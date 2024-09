Albanischer Islamist scheitert an “Blutbad”-Terror-Versuch gegen Polizeistation

Den Angriff des Macheten-Albaners (29 Jahre) auf eine Polizeiwache heute Nacht in Linz (Rheinland-Pfalz) werten die Ermittler nun als islamistisch motivierten Terror – wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Der Angreifer hatte auf der Polizeiwache wiederholt „Allahu Akabar“ (deutsch: Gott ist groß) gerufen und damit gedroht, unter den Polizisten ein Blutbad anzurichten. Der Verdacht erhärtete sich bei einer Wohnungsdurchsuchung, wo demnach eine an eine Wand gezeichnete Flagge der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) gefunden wurde

Versuchtes-Terror-Attentat

Der Terrorist hatte heute Nacht um 2h40 mit einer Machete die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz) zu stürmen versucht. Allerdings hatte der Islamist nicht mit deutschen Sicherheitsvorkehrungen gerechnet: Denn der Albaner wurde von den diensthabenden Beamten in der Schleuse des Eingangsbereich eingesperrt. Und obwohl diese per Wechselsprechanlage dem Mann die Ausweglosigkeit seiner Situation erklärten, randalierte der Möchtegern-Terrorist wie ein Berserker weiter. Das aus Koblenz angereiste SEK setzte ihn schließlich zwei Stunden später mit einem Elektro-Taser außer Gefecht. (BILD)

