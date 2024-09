Zum ersten Mal seit zwei Jahren importierte die EU mehr Gas aus Russland als aus den USA.

– wie wie das tschechische “Bluewin“, basierend auf Daten des Brüsseler Beratungsunternehmens “Bruegel”, berichtet.

Laut dieser Statistik kaufte die EU im zweiten Quartal (April bis Juni) 12,7 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland und “nur” 12,3 Milliarden Kubikmeter aus den Vereinigten Staaten.

Gleichzeitig gingen die Lieferungen aus Russland im Vergleich zum ersten Quartal 2024 leicht, die Lieferungen aus den USA aber stärker zurück.

Bereits zuvor hatte auch die “Reuters” berichtet, dass Europa im Juli, in diesem Jahr, eine Rekordmenge an Pipelinegas aus Russland gekauft habe. Der Anstieg erklärt sich durch den Abschluss von Reparaturarbeiten an der “Turkstream”-Pipeline von Russland in die Türkei und den saisonalen Energiebedarf vor dem Winter.

Auch der Gastransit durch die Ukraine stieg auf 91,5 Millionen Kubikmeter, was einem Anstieg von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 11,86 Prozent gegenüber Juni entspricht.

Zuvor hatte Frankreich die Importe von russischem Flüssigerdgas um 50 % erhöht. Nach Angaben des “Centre for Energy and Clean Air Research” waren Ungarn, Frankreich, die Slowakei, Spanien und die Tschechische Republik die größten Importeure russischer fossiler Brennstoffe in der EU.

