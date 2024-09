Linksfaschisten wollen heute AfD-Wahlparty crashen

Die von Vorfeldorganisationen der selbsternannten „demokratischen Parteien“ beschützten und finanziell unterstützten Antifa-Schläger, wollen heute – wie es von diesen Gewalttätern nicht anders zu erwarten war – eine Berliner Wahlparty der AfD „crashen“.

So ist möglich, dass ein Musterbeispiel misslungener Integration auf X ungestraft aufrufen darf. Der Gewalt-Aufrufer, ist nicht irgendein dahergelaufener linker Schläger. Bei dieser Figur handelt es sich um Ferat Kocak,immerhin ein Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

PACKT SACHEN ZUM KRACH MACHEN EIN!

” […] Für Berliner AfDler sind diese Gegenden Sehnsuchtsorte, für ihre Träume von faschistischer Vorherrschaft. Dementsprechend ist die Wahlparty am 1. September, wenn die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen ausgezählt werden, ein echtes Highlight innerhalb der Berliner AfD. Diese Freude wollen wir ihnen gern vermiesen. Wo Faschisten die Wahlsiege von Faschisten feiern, ist Partycrashen antifaschistische Pflicht. Also sagt euren Leuten Bescheid und kommt zur Demo. Die Wut muss raus! Organisiert euch! Zeit zu handeln! Die Aktion ist Teil der Kampagnen “Zeit zu handeln!” und “Jugend steht auf”, die rund um das Wahlwochenende zu antifaschistischen Aktionen aufrufen. Der Protest in Berlin wird von Aktivist*innen aus folgenden Strukturen organisiert und unterstützt:

@jugendkommunen @antifanordost @REVOGerman @dielinke @dielinkewedding @berlin_vvn_bda @IL_Berlin @DenkenGerade @queermany @AufstandLastGen #ZeitZuHandeln #jugendstehtauf #noafd #antifa “

📷 ‼️ Die AfD hat ihre ursprüngliche Partylocation abgesagt , neuer Ort‼️ Kaufland-Parkplatz

S/U-Bahnhof Neukölln Sammlung ab 16:00 Uhr Zeit zu handeln! Gegen die AfD-Wahlparty in Berlin! ❗ PACKT SACHEN ZUM KRACH MACHEN EIN! Die Mobilisierung gegen die AfD zeigt Wirkung:… pic.twitter.com/bxyBCvf75i — Ferat Koçak (@der_neukoellner) September 1, 2024

Kein Wunder, dass diese gewaltbereite Stiefeltruppe der Funktionseliten immer mehr in Erscheinung tritt, denn diese Typn erledigen die „Schmutzarbeit“ für die „demokratischen Parteien“, die diese noch nicht selbst erledigen können.

Das heißt nichts anderes, man werde demokratische Spielregeln aushebeln, um die Demokratie zu retten. Das erinnert an den Witz, als zwei Forscher auf einer Insel landen und die Eingeborenen Fragen, ob es da Menschenfresser gäbe und diese antworten: „Nein, die letzten haben wir aufgefressen.“

Anmerkung: Man muss sich nur vorstellen, Rechtsextreme würden so etwas inszenieren. Die Folge wäre langjährige Haftstrafen, Verurteilungen wegen „Hass“ und „Hetze“, flankiert von peinlichen Schämorgien vom Bundespräsidenten und Kanzler abwärts. Weitere Millionen für den „Kampf gegen Rechts“ würden wohl ebenfalls fließen.

