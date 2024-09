Die NATO könne, im Falle weiterer terroristischer Aktionen der Ukrainer auf russischem Territorium, mit einer sofortigen und schmerzhaften Reaktion rechnen – wie die russische Außenamts-Sprecherin Maria Sacharowa, auf dem “Östlichen Wirtschaftsforum” in Wladiwostok feststellte. Nach ihrer Ansicht spielen die Demokratie und Menschenrechte in Europa keine Rolle mehr. Sacharowa wurde diesbezüglich von “Life.ru” zitiert.

Außerdem würden die westlichen Politiker ihren Realitätssinn verlieren.

In Europa spielen Demokratie und Menschenrechte keine Rolle mehr, sondern Europa träume nur noch von einer strategischen Niederlage Russlands – so Sacharowa. Weil sich die ukrainischen Streitkräfte an der Front in einer äußerst schwierigen Situation befinden, versucht Kiew, seine westlichen Partner davon zu überzeugen, die Beschränkungen für die erhaltenen Waffen aufzuheben – wiedie russische Nachrichtenagentur TASS Anfang des Jahres erklärte. Aber dieser Plan werde Probleme für Kiew bedeuten, und kein Plan für den Sieg werden – so die Außenamtssprecherin abschließend.

Dazu unser UME-History-Info

Anfang der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zeichnete sich eine neue Eiszeit im Kalten Krieg ab. Der Westen fühlte sich durch die Stationierung neuer sowjetischer Mittelstreckenraketen in Osteuropa bedroht. Das “Gleichgewicht des Schreckens” geriet ins Wanken.

Der von Bundeskanzler Helmut Schmidt vorangetriebene NATO-Doppelbeschluss sollte dieses Gleichgewicht wiederherstellen. In Deutschland wurde von den aufzustellenden Pershing-Raketen primär der Typ Pershing II durch den NATO-Doppelbeschluss bekannt. Ein großer Teil der Bundesbürger wollte jedoch das atomare Wettrüsten nicht länger hinnehmen. Mit der Friedensbewegung entstand zu Beginn der 1980er-Jahre die bis dahin größte Massendemonstration gegen die Stationierung dieser Raketen in der Geschichte der Bundesrepublik.

Gegen dessen Stationierung und regelmäßigen Transport protestierte die westdeutsche Friedensbewegung in den 1980er Jahren. Gänzlich anders ist die Situation heute. Das gesellschaftliche Klima hat sich gedreht: Heute sind es die „bösen“ und „gefährlichen“ Rechten, die gegen Kriegshetze und Aufrüstung protestieren. Die Linken hingegen, allen voran die Grünen sind, kaum in den Schaltstellen der Macht angekommen, zu Kriegstreibern und Aufrüstungsfanatikern mutiert. Allerdings als charakterlose Witzfiguren, wie das zweite Bild unten eindrucksvoll illustriert.

