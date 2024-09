Das russische Außenministerium in Moskau im Mittelpunkt des Weltgeschehens

Heute vor 85 Jahren, am 1. September 1939 verfügte das Deutsche Reiche an seiner Westfront gegenüber Frankreich über nur schlappe 34 Divisionen, noch dazu bestückt mit Personal gleich einem letzten Aufgebot, dem jedoch 110 Divisionen der Westmächte gegenüberstanden.

Von REDAKTION | Während man den Polen versprochen hatte, im Fall eines deutschen Angriffs vom Westen her ins Ruhrgebiet hinein spazieren zu wollen, informierte MI6 den “Führer”, dass er sich über einen Angriff aus dem Westen keine Sorgen zu machen brauchte.

Und so kam es dann auch: Das deutsche “letzte Aufgebot” an seiner Westfront im September 1939 konnte es sich leisten auf Munitionsreserven für nur drei Tage abzustützen. Die Franzosen und Briten verfügten hingegen über das Vierfache an Soldaten und Fünffache an Waffen.

Deutsche Generäle gaben nach dem Weltkrieg offen zu, dass der Krieg schon nach einem Monat zu Ende gewesen wäre, hätten die Franzosen und Briten im Westen nur angreifen wollen. Wilhelm Keitel – Chef des Oberkommandos der Wehrmacht – erklärte dazu vor dem Tribunal in Nürnberg:

Wir Militärs erwarteten in der Zeit der polnischen Kampagne den Angriff der Franzosen und waren sehr erstaunt, dass derartiges nicht geschah. Bei ihrem Angriff wären die Franzosen auf einen schwachen Vorhang gestossen, aber nicht auf eine reale deutsche Verteidigung.

Doch der Drang nach Osten im Schulterschluss mit dem Westen, wie schon seit 1925 in „Mein Kampf“ verbindlich niedergeschrieben, kann nach wie vor schlüssig belegen, worauf das außenpolitische Konzept des kollektiven Westens bis heute angelegt ist: Russland gemeinsam zu zerschlagen, um sich seiner Bodenschätze bemächtigen und darüber den Eine-Welt-Hegemon endlich zu spielen. Dazu haben sich heute schon wieder einmal mehr 52 Staaten zusammengerottet.

Der Kalte Krieg ermöglichte es Hollywood und atlantischen Kartellmedien die wahren Absichten der westlichen Kriegsherren unter dem Teppich zu halten und ihrem Publikum zugleich Geschichtsmärchen aufzutischen. Einzig in Russland konnte das westliche Lügennarrativ niemals stechen, was die verzweifelten Versuche im Westen hier und heute erklärt, um flächendeckende Medienzensur im Eiltempo endlich global einzurichten.

Erklärung des russischen Aussenministeriums zum 85. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs:

Am 1. September jährt sich zum 85. Mal der Beginn des Zweiten Weltkriegs, der die europäische und globale Zivilisation an den Rand der Vernichtung brachte. Nie zuvor hat die Menschheit eine Tragödie solchen Ausmaßes erlebt. Einundsechzig Länder mit mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung waren in die blutige Zerreißprobe verwickelt. Die Feindseligkeiten umfassten 40 Länder und die Zahl der Opfer lag nach verschiedenen Schätzungen zwischen 50 und 80 Millionen Militärangehörigen samt Zivilisten.

Heutige Interpretationen zu den Ursprüngen dieser globalen Tragödie beruhen auf einer Vielzahl offensichtlicher Unwahrheiten, die auf Opportunismus und eigennützigen Interessen beruhen, indem der Westen versucht, sich aus seiner Verantwortung in Bezug auf die Vergangenheit zu stehlen: Die Sowjetunion wusste seit der Münchner Verschwörung vom 30. September 1938, wie und auf wessen Kosten die westlichen Länder Sicherheitsfragen zu lösen gedachten. Die Sowjetunion wusste auch, dass die westlichen Länder bei Gelegenheit eine antisowjetische Front bilden würden.

