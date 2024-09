Biden: Faulster US-Präsident (Video)

Nach Ansicht seiner politischen Gegner wären die USA aber sogar besser dran gewesen, hätte US-Präsident Biden noch weniger gearbeitet und noch mehr geurlaubt.

Immerhin verbringt der US-Präsident laut “New York Post” fast so viel Zeit damit, sich auszuruhen, wie er das Land regiert. Somit also hätte der 81-jährige Biden, nebenbei auch militärischer Oberbefehlshaber, in weniger als vier Jahren 532 Urlaubstage angesammelt, etwa 40 Prozent seiner 1326 Tage im Amt. Laut erschütternden Daten, die vom Republikanischen Nationalkomitee zusammengestellt wurden, würde der durchschnittliche Amerikaner, mit 11 Tage Urlaubsanspruch pro Jahr frei, etwa 48 Jahre brauchen, um so viele freie Tage anzusammeln.

“Das Bild von einem, auf dem Rücken in einem Strandliegestuhl tief und fest vor sich hinschlafendem Joe, während Amerika und die Welt in Flammen stehen, wird seine Präsidentschaft bestimmen.“

– so Mark Paoletta, ehemaliger leitender Berater des Haushaltsbüros des Weißen Hauses unter Ex-Präsidenten Donald Trump.

Mittlerweile freilich gibt es sogar Spekulationen, Biden stünde seit Ende Juli noch weniger in der Öffentlichkeit, weil er sich über Demokraten (wie etwa die ehemalige Repräsentantenhaus-Sprecherin, Nancy Pelosi) ärgert. Diese nämlich hatten sich gegen ihn gewandt und ihn dazu gedrängt, keine Wiederwahl mehr anzustreben.

Absoluter Spitzenreiter im Urlaubsverhalten

Laut “NYT” verbrachte Biden 40 Prozent seiner Amtszeit außerhalb des Weißen Hauses und übertraf damit Donald Trump bei weitem, der 26 Prozent seiner Präsidentschaft damit zubrachte, persönlich außerhalb von Washington, D.C., zu reisen, nämlich 381 seiner 1461 Tage im Amt.

Ronald Reagan und Barack Obama verbrachten nur 11 Prozent ihrer beiden Amtszeiten im Urlaub, bei Jimmy Carter waren es insgesamt nur 79 Tage oder 5 Prozent.

Die republikanische Abgeordnete Nicole Malliotakis scherzte: Biden solle den Amerikanern einen Gefallen tun, indem er sich mehr Freizeit nehme:

“Wir wären wahrscheinlich besser dran gewesen, wenn er noch weniger gearbeitet und mehr Urlaub gemacht hätte.“

Der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, dementierte jedoch Berichte über due Urlaubsgewohnheiten des Präsidenten und meinet: Biden habe sich weniger Zeit genommen als der durchschnittliche Präsident und jeden Tag hart gearbeitet, wo immer er sei.

Pres. Biden at the beach … Rehoboth Delaware (8-10-2024) pic.twitter.com/tlnSsjlypz — Howard Mortman (@HowardMortman) August 10, 2024

Der Beitrag basiert auf MANDINER, unserem ungarischen Partner, der Europäischen Medienkooperation.

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge: