Taliban verhöhnen Deutschland: Abgeschobene Multikulti-Straftäter “nicht relevant”

Die moralisch-masochistische Selbstaufgabe und -Verarschung des Westens durch eine altbiblisch-mittelalterliche Allah-Diktatur am Hindukusch macht die größte Gutmenschen-Nation, das post-faschistische Schuld-Komplex-Golgatha-Deutschland zum Gespött aller.

Hatte sich doch die ultra-links-grüne deutsche Willkommens-Regierung unter dem Druck des Solingen-Islamisten-Messer-Terroristen vor den Wahlen im Osten dazu hinreißen lassen, 28 hochkriminelle Migranten-Kriminelle zurück in ihr Fluchtland Afghanistan zu remigrieren. Und sich das ganze auch noch – mit einer neu-testamentarischen finanziellen Frohbotschaftsgeste – etwas kosten lassen: Ausgestattet mit jeweils 1000 Euro Handgeld – in etwa zwei Jahresgelder für dortige Verhältnisse – flogen die Schwerverbrecher von dannen.

Nachdem sich deutsche Gutmenschen-Haltungs-Journalisten sorgenvolle Frage stellten, was denn den bösen Buben wohl im Scharia-Henkerstaat passieren könnte, kommt jetzt für die deutsche Willkommenslobby von der Antifa bis zu den Kirchen Entwarnung:

Denn…

…“die ersten Schwerkriminellen sollen schon wieder auf freiem Fuß sein!“

– wie sich BILD entrüstet.

Nach Auskunft der Taliban sind die ersten der 28 nach #Afghanistan abgeschobenen Afghanen auf freiem Fuß. Ihr in Deutschland begangenen Straftaten werden als nicht relevant eingestuft — Katrin Eigendorf (@KEigendorf) September 6, 2024

Gruppenvergewaltigung und schwere Intensivstraftaten “nicht relevant”

Die Meldung hatte ZDF-Auslandskorrespondentin Katrin Eigendorf via „X“ kolportiert – sich auf nicht genannte Taliban-Quellen berufend. Die Gottesfürchtigen in Allah richteten eine geradezu menschenverachtende Botschaft Richtung: Die in Deutschland begangenen Straftaten der Abgeschobenen seien in Afghanistan „als nicht relevant eingestuft“ worden. Nun rätselt die deutsche Journaille fieberhaft, „wie viele der 28 Männer bereits frei sind“.

Eine BILD-Anfrage an das deutsche Bundesinnenministeriums ist noch in der Warteschleife.

Beste Wahlhilfe für die AfD

„Afghanen wieder auf dem Weg nach Deutschland?“

-lautet die bange Frage des Ex-Willkommensblattes BILD.

Denn die ganze – wohl als Eintags-Wahl-Manipulation gedachte Abschiebeaktion mausert sich mittlerweile zu einem öffentlichkeitswirksamen Mediendesaster für die Rot-Grünen: Denn die Menschen wollen diesen letzten Tropfen aufs Irrsinns-Willkommensfass einfach nicht mehr – so wie bisher – vergessen:

Wurden doch diese am Freitagmittag veröffentlichten und beschämenden Informationen hundertfach geteilt und kommentiert. BILD fürchtet nun mit den Nutzern mit: Dass nämlich die üblen Gruppenvergewaltiger…

…„sich bereits wieder auf den Weg in Richtung Deutschland gemacht haben könnten“.

BILD gibt moral-sauer zu bedenken:

„Unter den Männern sind zahlreiche Intensivtäter, von denen der „Spitzenreiter“ unfassbare 166-mal Ärger mit der Polizei hatte. Ferner Schläger, Messerstecher und (Gruppen-)Vergewaltiger, deren jüngstes Opfer gerade einmal elf Jahre alt war.“

BILD mag die Multikulti-Welt in ihrer unbegreifbaren Multikulti-juristischen Buntheit einfach nicht mehr verstehen:

Alles also…

…„Straftaten, welche die Taliban offenbar als „nicht relevant“ einstufen.“

Taliban-Frauen-Hasser narren Deutschland vor der Welt

Nach der Landung ging es für die Afghanen zunächst in das berüchtigte Pul-e-Charkhi-Gefängnis. Die deutschen Gutmenschen zitterten ob etwaiger schwerster Menschenrechtsverstöße gegen die bösen Bubis vom Hindukuscht:

Immerhin aber haben die vom Westen so verachteten Taliban, in Richtung Deutschland gerichtet, mehr Verstand und taktisches Geschick bewiesen als die grünen Moral-Naivlinge im Post-68er-failed state. Nach der Landung der Multi-kulti- und Multi-Verbrecher ließ ein Taliban-Vertreter mit staatsmännisch-rechtstaatlicher Geste verlauten:

„Im Gefängnis wird jetzt jeder einzelne Fall untersucht. Danach entscheidet ein Gericht darüber, was mit ihnen passiert.“

Zwei Tage später nun also die Meldung, dass die ersten Straftäter anscheinend wieder auf freiem Fuß wären. Und zwar mit folgender Taliban-Begründung:

„Sie wurden freigelassen, nachdem ihre Familien schriftlich versichert hatten, dass sie keine Straftaten begehen würden.“

– wie Suhail Schahin, Leiter des Taliban-Politbüros in der katarischen Hauptstadt Doha gegenüber der DPA verlauten ließ. Und auch SPIEGEL war bereits Mitte der Woche darüber in Kenntnis, dass ein Großteil der Abgeschobenen ihren Familien übergeben worden wären: Schon am Mittwoch wären nur noch eine Handvoll in einer Art Verhör-Hausarrest gewesen. Man geht davon aus, dass auch diese bald freikommen würden.

Was aber auch wieder sehr viel über den Respekt der Gotteskrieger gegenüber dem säkularen Staat Deutschland und dessen Frauenrechtlerinnen offenbart…

“Das Dümmste in der Afghanistan-Politik”

Was aber doch auch wieder nicht verwundern darf: Sei man doch in Afghanistan von Anfang ohnehin belustigt über Faesers dummdreiste „Taschengeld“-Aktion gewesen – wie Afghanistan-Kenner Reinhard Erös berichtete (focus):

„Die Taliban sagen mir, dass diese Aktion das mit Abstand dümmste war , was in der deutsche-n Afghanistan-Politik der vergangenen Jahre umgesetzt wurde.“

Deutschlands Migrations-Politik: Ein Desaster

Denn das tolerante Taliban-Geständnis müsste jetzt also das gewichtigste Gegenargument der Grünen Moral-Dümmlinge gegen eine Remigration außer Kraft setzen. Afghanistan müsste also von nun an als ein absolut sicheres Abschiebeland sein, im Sinne einer General-Amnestie für alle Vergewaltiger in Deutschland . Womit nun auch die letzte Angst von Multikulti-Vergewaltiger in ein veritables Gelächter ausarten dürfte…

Vielleicht aber steckt hinter der Taliban-Verlautbarung aber auch die Hoffnung auf einen neuen Wirtschaftszweig: Auf dass nun die Massen an Remigrations-Vergewaltiger-Bomber aus Deutschland landen mögen und mit 1000.-EUR pro Vergewaltiger die Taliban-Taschen füllen mögen.

