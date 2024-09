Zehntausende Linke demonstrieren gegen Macrons neuen Regierungschef

Den linken Demonstranten zufolge ernannte Präsident Macron einen Politiker der Mitte zum Regierungs-Chef, indem er den Wählerwillen missachtete.

In rund 130 französischen Städten, darunter Paris, Marseille, Nantes, Nizza und Straßburg, zogen am Donnerstag Zehntausende durch die Straßen, um gegen die Entscheidung von Macron zu protestieren. Dieser hatte dem rechten Michel Barnier anstelle der linken Kandidatin Lucie Castets das Mandat zur Regierungsbildung erteilt, während das Linksbündnis um die Partei “La France insoumise” bei den vorgezogenen Wahlen im Juni und Juli die meisten Sitze errungen hatte.

Der bundesweite Protest wurde von Gewerkschaften und linken Parteien organisiert.

Jean-Luc Mélenchon, Führer von “La France insoumise”, rief zur größtmöglichen Mobilisierung seiner Anhänger auf, um Druck auf den Präsidentenpalast auszuüben. Die Demonstranten riefen Parolen wie:

“Das ist eine Verweigerung der Demokratie” oder “eine manipulierte Wahl“.

Michel Barnier, ehemaliger EU-Brexit-Unterhändler meinte, er sei bereit, seine Regierung in Zusammenarbeit mit Parteien auf allen Seiten des politischen Spektrums zu bilden,

Die Linke befürchtet nun: Sollte der rechte Ministerpräsident eine Vertrauensabstimmung im Parlament mit Unterstützung des nationalradikalen “Rassemblement National” von Le Pen überleben , könnte dies ein Präzedenzfall in der modernen politischen Geschichte Frankreichs werden.

C’était définitivement une belle journée de mobilisation contre Macron et son putsch bourgeois. Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? Grève générale ? 🎥 @GaucheEcoSoc pic.twitter.com/U8QkbfPivV

🇫🇷 “Macron! Betrayal! Resignation!”: a rally against the country’s new prime minister is taking place in Paris

Earlier, Emmanuel Macron appointed former EU Brexit negotiator Michel Barnier as Prime Minister of France.

The left-wing coalition does not agree with Macron’s… pic.twitter.com/J6JkWFcokk

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 7, 2024