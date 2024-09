Habecks manipulative „millionenschwere Klima-Umerzeihungsvideospiele“

Bild: picture alliance/dpa

Bundeswirtschaftsminister Habeck fördert, ganz in „Ampel-Manier“, völlig absurde Videospiele mit Millionensummen. Um also unter anderem die „Gefahren des Klimawandels“ möglichst anschaulich zu machen und auch „in den Köpfen der Bevölkerung“ dementsprechend zu verankern, ist der Ampel offenbar nichts „zu teuer“.

„Klimawandel-Simulator und Multikulti-Wiesn“

Derlei völlig absurde Videospiele fördert Robert Habeck also mit Millionensummen.

Robert Habecks Wirtschaftsministerium förderte in den letzten Jahren verschiedene Videospiele mit über 200 Millionen Euro. Nicht nur die Summe ist höchst fragwürdig, auch die geförderten Spiele selbst machen dabei fassungslos, wie auch apollo-news berichtet hatte.

In den letzten fünf Jahren flossen also über 200 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bundeswirtschaftsministerium in die deutsche Games-Industrie. Deklariertes Ziel war es dabei angeblich, deutsche Entwickler auf internationaler Ebene mit anderen Nationen wettbewerbsfähig zu machen.

Doch nicht nur die Gesamtsumme von 200 Millionen Euro mutet absurd an, auch die Videospiele, die die Bundesregierung mit Hunderttausenden Euro, teilweise Millionen fördert, werfen fraglos einige Fragen auf. Anbei eine Auswahl der Spiele, die das Bundeswirtschaftsministerium rund um Robert Habeck mit einer Förderung ausstattete.

Umerziehung mittels Klimawandel-Simulator

Sage und schreibe 167.251,00 Euro gab Habecks Ministerium etwa für das Spiel „Climate Time Machine“ aus.

Über ein Jahr lang förderte man jenes Spiel, das dem Spieler „ein Serious Simulation Game für Zeitreisen in die Klimazukunft“ verspricht, mit dieser Summe. So gibt das BMWK stolz auf der Ministeriums-Website bekannt, „mehrere hundert Teilnehmer:innen pro Spiel können gleichzeitig miteinander erleben, welche Auswirkungen die Klimakrise auf sie persönlich und ihr Umfeld haben wird, welchen Anteil sie daran haben und was sie dagegen individuell und politisch tun können.“ Es offenbart sich somit unmissverständlich als Umerziehungsspiel, das dem Spieler Angst vor dem Klimawandel vermitteln und zu individuellen Verhaltensveränderungen anregen soll.

Das BMWK schreibt dazu weiter, „ClimateTimeMachine basiert dabei strikt auf wissenschaftlichen Modellen und Daten, in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ein individuell priorisierbares Lebenszufriedenheits-Scoring, biografische, klimatische und sonstige Lebensereignisse stellen die Spieler:innen immer wieder vor herausfordernde Entscheidungen angesichts der davonlaufenden Zeit, realistischer Entscheidungsdilemmata und der Interaktion mit anderen Spieler:innen.“

Sollte man sich allerdings dabei nicht genügend bemühen und entscheidet sich also gegen ausreichenden Klimaschutz, so hat man das Spiel irgendwann verloren und seine kleine Videospiel-Welt geht damit unter. „Nur durch kluge Vorausschau und Zusammenarbeit wird es möglich sein, das Klima in einen sicheren Bereich zu lenken und gleichzeitig ein Leben nach den eigenen Bedürfnissen und Werten zu führen!“, schreibt dazu das BMWK. „Realistische 3D-Visualisierungen einer, sich unter dem Klimawandel verändernden Lebensumwelt, des zugrundeliegenden Zahlenmaterials und simulierte Nachrichten aus der ganzen Welt“ würden das Geschehen im Spiel antreiben.

Auch Oktoberfest-Simulator gehört dazu

Auch für eine „eher traditionsverhaftete Spieler-Klientel“ hat man seitens des Wirtschaftsministeriums „den richtigen Plan“. Unfassbare 1.023.833,00 Euro steckte Habeck nämlich unter anderem auch in ein sogenanntes „Oktoberfest Spiel“.

In diesem mit über einer Million Euro geförderten Spiel geht es darum, das weltweit bekannteste Volksfest auch virtuell zugänglich zu machen. Konkret könne man in dem Spiel „zusammen mit FreundInnen und SpielerInnen aus der ganzen Welt die Theresienwiese“ erkunden. „Der virtuelle Wiesn-Besuch wird im Kern durch unterschiedliche Physik- und Bewegungsspiele, die man allein oder eben als Gruppe spielen kann, geprägt werden“, verspricht die Information zum diesem Videospiel. „Damit wollen wir den SpielerInnen die ausgelassene Geselligkeit des realen Oktoberfests ermöglichen und gleichzeitig dessen Vielfalt und Flair virtuell nachbauen“, heißt es dazu weiter. „Natürlich darf auch die stilechte Einkleidung in bayerischer Tracht für den virtuellen Bierzelt-Besuch mit zünftiger Musik nicht fehlen!“, schreibt das BMWK dazu weiter.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.