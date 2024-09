Plötzlicher Wandel: Scholz fordert Friedenskonferenz mit Ukraine und Russland

+++ SCHOLZ 1 +++

Kanzler im ZDF-Sommerinterview: Scholz lehnt Vertrauensfrage ab

Trotz schlechter SPD-Wahlergebnisse und persönlicher Werte verzichtet Kanzler Scholz auf die Vertrauensfrage. Das sei ein “Oppositionsideechen”, sagt er im ZDF-Sommerinterview.

Seine Regierung werde die Aufgaben tun, um die es jetzt gehe. Er werde zum Beispiel alles dafür tun, “dass die Ukraine unterstützt wird”. Die Wahlergebnisse hätten “auch etwas damit zu tun, dass einige Bürgerinnen und Bürger nicht einverstanden sind damit, dass wir die Ukraine unterstützen”. […] Scholz verteidigt Migrationspolitik der Ampel: In der Migrationspolitik verneint Scholz die Frage, ob die Ampel das Thema unterschätzt habe. Es sei falsch, den Eindruck zu erwecken, dass die Regierung jetzt erst handele. Quelle: zdf.at

+++ SCHOLZ 2 +++

Mit Kiew abgesprochen – Scholz fordert Friedenskonferenz mit Ukraine und Russland

Jüngst hatte Russlands Präsident Wladimir Putin angegeben, für Verhandlungen bereit zu sein. Jedoch sollten diese auf den abgebrochenen Verhandlungen aus Frühjahr 2022 fußen. Der Kreml verlangte damals eine de facto Kapitulation der Ukraine.

BERLIN – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gefordert, dass Russland an der nächsten Ukraine-Friedenskonferenz teilnehmen soll. Dies sei mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgesprochen. „Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei“, sagte Scholz im ZDF-Sommerinterview. Die beiden Regierungschefs hätten sich zuvor in „vertraulichen Gesprächen“ auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein geeinigt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Deutschland: Milliarden für “grünen” Ausbau des südafrikanischen Stromnetzes geplant

Die ehemalige Greenpeace-Chefin und Globalistenlobbyistin und von Annalena Baerbock eigens eingebürgerte und zur Staatssekretärin und “Sonderbeauftragte für internationale Klimaschutzmaßnahmen” ernannte Jennifer Morgan erfüllt ihre Funktion als globalistische Agentin prächtig.

Ganz im Geiste ihrer Dienstherrin, aus ideologischem Wahn heraus an der maximalen Schädigung und Ausplünderung Deutschlands weiterzuwirken, hat sie bei ihrer Dienstreise nach Südafrika die Beteiligung Deutschlands an der Mitfinanzierung eines “grünen Ausbaus” des dortigen Stromnetzes ausbaldowert. Deutschland – das heißt, die von dieser Regierung maximal ausgepressten Steuerzahler – sollen die sagenhaften 22 Milliarden Dollar Netzumbau am Kap mitfinanzieren, um dort ein Stromsystem mit mehr “erneuerbarer” Erzeugung zu realisieren, während, wohlgemerkt, Deutschland selbst nicht nur den teuersten Strom weltweit und unzulängliche Netze hat, sondern auch in Sachen Netzausbau bei Glasfaser sowie 5G-Mobilfunk anderen Industriestaaten hinterherhinkt. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

Nosferatu-Jagdspinne: Ekel-Spinne erobert Berlin

Die Nosferatu-Spinne hat es von Baden-Württemberg aus bis nach Berlin geschafft. Im Herbst kriechen die gruseligen Riesen-Spinnen auf der Suche nach Wärme in die Wohnungen. Die Nosferatu-Spinne mag gruselig aussehen, und ihr Biss kann zwicken, aber wirklich gefährlich ist sie nicht. Der schaurige blutsaugende Name kommt von der Zeichnung auf ihrem Rücken, die an das Gesicht des Vampirs Nosferatu erinnern soll. Für Menschen ist ein Biss nicht schlimmer als ein Mückenstich.

Die Nosferatu-Spinne gehört zu den wenigen Spinnen, die in Deutschland

vorkommen und deren Biss die menschliche Haut durchdringen kann.

Foto: Wikipedia/Fritz Geller-Grimm

Die ersten Sichtungen der Ekel-Spinne gab es vor knapp 20 Jahren in Baden-Württemberg. Von dort aus breitete sich die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Krabbel-Tier entlang des Rheins aus. 2022 erreichte dann die erste Nosferatu Berlin. Wie sie hierherkam? „Peu à peu auf acht Beinen oder im Gepäck von Reisenden“, erklärt Nabu-Sprecherin Silvia Teich (45). Weiterlesen auf bz-berlin.de

+++

Österreich: Trotz „Erderhitzung“ bringt Kaltfront in der Woche den ersten Schnee

Der Schnee kommt: Ab Donnerstag wird der Tiefdruckeinfluss in ganz Mitteleuropa auch in Österreich für kaltes und nasses Wetter sorgen.

