autofahrer? Die Antwort ist einfach: gar keine. Symbole des Nationalsozialismus sind in der Schweiz nicht verboten.

Ein roter Opel sorgt in Zürich für Aufsehen: Der Autobesitzer hat an seiner Heckscheibe ein schwarz-weisses Portrait von Adolf Hitler befestigt. Der ehemalige nationalsozialistische Diktator ist auf dem eingerahmten Bild unverwechselbar zu erkennen. Nun ist der Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Ein Foto von der Kontrolle hat der Instagram-Account „Szene isch Züri“ am Donnerstag veröffentlicht. Der Verfasser schreibt dazu: „Was läuft mit gewissen Menschen falsch?“ Weiterlesen auf 20.min.ch

Top-Pilot bei Absturz getötet – Ukraine verliert ersten F-16-Jet

Die Ukraine hat ihren ersten F-16-Kampfjet verloren. Ein erfahrener Pilot kam dabei ums Leben. Der Verlust trifft Kiew hart. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte diese Woche, dass F-16-Jets erstmals zum Abfangen russischer Raketen eingesetzt wurden. Der Verlust eines der wenigen F-16-Piloten des Landes ist für die Ukraine ein schwerer Schlag.

Die Ukraine hat ihr erstes F-16-Kampfflugzeug verloren, nur wenige Wochen nach der Lieferung der US-gefertigten Jets. Der erfahrene Pilot Oleksij Mes, bekannt unter dem Namen „Moonfish“, kam bei dem Absturz ums Leben. Das ukrainische Militär bestätigte seinen Tod auf der Plattform Telegram und würdigte seinen Einsatz während eines massiven russischen Luftangriffs. Weiterlesen auf focus.de

+++ Neues SETI-Projekt: Suche nach Aliens in fernen Galaxien gestartet

Im Rahmen des Projektes „Breakthrough Listen“ hat das privat finanzierte Forschungsprojekt SETI jahrelang 100 der Erde am nächsten Galaxien sowie das Zentrum der Milchstraße nach Anzeichen für extraterrestrische Intelligenz (Aliens) untersucht. Jetzt will man selbige in fernen Galaxien suchen.

[…]

Suche nach Superzivilisationen: Unter der Leitung von Chenoa Tremblay vom SETI-Institut und Steven Tingay von der Curtin University will man mit dem MWA niedrigfrequente Signale rund um 100 MHz (Megahertz) in fernen Galaxien suchen. Dieser neue Ansatz befasse sich mit der Suche nach sogenannten Superzivilisationen – also solchen, die weiterentwickelt sind als unsere, heißt es. Weiterlesen auf krone.at

