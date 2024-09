Linken-Chefin: Problem ist nicht Migration – sondern AfD-Wähler

“Fünf Kinder” nach tödlichem Angriff auf 80-Jährigen festgenommen + Berlin: Muttersprache für Hälfte aller Schüler nicht Deutsch + Algerier vergewaltigt Seniorin (92) in Heim + Deutschland straft Schweizer Rüstungsindustrie + „Stasi-Schwein“: Union-Fans attackieren Faeser + uvm.

+++

Linken-Chefin: Problem ist nicht Migration – sondern junge Männer, die AfD wählen

Linken-Chefin Katina Schubert hat die AfD-Erfolge mit dem NSDAP-Aufstieg verglichen. In der ZDF-Berliner Runde bezeichnet sie die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen als „gesellschaftliches Donnerwetter“ und sieht junge männliche AfD-Wähler als Hauptproblem.

In der Berliner Runde des ZDF-Hauptstadtstudios hat Katina Schubert, Bundesgeschäftsführerin der Linken, die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen mit einem wutentbrannten Totalschlag gegen die anderen Parteien kommentiert. Schubert, die seit 2024 als kommissarische Bundesgeschäftsführerin der Linken fungiert, wies jegliche Kritik an der Migrationspolitik ihrer Partei zurück. Stattdessen zog sie Parallelen zwischen AfD und NSDAP. Hautproblem seien junge Männer, die die AfD wählen, wetterte sie. Weitelesen auf apollo-news.net

+++

SpaceX-Rakete riss bei Explosion Loch in obere Atmosphäre Der Mensch beeinflusst quasi alle Teile der Erde – auch die Luft. Forscher beobachteten, was bei der Explosion der Megarakete “Starship” in großer Höhe passierte. Sie waren überrascht. Als die «Starship»-Rakete von SpaceX im vergangenen Jahr beim ersten Testflug explodierte, entstanden nicht nur viel Feuer und Rauch – auch ein Teil der Atmosphäre veränderte sich. In großer Höhe sei ein besonders großes Loch entstanden, schreiben Forscher im Fachblatt «Geophysical Research Letters». Es habe sich über tausende Kilometer erstreckt und fast eine Stunde existiert. Bei dem Loch handelt es sich der Studie zufolge um ein Gebiet, in dem die Luft neutralisiert wurde. Denn dort, in der sogenannten Ionosphäre in einer Höhe von etwa 60 bis 1.000 Kilometern, sind normalerweise elektrisch geladene Teilchen vorhanden. Durch den «Starship»-Flug verringerte sich die Zahl dieser Teilchen, weil die Verbrennung des Raketentreibstoffs zum Ladungsaustausch führte. Weiterlesen auf welt.de

+++

Italien: Vor Sizilien gesunkene Jacht – Matrose schlug laut Medienberichten Alarm

Im Fall der Mitte August vor Sizilien gesunkenen Luxusjacht hat der in der Unglücksnacht wachhabende Matrose Matthew Griffiths Medienberichten zufolge Alarm geschlagen und den Kapitän geweckt. Dieser habe anschließend das Kommando übernommen und den Befehl gegeben, die im Schiffsinneren Schlafenden zu wecken, sagte Griffiths laut Berichten der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vom Sonntag.

Kapitän Cutfield bestätigte laut der Zeitung “Corriere della Sera”, dass er von Griffiths geweckt worden sei. Weil ihm die “Situation nicht gefiel” habe er Befehl gegeben, die übrigen Schiffsinsassen zu wecken, sagte Cutfield demnach. Das Schiff sei dann plötzlich auf die Seite gekippt, mehrere Besatzungsmitglieder seien über Bord gegangen. “Wir haben es geschafft, wieder an Bord zu kommen und haben versucht, eine Menschenkette zu bilden, um diejenigen zu retten, die es bis ans Deck geschafft haben”, wurde Griffiths weiter zitiert. Cutfield habe an vorderster Stelle gestanden und allen geholfen.

+++

England: “Fünf Kinder” nach tödlichem Angriff auf 80-Jährigen festgenommen

Nach einem tödlichen Angriff auf einen älteren Mann in England hat die Polizei fünf Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren wegen Mordverdachts festgenommen. Die drei Mädchen und zwei Jungen würden derzeit befragt, teilte die Polizei in der Grafschaft Leicestershire mit.

Der 80-jährige Mann sei am Sonntagabend in einem Park in der Stadt Braunstone Town bei Leicester von einer Gruppe junger Menschen heftig attackiert worden, als er seinen Hund ausführte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er später starb. Die jungen Verdächtigen sollen den Tatort verlassen haben, bevor Rettungskräfte eintrafen. […] Die drei Mädchen und zwei Jungen würden derzeit befragt, teilte die Polizei in der Grafschaft Leicestershire mit. Weiterlesen auf web.de

Anm.: Man beachte das “Wording”: “Befragt” nicht verhört. “Kinder ” verhört man nicht – das könnte die lieben Kleinen ja traumatisieren.

+++

EU: Pläne für “Leitmärkte” bei Stahl würden Bauen und Kfz-Herstellung um ein Drittel verteuern

FPÖ-EU-Parlamentarier Haider: “EU setzt immer mehr auf Planwirtschaft, um ihren rein ideologisch motivierten ‘Green Deal’ zu Lasten unserer Wirtschaft durchzusetzen.” “Grüner Stahl” ist um ein Drittel teurer als “normaler” Stahl.

