Schon wieder Terror: Pulverfass Islamismus wird explodieren

Der Täter war Bosnier und wohnte in Österreich

Die Polizei, die dort auf Posten ist, eilt sofort hin. Doch es dauert eine Weile, bis die Polizei den Schützen ausmachen kann, der sich nun versteckt hält. Mittlerweile wurden 500 Polzei-Einsatzkräfte mobilisiert. Ein Schusswechsel hin und her entbrennt, der Attentäter geht zu Boden. Die Polizei hat mehrere Treffer im Oberkörper erzielt, der Mann stirbt. Ein Notarzt notiert seinen Tod um 10:31.

Noch am selben Tag steht seine Identität fest: Der 18-Jährige kam aus Österreich, er besitzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft, hat aber bosnische Wurzeln und soll auch dort noch gelebt haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze das Generalkonsulat Israels angreifen wollte. Er war mit einem Auto angereist, das ein Salzburger Kennzeichen hat. In Österreich war er bereits amtlich bekannt und wurden dem Dunstkreis der islamistischen Terrormiliz IS zugeordnet. Die Behörden wurden auf den jungen Mann aufmerksam, weil er gegenüber seinen Mitschülern gewalttätig geworden war. Der damals noch 17-Jährige war den Behörden nach einer Drohung gegen Mitschüler und einer Körperverletzung aufgefallen. Bei der Durchsuchung fanden die österreichischen Behörden auf seinem Handy Propagandamaterial des IS. Doch die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen wieder ein.

Das Datum am gestrigen 5. September ist ein Besonderes. Es ist ein Jahrestag des Olympia-Attentats in München 1972, wo elf israelische Sportler von palästinensischen Terroristen getötet worden waren. Es war sicher auch Glück, dass genau wegen dieses Jahrestages kaum jemand der israelischen Angestellten im Konsulat war. So wurde da niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittler gehen von einem vereitelten Terroranschlag des jungen Nachwuchs-IS-Krieger aus.

In Österreich rückten Salzburger Polizeibeamte aus, um die Wohnung von Emra I. in Neumarkt am Wallersee nach Beweisen zu durchsuchen. Dort hatte der junge Mann mit seinen Eltern zusammen gewohnt.

Frau Innenminister Faeser nennt es einen „gravierenden Vorfall“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gab Entwarnung, als feststand, dass der Angreifer ein Einzeltäter gewesen war und bei seinem Versuch eines Terroranschlages erschossen wurde. Er sagte, die Situation sei „bereinigt“ worden. Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) nannte hingegen die Schüsse einen „gravierenden Vorgang“. „Es ist ein schwerwiegender Vorfall“, sagte sie. Man müsse aber vorerst noch abwarten, sie wollen nicht spekulieren. Dann bedankte sie sich bei der Polizei und dass diese einen guten Einsatz gemacht haben. Und dann fügt sie hinzu: „Der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen, das wissen Sie, hat oberste Priorität.“

Am Dritten September , also zwei Tage vorher, berichtet die Epoch Times unter der Rubrik „Blaulichtmeldungen“ Von einem rätselhaften Unfall in Hamburg über einen afghanischen Unfallverursacher, der im Auftrag Allahs gehandelt habe, bis zu einer erneuten tödlichen Messerattacke in Sarstedt. Dort in Sarstedt erlag ein 61jähriger Mann einer tödlichen Messerattacke eines 35jährigen Flüchtlings aus dem Irak. Der Iraker stach nach einem Streit auf einer Straße auf den 61-Jährigen ein und tötete ihn. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, erklärten Polizei Der Getötete war Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft.

In Darmstadt prüft die Polizei zur Zeit die Hintergründe eines Autounfalls, bei dem zwei Autos zusammengeprallt waren. Es gibt Anhaltspunkte, dass es sich um eine Tat mit möglicherweise einem islamistischen Hintergrund handelt. Der Täter handelt ist ein 24jähriger Deutsch-Afghanen und Crash-Rennen Fahrer. Der gab nach dem Zusammenprall bei der Polizei an, er habe im Auftrag Allahs gehandelt.

Aber ganz ruhig, lieber deutscher Michel, das sind alles keine „gravierenden Vorfälle“.

Von der Sinnhaftigkeit von Verboten

Übrigens: Gegen den getöteten Emra I. hatten die österreichischen Behörden ein Waffenverbot verhängt. Wieder einmal ein schönes Beispiel, dass behördliche Verbote gegen solche Menschen nichts wert sind. Es interessiert sie gar nicht. Deshalb wird man auch mit immer schärferen Vorschriften und Waffenverboten nichts, aber auch gar nichts erreichen. Nur die treudoofen Deutschen werden immer weiter entmündigt und hilflos gemacht. Emra I.’s Waffenverbot galt bis 2028. Hat ja prima geklappt.

Das ist bekanntermaßen immer so. Waffenverbote nutzen nur den Verbrechern. Denn die geben keinen Pappenstiel auf Verbote, können aber um so rücksichtsloser drauflosgehen, weil sie wissen, die braven Bürger halten sich dran, wie sie es schon immer getan haben und sind wehrlos.

Der Terrorexperte Shams Ul-Haq legt mit einer ernüchternden Ansage die ganze Sinnlosigkeit der „Maßnahmen“ und Waffenverbote offen. Die Epoch Times fragte ihn nach seiner Einschätzung im Zusammenhang mit dem jüngsten „gravierenden Ereignis“ in München.

Was der Experte sagt, ist alarmierend. Er antwortet auf die Frage, wie man denn in Deutschland an eine solche Langwaffe komme: „Genau das ist der Punkt. Ich vermute, dass es ein M16-Gewehr war. An eine Waffe wie diese zu kommen, da muss man wirklich Beziehungen haben. Das ist eine Frage, die die Geheimdienste oder das BKA beantworten müssen. Wie kommt man an eine so große Waffe und wie kann man damit morgens um 9:00 Uhr unbehelligt vor dem israelischen Konsulat auftauchen? (…) Einige Personen haben mir vertraulich erzählt, dass sie sich illegal Waffen besorgt haben, damit sie sich schützen können. Das heißt, die Menschen haben wirklich Angst, sie fühlen sich unsicher und machen sich Sorgen um ihre Kinder.

Der vorhandene Schwarzmarkt eröffnet aber auch den Islamisten die Möglichkeit, an Waffen zu gelangen.“

Es spricht aber auch einiges dafür, dass solche islamistische Attentäter schon mit von Terrororganisationen ins Land geschmuggelten Waffen ausgestattet werden.

Shams Ul-Haq, gebürtiger Pakistaner, lebt seit seinem 15. Lebensjahr in Deutschland. Seit 2007 ist er als Investigativjournalist auf mehreren Kontinenten tätig. 2018 veröffentlichte er sein Enthüllungsbuch „Eure Gesetze interessieren uns nicht„, in dem er die Ergebnisse seiner Undercover-Recherchen in Moscheegemeinden des deutschsprachigen Raums präsentierte.