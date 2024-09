Selenskyjs wichtigster Verbündeter, Außenminister Kuleba, reicht Rücktritt ein

Nachdem bereits gestern mehrere ukrainische Minister in einer konzertierten Aktion ihre Ämter niedergelegt haben, hat heute auch noch Selenskyjs wichtigster Verbündeter, Außenminister Dmytro Kuleba, seinen Rücktritt eingereicht. Der Antrag soll in Kürze vom Parlament diskutiert werden. Insgesamt haben nun sechs Personen ihre Posten in der ukrainischen Regierung verlassen.

Den Rücktritt des ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba teilte der Sprecher des Kiewer Parlaments, Ruslan Stefantschuk, mit – wie auch die “New York Times” berichtete. Der Rücktrittsantrag soll nun bald von den Abgeordneten diskutiert werden.

Dem war eine Ankündigung Selenskyjs zu einer Regierungsumbildung vorangegangen, mit dem Ziel das Kabinett zu stärken um die notwendigen Ergebnisse für die Ukraine zu erzielen. Auf der offiziellen Webseite von Selenskyj wurde das Dekret veröffentlich, in dem es heißt, das Staatsoberhaupt habe den stellvertretenden Stabschef Rostislaw Surma entlassen. Zekenskyj sagte in seiner nächtlichen Videoansprache:

“Der Herbst wird extrem wichtig sein. Unsere staatlichen Institutionen müssen so gestärkt werden, dass die Ukraine alle notwendigen Ergebnisse erzielen kann.“ Und weiter: “Daher müssen bestimmte Regierungssektoren gestärkt werden, und Änderungen in der Personalzusammensetzung sind bereits vorbereitet. Auch im Amt des Präsidenten wird es Änderungen geben.“

Vor Kuleba hatten bereits mehrere Minister gestern Dienstag ihren Rücktritt beim Parlament eingereicht, darunter Justizminister Denis Malyuska, der Minister für strategische Industrien Oleksandr Kamishin und Umweltminister Ruslan Strilets.

Der Erklärung zufolge haben auch Witali Kowal, Vorsitzender des ukrainischen Treuhandfonds, und Olha Stefanishina, stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische Integration, ihren Rücktritt eingereicht.

___________________________________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. „KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“ Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar. Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]