Spürt Frau Selenska den UNTERGANG ? (Video)

Dass Geschichte sich wiederholt, ist eine tragische Erkenntnis. Friedrich Nietzsche hat dies in das gespenstische Bild von der ewigen Wiederkehr gefasst:

“Sind nicht alle Werte Lockmittel, mit denen die Komödie sich in die Länge zieht, aber durchaus nicht einer Lösung näherkommt? Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts. Das ist die extremste Form des Nihilismus: das Nichts (das »Sinnlose«) ewig!” (Nietzsche: “Der Wille zur Macht”)

Selenskyjs Ehefrau scheint instinktiv zu ahnen, dass es ein Ende haben wird mit den Durchhalteparolen und dass beide nur Spielzeugfiguren in einem globalistischen Regie-Stück um Macht und Profit waren.

