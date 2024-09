Thüringen: BSW errichtet Brandmauer gegen AfD

+ Taliban über Faesers Abschiebe-Taschengeld + Putin will Harris „unterstützen“ + Kommt dank CDU eine linkslinke Minderheitsregierung ? + DER SPIEGEL: Social Media ist schuld am AfD-Aufstieg + Letzte Momente auf der „Bayesian“ + EU will Landwirte zu “Klimawärtern” degradieren!+ uvm.



Thüringen 1 : BSW errichtet Brandmauer gegen AfD

Das BSW schließt in Thüringen jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. Die neue Partei will stattdessen mit allen „demokratischen Parteien“ kooperieren. Sprechen über eine Regierungsbildung will die neue Partei dagegen mit CDU, SPD und Linken. Die AfD reagiert, das BSW entpuppe sich als „Täuschungsversuch der Wähler“.

ERFURT – Das BSW teilt in drei Punkten mit, es „wird keine Koalition oder Tolerierung unter Beteiligung der AfD geben“. Es werde zweitens auch „keine parlamentarische Zusammenarbeit mit der AfD geben: Wir besprechen auch keine inhaltlichen Anträge vor oder entwickeln sie gemeinsam“. Und drittens hält die Partei fest: „Wir werden keine Options- oder Sondierungsgespräche mit der AfD führen“. Die Einladung der AfD zu solchen Gesprächen ist damit hinfällig. Entsprechend enttäuscht reagierte der Wahlsieger, der nach dem Urnengang mit 9,2 Prozentpunkten Vorsprung vor der CDU die meisten Stimmen erhalten hatte. „Das BSW entpuppt sich zwei Tage nach der Wahl als groß angelegter Täuschungsversuch der Wähler. Es ging nur um Mehrheitsbeschaffung für die etablierten Parteien. Hoffentlich lernen die Wähler in Brandenburg daraus“, schrieb der Thüringer AfD-Co-Vorsitzende Stefan Möller auf X. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Thüringen 2: Dank CDU – Kommt eine linkslinke Minderheitsregierung für Thüringen?

Wenn das die Gründerväter der CDU sehen könnten: Nur weil man sich nicht mit der AfD absprechen will und eine Koalition mit dem BSW innerparteilich nicht tragbar ist, könnten die Christdemokraten nun ausgerechnet die linkssozialistischste Landesregierung für Thüringen seit der Wende ermöglichen.

Nach der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich ein politisches Dilemma ab, das selbst für hartgesottene Demokraten schwer zu verdauen ist. Obwohl die Mehrheit der Wähler für Mitte-Rechts gestimmt hat, könnte das Land nun eine linkssozialistische Minderheitsregierung aus BSW, Linke und SPD erhalten. Und wer steht bereit, um dieses Kunststück zu ermöglichen? Ausgerechnet die CDU, die sich einst als Bollwerk gegen den Sozialismus verstand. Weiterlesen auf report24.news

Flossen Tausende Euro an Terror-Regime? „Dümmste Aktion Deutschlands“: Taliban spotten über Faesers Abschiebe-Taschengeld

Nach den Afghanistan-Abschiebungen mehren sich Zeichen, dass den Straftätern bezahltes Handgeld von den Taliban konfisziert wurde. Die Terror-Herrscher machen sich deshalb über die deutsche Regierung lustig.

Der Afghanistan-Kenner Reinhard Erös ist schon lange als Entwicklungshelfer in dem Land unterwegs und spricht regelmäßig mit Taliban-Vertretern. „Ich gehe davon aus, dass die 1000 Euro pro Person direkt nach der Einreise abgenommen wurden“, erzählte er FOCUS online. […] In Afghanistan sei man ohnehin belustigt über das „Taschengeld“ erzählt Erös. „Die Taliban sagen mir, dass diese Aktion das mit Abstand dümmste war, was in der deutschen Afghanistan-Politik der vergangenen Jahre umgesetzt wurde.“ Weiterlesen auf focus.de

US-Wahlen: Putin will Harris im Präsidentschaftswahlkampf „unterstützen“

Kamala Harris „lacht so ansteckend“ – das sagte der russische Präsident Wladimir Putin über die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Im gleichen Zuge erklärte er, sie im Wahlkampf „unterstützen“ zu wollen – obwohl er eigentlich als Sympathisant ihres Rivalen Donald Trump gilt.

Der Kremlchef kritisierte, dass besonders auch unter Trump US-Sanktionen gegen Russland erlassen worden seien. „Trump hat so viele Beschränkungen und Sanktionen gegen Russland verhängt, wie kein Präsident vor ihm. Und wenn es Frau Harris gut geht, wird sie vielleicht von dieser Art von Maßnahmen absehen“, sagt er unter Hinweis auf ihr Lachen. Die US-Politikerin habe so ein ausdrucksstarkes und „ansteckendes Lachen“, das zeuge davon, dass für sie alles gut sei, sagte Putin.

Weiterlesen auf welt.de

Der “Spiegel” klärt auf: Social Media ist schuld am Aufstieg der AfD

Der „Spiegel“ bot nun Professor Dr. Roland Verwiebe, seines Zeichens Inhaber eines Lehrstuhls „für Sozialstrukturanalyse und soziale Ungleichheit“ an der Universität Potsdam, auf, um den Siegeszug der AfD zu erklären.

