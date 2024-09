München-Terror: +UPDATE+ Erschossener Täter ist “Österreicher”

+ UPDATE + Anreifer tot!

Großes Aufatmen bei Linken, Gutmenschen, Schuldneurotikern und Mainstream-Medien (siehe hier gleich unten). Der zum Glück noch rechtzeitig neutralisierte Attentäter von München ist kein „Schutzsuchender“, sondern ein „Österreicher“.

Der Schönheitsfehler dabei: Der „Salzburger“ mit dem Namen Emra I., ein Goldstück mit „bosnischen“ Wurzeln.

Gegen den bereits im Frühjahr 2023 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt wurde. Die Behörden hatten zuvor Propagandamaterial der Terrormiliz IS auf dessen Handy gefunden. Das Verfahren wurde daraufhin jedoch eingestellt. Typisch.

Besser wäre es wohl gewesen, dieser Figur die österreichische Staatsbürgerschaft umgehend abzuerkennen und ihn nach Bosnien zu repatriieren.

+ UPDATE + Anreifer tot!

Ein Mann gab den Sicherheitsbehörden zufolge am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr mehrere Schüsse aus einer Langwaffe, bei der es sich um eine Repetierwaffe älteren Baujahrs handeln soll, ab. Die Beamten erwiderten demnach das Feuer. Fünf Polizisten seien an dem Schusswechsel mit dem Verdächtigen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Keine Einsatzkräfte seien verletzt worden. Der Verdächtige wurde bei dem Großeinsatz der Polizei erschossen. Die Identität des Mannes müsse noch geklärt werden.

+ ERSTMELDUNG +

Jahrestag Olympia-Attentat 1972: Schüsse nahe Münchner NS-Dokumentationsarchiv

Heute am Donnerstagmorgen sind nahe dem NS-Dokumentationszentrum in der Münchner Innenstadt mehrere Schüsse gefallen – wie mehrere deutsche Medien berichten. Zudem sollen die Schüsse nur wenige Meter vor dem israelischen Generalkonsulat abgegeben worden seien.

Laut Polizei laufe im Bereich Briennerstraße und am Karolinenplatz ein größerer Einsatz, ein Polizei-Hubschrauber ist im Einsatz. Der Bereich solle großräumig gemieden werden. Eine verdächtige Person soll durch Schusswaffen der Einsatzkräfte getroffen worden sein. Hinweise auf weitere Verdächtige gebe es derzeit nicht.

Alarmierend: Der Vorfall ereignete sich am Jahrestag des Olympia-Attentats 1972: Als palästinensische Terroristen damals elf israelische Athleten in München ermordeten. Der stellvertretende Vorsitzender und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Benedikt Franke teilte die Abriegelung des Büros der MSC mit.

Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan. pic.twitter.com/k1r819o9Rj

Dr. Schuster zur Situation in #München: „Wir kennen noch nicht alle Hintergründe. Das, was wir wissen, lässt uns den Atem stocken. Es hätte heute in München eine Katastrophe geben können. Ich danke der Polizei für das schnelle Eingreifen.“ #muc0509 pic.twitter.com/krvDWS6o5a

— Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) September 5, 2024