Das führt zu massiven Kostensteigerungen für die Bauwirtschaft und bei der Mobilität“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider die Pläne von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Schaffung sogenannter Leitmärkte mit verpflichtenden Abnahmen bei bestimmten Produkten. Damit sollen beispielsweise der öffentliche Sektor und stahlverarbeitende Unternehmen verpflichtet werden, sogenannten „grünen“ Stahl zu kaufen. „Dieser grüne Stahl ist aber um ein gutes Drittel teurer als herkömmlich produzierter Stahl“, erklärte Haider. Die Preissteigerung läge bei rund 300 Euro pro Tonne, derzeit koste eine Tonne Stahl zwischen 600 und 800 Euro. Weiterlesen auf fpoe.at

+++

Berlin: Muttersprache für die Hälfte aller Schüler nicht mehr Deutsch

Immer mehr Berliner Schüler sprechen Deutsch nur als Zweitsprache und nicht gut genug, um in der Schule lernen zu können. Ohne Integration aber geht es nicht. Das gilt insbesondere für die Schule – und hier wird das Problem deutlich: Die Muttersprache von 42,7 Prozent der Schüler an den öffentlichen Schulen ist nicht Deutsch.

Am Dienstag lud der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zum traditionellen „Hoffest“ ins Rote Rathaus ein. Zur Begrüßung sagt er: „Berlin zieht zahlreiche Menschen aus der ganzen Welt an. Diese Internationalität, die Vielfalt, die Toleranz und der Zusammenhalt zeichnen Berlin, die Stadt der Freiheit, aus.“ Die Frage ist heute vielmehr, ob die „zahlreichen Menschen aus der ganzen Welt“, die Berlin anzieht, auch so tolerant und international sind wie die Berliner. Quelle: bz-berlin.de

+++

Österreich: Prozess gegen Algerier – Seniorin (92) in Heim vergewaltigt – 13 Jahre Haft

In Wien fand am Mittwoch der Prozess gegen jenen Algerier, der im Oktober 2023 Bewohnerin eines Pensionisten-Wohnhauses überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt hat, statt. Der 28-Jährige war laut Gutachten bei dem brutalen Angriff zurechnungsfähig. Im Prozess schob der Mann die schreckliche Tat auf Drogenkonsum. Das Urteil: 13 Jahre Haft!

Bereits wenige Tage nach seiner Schleppung aus der Türkei hat der Angeklagte in Österreich mit Einbrüchen begonnen. Bei seiner Ankunft in Österreich hatte sich der Schutzsuchende unter einem Alias-Namen als Minderjähriger ausgegeben hatte. Im Pensionisten-Wohnhaus lief der Überfall wie folgt ab: Zuerst hat der mit einem Küchenmesser bewaffnete Asylwerber seinem Opfer die Ringe und die Uhr entrissen, dann sei es zur Vergewaltigung gekommen. Von der Staatsanwaltschaft Wien wird dem 28-Jährigen unter anderem Vergewaltigung, schwerer Raub, Freiheitsentziehung, Sachbeschädigung und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Das Urteil: 13 Jahre Haft, nicht rechtskräftig. Quelle: krone.at

+++

Schweiz: Militäreinkäufe – Deutschland straft die Schweizer Rüstungsindustrie ab

Weil Schweizer Waffen nicht an die Ukraine weitergegeben werden dürfen, will Deutschland die Eidgenossenschaft von bestimmten Militäreinkäufen ausschließen. Deutschland hat in einem offiziellen Schreiben an das Schweizer Bundesamt für Rüstung (armasuisse) mitgeteilt, dass Schweizer Rüstungsunternehmen künftig von bestimmten Militäreinkäufen ausgeschlossen werden.

Hintergrund dieser Entscheidung ist das Veto des Schweizer Bundesrats gegen die Wiederausfuhr von in der Schweiz hergestellter Munition an die Ukraine, wie «Le Temps» berichtet. Die deutschen Behörden argumentieren, dass die Schweiz durch die Blockade der Reexporte für die deutsche Verteidigungsindustrie nicht mehr zuverlässig sei. Diese Entscheidung könnte die Beteiligung der Schweizer Rüstungsindustrie an internationalen Produktionsketten und den Erhalt einer eigenständigen Verteidigungsindustrie in der Schweiz erschweren. Quelle: 20min.ch

+++ Rund um den SPORT +++

„Stasi-Schwein“: Union-Fans attackieren Innenministerin Faeser

BERLIN – Die Fußballfans des Bundesligisten 1. FC Union Berlin (FCU) haben am vergangenen Wochenende mit einem politischen Transparent für Aufsehen gesorgt. Im Spiel gegen den FC St. Pauli entrollten die Anhänger ein Plakat mit der Aufschrift:

„Heimliche Hausdurchsuchungen und Gesichtserkennungssoftware: Sich im Ausland frei und demokratisch geben. Doch zuhause autokratische Phantasien ausleben? Nancy Faeser. Wer willst du sein? Sozi oder Stasi-Schwein?“

Hintergrund ist ein kurz zuvor bekannt gewordener Plan des Bundesinnenministeriums von Nancy Faeser (SPD), der vorsieht, künftig verdeckte Hausdurchsuchungen in Privatwohnungen zu legalisieren. […] Um die Wut der Fans von Union Berlin zu verstehen, muß man die Geschichte des Vereins kennen. Während der große Rivale BFC Dynamo (heute 4. Liga) in der DDR von der Staatsmacht hofiert wurde und sogar internationale Erfolge feiern konnte, galt der ebenfalls in Ostberlin ansässige FCU als Oppositionellen-Team. Demnach kamen die Erfolge des Vereins erst mit der Wiedervereinigung – und auch das erst viele Jahre später. Weierlesen auf junge-freiheit.de

+++