Seine Diagnose lautet, dass die AfD, „aber auch andere rechtspopulistische Parteien und Gruppierungen Europas", sich schon sehr lange und erfolgreich in den sozialen Medien bewegen. Das Playbook der Social-Media-Plattformen würden sie inzwischen „virtuos" bedienen. Der große Erfolg der AfD, speziell bei jungen Leuten, habe auch „sehr stark damit zu tun, dass es einen ganzen Ring von Multiplikatoren gibt, die die Verlautbarungen, die Posts, die Videos et cetera von Kandidaten, Kandidatinnen oder der Partei multiplizieren", so Verwiebe weiter. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Kirchliche Integrationsbeauftragte: „Abschiebungen keine Sicherheit“

„Man redet der AfD zum Munde“, empört sich Dagmar Apel, Integrationsbeauftragte der EKBO. Sie kritisiert die Migrationsdebatte scharf und warnt vor den Folgen für Flüchtlinge. Migrationspolitik in Deutschland warnt die Integrationsbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Dagmar Apel, eindringlich davor, Flüchtlinge pauschal unter Generalverdacht zu stellen.

Sie kritisiert, dass die Diskussion zunehmend auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werde und sich die Politik von rechtspopulistischen Tendenzen beeinflussen lasse. „Es ist äußerst unerfreulich seit Wochen mitzuverfolgen, dass Partei- und Machtpolitik auf dem Rücken von Migranten ausgetragen wird, ja, dass man der AfD zum Munde redet“, erklärte Apel in einem Interview mit der Evangelischen Zeitung. Apel betonte, dass das im Grundgesetz verankerte Grundrecht auf Asyl nicht infrage gestellt werden dürfe. Sie unterstützt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Haltung, an diesem Individualrecht festzuhalten. „Kanzler Scholz hat die Grundlage unseres Rechtssystems ins Gespräch gebracht und das ist auch richtig und gut so“, so Apel. Weiterlesen auf freilich.at

Letzte Momente auf der Jacht „Bayesian“: Opfer offenbar erstickt, nicht ertrunken

Die ersten Autopsien geben einem Medienbericht zufolge Aufschluss über die letzten Momente im Leben der Schiffbrüchigen auf der gesunkenen Jacht vor Sizilien. Bei keinem der Passagiere sei Wasser in Lunge, Luftröhre oder Magen gefunden worden, hieß es in dem Bericht. Experten hatten zuvor bereits damit gerechnet, dass sich durch das schnelle Sinken der „Bayesian“ womöglich Luftblasen in den Kabinen gebildet haben könnten, die es den Opfern ermöglicht hätten, an Bord des Schiffs zumindest eine Zeit lang zu überleben. Die Ergebnisse der Autopsien sprechen nun dafür, dass die Passagiere zunächst die Luftblasen zum Atmen nutzten – doch weil diese wohl immer kleiner wurden und sich zu viel Kohlendioxid sammelte, erstickten sie offenbar in mehr als 50 Metern Tiefe an Sauerstoffmangel. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de +++

EU will Landwirte zu “Klimawärtern” degradieren!

FPÖ-EU-Parlamentarier Haider: “EU-Transformation ist massive Bedrohung für die Landwirtschaft in Europa.” Zudem plane die EU offensichtlich eine vollständige Veränderung der europäischen Esskultur hin zu einer fast ausschließlich pflanzlichen Ernährung inklusive „neuer Proteinquellen“ – bei der Vorstellung des EU-Agrarprogramms „Farm to Fork“ wurden Algen und Insekten genannt – und gentechnisch veränderter Lebensmittel.

„Die von der EU geplante Transformation ist insgesamt eine massive Bedrohung für die Landwirtschaft in Europa. Damit steht die Lebensmittelversorgung des ganzen Kontinents auf der Kippe“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider anlässlich der gestern, Mittwoch, erfolgten Vorstellung des Berichts der von der EU-Kommission nach den Bauernprotesten eingesetzten Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft in Europa (“A shared prospect for farming and food in Europe”). Versorgungssicherheit muss “Klimaschutz” weichen: „Man kann die Ergebnisse des Berichts recht einfach zusammenfassen: Die extrem bedrohliche Umwandlung der Landwirtschaft soll weitergehen und die Landwirte zu ‘Klimawärtern’ degradiert werden“, kritisierte Haider. Die Versorgungssicherheit mit Agrargütern für Europa müsse vollständig hinter den rein ideologisch motivierten „Klimaschutz“ zurücktreten. „Die Ausweitung des desaströsen Emissionshandels auf die Landwirtschaft wird ganz explizit eingemahnt. Das führt natürlich erneut zu enormen Preissteigerungen im Agrarbereich“, so Haider. Weiterlesen auf

Erfolg für Schweizer: 2. Sieg für Alinghi – America‘s Cup-Ticket winkt

Alinghi Red Bull Racing kommt in der Vorausscheidung zum America‘s Cup langsam in Fahrt. Das Schweizer Syndikat bezwang vor Barcelona im Louis Vuitton Cup das US-Team American Magic und feierte den zweiten Erfolg in Serie. Damit gelang ein großer Schritt in Richtung Halbfinale. Dieses verpasst nur einer der fünf Herausforderer. Nach einem Ruhetag sind am Samstag Ineos Britannia und der außer Konkurrenz teilnehmende Titelverteidiger Team New Zealand die Gegner.