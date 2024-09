J.K. Rowling: Transgender-Paralympionik_in ist “Betrügerin”

Der Ex-Italiener, der eine Transgenderumwandlung von Mann zur Frau hinter sich hat, ist nun über 400 Meter-Sprint immer noch nicht ins Finale gekommen.

Die Autorin der Harry-Potter-Reihe, J.K. Rowling, hat sich über die 52-jährige Transgender-Frau Valentina Petrillo geäußert, der sehbehinderte einstige Mann nahm am 400-Meter-Rennen für sehbehinderte Frauen bei den Paralympics teil.

Die Transgender-Italienerin hatte zwar am Montag das Halbfinale erreicht, scheiterte dann aber an Hürdenlauf vom Dienstag: Sie unterlag mit 2,99 Sekunden Rückstand auf die führende Weltmeisterin, die Kubanerin Omara Durand, erreichte nur die sechstschnellste Zeit in der Gesamtwertung und qualifizierte sich damit nicht für das Finale.

Ohne sich dieses Ergebnisses bewusst zu sein, postete Rowling gestern:

“Warum all dieser Ärger über den inspirierenden Petrillo? Die betrügerische Community hatte noch nie eine solche Sichtbarkeit! Stolze Betrüger wie Petrillo beweisen, dass die Zeit der Demütigung vorbei ist. Was für ein Vorbild! Ich sage, geben wir Lance Armstrong seine Medaillen zurück und machen weiter.“

Why all the anger about the inspirational Petrillo? The cheat community has never had this kind of visibility! Out and proud cheats like Petrillo prove the era of cheat-shaming is over. What a role model! I say we give Lance Armstrong his medals back and move on. #Cheats #NoShame pic.twitter.com/bvqhs3DexI

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 2, 2024