Besonders die Alpenrückseite ist aufgrund der Strömung betroffen und bekommt stark bewölktes, überwiegend bedecktes und regnerisches Wetter. Von Nordwesten her beginnt dann auch die Schneefallgrenze zu sinken – bis zum Abend auf 1000 bis 1400 Meter. Die Experten der Unwetterzentrale prognostizieren derzeit für das Hochgebirge sogar einen Meter Schnee – Mitte September. Quelle: wetter.at

+++

FPÖ-Kickl wettert gegen Brandmauer und „betreutes Wählen“

Herbert Kickl und Mario Kunasek (FPÖ) riefen am Samstagabend auf der Grazer Messe den Intensiv-Wahlkampf für die kommenden Wahlen in Österreich am 29. September aus. Gelingt der Spagat zwischen Stamm- und Wechselwählern?

Wahlempfehlungen von Prominenten (anderer Parteien, Anm.) geißelt Kickl als „retro“ und „peinlich. Was soll das sein? Betreutes Denken, betreutes Wählen?“ Darunter seien „viele, die bei Corona auf der Seite des Geldes und Machtmissbrauchs“ gestanden wären, lässt er die „Pandemie“ nicht aus. Die nun auch in Österreich debattierte „Brandmauer“ (gegen „Rechts“, Anm.) sei eine gegen die Bevölkerung und gegen Demokratie, so Kickl. Er rechnet mit einem „Mauerfall am 29. 9.“.

+++

Schweiz: Bundesrat will dem Gerichtshof für Menschenrechte Grenzen setzen

Die Kritik am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte reißt nicht ab. Der Bundesrat ist bereit, dem Gerichtshof mit den anderen Vertragsstaaten Leitplanken zu setzen. Erst Ende August ließ der Bundesrat das Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) ins Leere laufen.

„Der Bundesrat erachtet die Maßnahmen als erfüllt und sieht keinen Handlungsbedarf“, sagte Umweltminister Albert Rösti (57) an einer Medienkonferenz. Zusätzlich kritisiert der Bundesrat den EGMR. Dieser habe die Europäische Menschenrechtskonvention zu weit ausgelegt. Dabei will er es nun aber nicht belassen: Der Bundesrat hat an seiner letzten Sitzung ebenfalls eine Motion von FDP-Ständerat Andrea Caroni (44, AR) angenommen, in der es heißt, der EGMR solle keine ideellen Verbandsbeschwerden zulassen und nicht „mittels ausufernder Auslegung der Grundrechte“ den Handlungsrahmen von Staaten einschränken. Weiterlesen auf blick.ch

+++

Hunderttausende Brasilianer protestieren gegen Zensur und für Meinungsfreiheit

Am Samstag, dem brasilianischen Unabhängigkeitstag, gingen Hunderttausende Brasilianer auf die Straßen, um gegen die Zensur der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) und für Meinungsfreiheit zu demonstrieren.

There’s a massive free speech protest in Brazil today. The media coverage: CNN – nothing

AP – nothing

Reuters – nothing

NYT – nothing pic.twitter.com/UzeqZwGprG — John LeFevre (@JohnLeFevre) September 7, 2024

Der Auslöser für die Massenproteste war die landesweite Sperrung von X durch den Obersten Gerichtshof Brasiliens. Richter Alexandre de Moraes hatte die Blockade angeordnet, nachdem X sich geweigert hatte, bestimmte Konten zu sperren, die angeblich Desinformation verbreiten. Weiterlesen auf repoert24.news

+++

Umfrage-Knall vor US-Wahl 2024: Bittere Nachrichten für Harris im Rennen gegen Trump

Eine neue Umfrage vor der US-Wahl 2024 bringt ein überraschendes Ergebnis: Trump liegt vor Harris. Ist der Hype um die Demokratin vorbei?

Eine neue Umfrage vor der US-Wahl 2024 sieht Donald Trump wieder

vor Kamala Harris. © J. Scott Applewhite/Evan Vucci/dpa

Washington, D.C. – Eine neue Umfrage vor der US-Wahl 2024 sorgt für Aufsehen: Donald Trump liegt unerwartet wieder vor Kamala Harris. Das Ergebnis ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen handelt es sich um eine landesweite Umfrage, zum zweiten sind die New York Times und das Siena College, die die Umfrage erhoben haben, in den USA für ihre Verlässlichkeit bekannt. Quelle: merkur.de

+++

Keine Sperre trotz Doping! Sinner gewinnt US Open

Jannik Sinner (23) gewinnt die US Open in New York! Der Italiener bezwingt in einem Finale mit überschaubarem Niveau den Amerikaner Taylor Fritz (26) 6:3, 6:4, 7:5. Es ist sein zweiter Grand-Slam-Titel in diesem Jahr nach den Australian Open im Januar und auch sein zweiter insgesamt.

Vor allem aber ist es ein Titel, den die Nummer 1 der Welt gar nicht hätte gewinnen dürfen. Im März beim Masters in Indian Wells wurde der Südtiroler gleich zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet. Außer, dass Sinner die Punkte und das Preisgeld aus Indian Wells verlor, ist nichts passiert. Keine Sperre. Ein nahezu einmaliger Umgang mit einem Doping-Fall. Von Transparenz keine Spur. Er selbst beteuert: „Ich habe nichts falsch gemacht.“ Quelle: bild.de

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.