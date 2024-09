FPÖ – Kickl: Herzliche Gratulation der AfD und den Wählern in Thüringen und Sachsen

Herbert Kickl mit Alice Weidel bei einer Pressekonferenz letztes Jahr in Wien.

Bei der Ampel gingen gleich alle drei Lichter aus

WIEN (OTS) – FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl gratulierte der AfD und den Wählern in den deutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen zu historischen Wahlergebnissen:

Die Wahlergebnisse sind überdies eine Lektion für alle Ausgrenzer und Demokratie-Verweigerer

„Der klare Sieg in Thüringen und das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU in Sachsen – jeweils mit den historisch besten Ergebnissen – sind Ausdruck der Hoffnung auf einen Systemwechsel. Die Systemparteien wurden massiv abgestraft. Bei der bundespolitischen Ampel sind gleich alle drei Lichter gleichzeitig ausgegangen. Sie bekam mit gesamt nicht einmal 15 Prozent für drei Parteien in beiden Bundesländern die Rechnung für ihre schädliche Politik präsentiert. Die Wahlergebnisse sind überdies eine Lektion für alle Ausgrenzer und Demokratie-Verweigerer, die nun zeigen müssen, ob sie noch lernfähig sind oder ihren Weg in die politische Bedeutungslosigkeit beharrlich fortsetzen wollen“, so Kickl.