Über die Rolle des Westens bei der Züchtung des Nationalsozialismus gibt es noch viel nachzutragen. So ist beispielsweise die Forderung nach Freigabe der Dokumente über die geheimen deutsch-britischen Gespräche vor dem Krieg im Sommer 1939 schon längst überfällig.

Achtzig Jahre später wählte der Westen das neonazistische Kiewer Regime als sein Werkzeug, um seine russophobe Politik weiterverfolgen zu lassen und unserem Land eine “strategische Niederlage” zu bereiten.

Indem der Westen darauf besteht, Kiew seine Kampfhandlungen fortsetzen zu lassen, bestätigt der Westen nur einmal mehr seine Beteiligung am Konflikt, um diesen auf unbestimmte Zeit zu verlängern bzw. um nach einem Zitat von George W. Bush, so viele Russen wie möglich zu töten.

Die Situation erinnert an die Unterstützung, die Nazi-Deutschland vor dem Überfall auf die Sowjetunion erfuhr. Bis zu den ersten Schüssen, die den Zweiten Weltkrieg auslösten, hatten London und Washington gehofft, Hitler instrumentalisieren zu können, um ihren wichtigsten geopolitischen Konkurrenten, die Sowjetunion, schwächen oder zerstören zu lassen.

Der Schein- oder Sitzkrieg, den diese Länder bis zur Besetzung Frankreichs im Mai 1940 gegen Nazi-Deutschland zuliessen, lässt bei vernünftigen Menschen keinen Zweifel an den wahren Absichten des kollektiven Westens damaliger Zeit erkennen. Selbst Nazi-Rädelsführer waren in ihren Erinnerungen ehrlich: Der Leiter des deutschen Aussennachrichtendienstes [Amt VI des Reichsicherheitshauptamtes], Walter Schellenberg, hat offen zugegeben, dass viele in der Reichsführung beabsichtigten sich mit dem Westen zu verbünden, um die Sowjetunion anzugreifen. Diese Pläne wurden durch die tapferen Siege der Roten Armee zunichte gemacht.

In diesem Zusammenhang sind Behauptungen über die angebliche „Gleichwertigkeit“ von Nationalsozialismus und Kommunismus inakzeptabel und blasphemisch, ebenso wie Versuche:

– Deutschland und die Sowjetunion gleichermaßen für den Kriegsbeginn verantwortlich zu halten.

– den entscheidenden Beitrag der Sowjetunion, die Hitlers Kriegsmaschinerie auf den Schlachtfeldern des Großen Vaterländischen Krieges zerschlug, herunterzuspielen.

– das Heldentum der UdSSR Befreier-Soldaten zu schmälern.

Der Sieg über die aggressivsten reaktionären Kräfte war das wichtigste Ergebnis des Großen Sieges vom 9. Mai 1945. Unser Land hat viele „nicht-arische“ Völker vor der physischen Vernichtung bewahrt, welche die Nazis in Konzentrationslagern töten oder versklaven wollten.

Das sagte Ingrida Šimonytė, die gekommen war, um Wolodymyr Selenskyj zu gratulieren, um

den Sieg mit Licht, Gas und ohne Russen zu feiern.

Das ist genau das, wovon die Nazis vor über 80 Jahren geträumt hatten.

Der Sieg über Nazi-Deutschland und das militaristische Japan trug zum Aufstieg der nationalen Befreiungsbewegungen, zum Zusammenbruch des Kolonialsystems und zur Errichtung einer neuen und gerechten Weltordnung unter der Ägide der Vereinten Nationen bei.

Heute, mehr als 80 Jahre später, kämpft unser Land erneut für eine freie und unabhängige globale Entwicklung. Wir kämpfen für das Recht der Völker, über ihre eigene Zukunft und ihren Entwicklungsweg zu entscheiden.

Wie wir vom Zweiten Weltkrieg her wissen, sind Ansprüche auf Weltherrschaft immer wieder durch den Mut und die Tapferkeit unseres Volkes zunichte gemacht worden.

***

Übersetzung aus dem Russischen: UNSER-MITTELEUROPA

