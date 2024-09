1. September 1939 und 2024: ZDF vergleicht AfD-Sieg mit Beginn des 2. Weltkrieges!

Bild: screenshot ZDF

Vor dem Hintergrund des AfD-Wahlsieges drehen Linke scheinbar völlig durch: So tischte ZDF-Chefredakteurin Schausten am Sonntag in ihrem Meinungsbeitrag eine Unverschämtheit der Extraklasse auf.

MAINZ – Der Oldenburger Rechtswissenschaftler und Professor für Medien- und Telekommunikationsrecht, Volker Boehme-Neßler, hat sich entsetzt über den Kommentar von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Abend der Thüringen-Wahl gezeigt:

Sie „setzt den Wahlsieg der AfD am 1. September 2024 in eine historische Verbindung mit dem Angriff der Nazis auf Polen am 1. September 1939. Was für eine unfassbare Verharmlosung der Nationalsozialisten!“, schrieb Boehme-Neßler am Montag auf X.

Folgendes gab Schausten vor laufender Kamera zum Besten:

„Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete sechs Millionen Juden.“

Dann wird sie unverschämt:

„Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine Partei stärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf.“



Das Wahlergebnis sei „schwer erträglich“, beklagt die Superdemokratin und der Tag Der Tag sei eine „politische Wegmarke“ und „eine Mahnung an die Nachgeborenen“.

Schausten setzt den Wahlsieg der AfD am 1. September 2024 in eine historische Verbindung mit dem Angriff der Nazis auf Polen am 1. September 1939… was für eine unfassbare Verharmlosung der Nationalsozialisten! Solche Leute haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu… https://t.co/h6d4v1YJGW — Volker Boehme-Neßler (@NeBoehme) September 2, 2024

Rechtsanwalt zeigt ZDF-Chefredakteurin an

Der Rechtsanwalt Markus Haintz teilte dazu mit, eine Strafanzeige gegen Schaust wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet zu haben. Strafanzeigen gegen die Hetzerin gab es auch von anderen anständigen Personen.

Ich habe soeben #Strafanzeige gegen die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten wegen des Verdachts der #Volksverhetzung erstattet#Schausten hat in einem Kommentar zu dem Ergebnis der #Thueringenwahl2024 einen Kontext zwischen… https://t.co/kgnbNHDhHN pic.twitter.com/tD2IA4KyJN — Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 2, 2024



Wenn diese “Demokraten” Brüder im Geiste der Nazis sehen wollen, würde es genügen in den Spiegel zu schaun.

